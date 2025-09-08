2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
Sanghaj, Kína - 2025. június 21.: POP MART Labubu játékbolt emberekkel
Gazdaság

Világhódítás: ilyen nincs, a Labubu babák már a tőzsdét is letarolták

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 15:15

A Labubu-jelenség nemcsak a játékpiacot, hanem a befektetői gondolkodást is felforgatta – erről beszélgettek a Portfolio szeptember 4-i Invest című podcastjében. A kínai Popmart cég által gyártott szőrös figurák öt év alatt 70-szeres bevételnövekedést produkáltak, miközben a profitmarzsuk háromszorosa a klasszikus játékgyártókéinak. A podcastban szó esett a gazdasági háttérről, a tőzsdei árazásról, és arról is, hogyan válik egy groteszk, mégis szerethető figura a globális önelfogadás szimbólumává – hét pszichológiai rétegen keresztül.

Vannak pillanatok, amikor a gazdaságban és a kultúrában ugyanaz történik: valami látszólag jelentéktelen dolog hirtelen óriásira nő. Az ír gazdasági csoda egykor a semmiből robbant be, és most valami hasonló történik a Labubu nevű szőrös lénnyel is — csak épp nem GDP-ben, hanem gyűjtői babákban mérve.

A kínai Popmarkt cég, amely a Labubukat gyártja, öt év alatt 10 millió dolláros féléves bevételről 700 millióra ugrott. A profitmarzsa 30% fölött van, miközben a klasszikus játékgyártók (Mattel, Hasbro) 10% körül vegetálnak. A cég értéke már háromszorosa a két amerikai óriásénak. Ez nem játék, ez gazdaságtörténet.

De miért pont egy groteszk, még biológiailag sem besorolható kis lény lett a globális siker szimbóluma?

A Labubu pszichológiája: hét réteg, ami eladja a világot

  • Kettősség – egyszerre bájos és bizarr, aktiválja a gondoskodást és a félelmet. Ez feszültséget kelt, amit játékosan kontrollálunk.
  • Tökéletlenség – nem makulátlan, ezért tudunk vele azonosulni. Az önelfogadás szimbóluma lett.
  • Projekció – érzelmi tükörként működik: boldogságunkat, szomorúságunkat visszatükrözi.
  • FOMO – a közösségi nyomás és a gyűjtési vágy hajtja a vásárlást.
  • Dopaminvadászat – a vakdobozos vásárlás és a kicsomagolós videók neurokémiai jutalmazása.
  • Gyermeki én – különösen a 25–40 éves nők számára nosztalgikus, gyógyító élmény.
  • Státuszszimbólum – az eredeti darabok ára és ritkasága presztízst ad.
  • És végül: a hype nem magától keletkezik.

A cég tudatosan építette fel, influencerekkel, celebekkel, Lady Gagával és Kim Kardashiannal. Ez már nem játék — ez kulturális marketing mesterfokon.
Címlapkép: Getty Images
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 8.
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
2025. szeptember 8.
Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
2025. szeptember 7.
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
