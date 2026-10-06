Átszabná az MNB működését a kormány: az alapítványokat és a jegybanki cégeket is ellenőriznék

Átalakítaná a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési rendszerét a kormány, az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az Országgyűlésnek. A tervek szerint új, a felügyelőbizottság irányítása alatt működő belső ellenőrzési szervezet jönne létre, miközben a testület ellenőrzési jogköreit is megerősítenék. A felügyelőbizottság az MNB többségi tulajdonában lévő társaságokat és a jegybank által alapított alapítványokat is ellenőrizné, tagjainak tiszteletdíja ugyanakkor jelentősen csökkenne.

A kormány átalakítaná, megerősítené a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését, ezért törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek a jegybanktörvény módosítására kedden. Az Országgyűlés honlapján elérhető javaslat szerint a felügyelőbizottság irányítása alá tartozó belső ellenőrzési szervezet jön létre, külön az igazgatóság belső ellenőrzési rendszerétől. Az új szervezet vezetőjénél és szakértőinél a munkáltató jogkört a felügyelőbizottság elnöke gyakorolja, a működési forrásokat az MNB biztosítja.

A módosítás külön rögzíti, hogy a felügyelőbizottság az MNB többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokat, valamint a Magyar Nemzeti Bank által alapított alapítványokat is ellenőrzi, nem változik azonban, hogy a testület megerősített ellenőrzési jogosultsága változatlanul nem érintheti a jegybank alaptevékenységét.

A javaslat szerint a felügyelőbizottság két tagját az Országgyűlés költségvetési ügyekért felelős állandó bizottságának javaslatára, másik két tagját az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága javaslatára a parlament választja meg, tag a testületben még a miniszter képviselője és a miniszter által megbízott szakértő. Megbízatásuk négy évre szól, egyszer meghosszabbítható.

A bizottsági jelöltek közül az Országgyűlés választja meg a testület elnökét. A felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja az elnök havi alapbérének 35 százaléka, további tagjai az elnök havi alapbérének 30 százalékára jogosultak, eddig ez 70, illetve 60 százalék volt.