Világhódítás: ilyen nincs, a Labubu babák már a tőzsdét is letarolták
A Labubu-jelenség nemcsak a játékpiacot, hanem a befektetői gondolkodást is felforgatta – erről beszélgettek a Portfolio szeptember 4-i Invest című podcastjében. A kínai Popmart cég által gyártott szőrös figurák öt év alatt 70-szeres bevételnövekedést produkáltak, miközben a profitmarzsuk háromszorosa a klasszikus játékgyártókéinak. A podcastban szó esett a gazdasági háttérről, a tőzsdei árazásról, és arról is, hogyan válik egy groteszk, mégis szerethető figura a globális önelfogadás szimbólumává – hét pszichológiai rétegen keresztül.
Vannak pillanatok, amikor a gazdaságban és a kultúrában ugyanaz történik: valami látszólag jelentéktelen dolog hirtelen óriásira nő. Az ír gazdasági csoda egykor a semmiből robbant be, és most valami hasonló történik a Labubu nevű szőrös lénnyel is — csak épp nem GDP-ben, hanem gyűjtői babákban mérve.
A kínai Popmarkt cég, amely a Labubukat gyártja, öt év alatt 10 millió dolláros féléves bevételről 700 millióra ugrott. A profitmarzsa 30% fölött van, miközben a klasszikus játékgyártók (Mattel, Hasbro) 10% körül vegetálnak. A cég értéke már háromszorosa a két amerikai óriásénak. Ez nem játék, ez gazdaságtörténet.
De miért pont egy groteszk, még biológiailag sem besorolható kis lény lett a globális siker szimbóluma?
A Labubu pszichológiája: hét réteg, ami eladja a világot
- Kettősség – egyszerre bájos és bizarr, aktiválja a gondoskodást és a félelmet. Ez feszültséget kelt, amit játékosan kontrollálunk.
- Tökéletlenség – nem makulátlan, ezért tudunk vele azonosulni. Az önelfogadás szimbóluma lett.
- Projekció – érzelmi tükörként működik: boldogságunkat, szomorúságunkat visszatükrözi.
- FOMO – a közösségi nyomás és a gyűjtési vágy hajtja a vásárlást.
- Dopaminvadászat – a vakdobozos vásárlás és a kicsomagolós videók neurokémiai jutalmazása.
- Gyermeki én – különösen a 25–40 éves nők számára nosztalgikus, gyógyító élmény.
- Státuszszimbólum – az eredeti darabok ára és ritkasága presztízst ad.
- És végül: a hype nem magától keletkezik.
A cég tudatosan építette fel, influencerekkel, celebekkel, Lady Gagával és Kim Kardashiannal. Ez már nem játék — ez kulturális marketing mesterfokon.
