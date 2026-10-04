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Gazdaság

Új, 5000 forint értékű érmét bocsát ki az MNB: így fog kinézni, ettől olyan különleges

Pénzcentrum
2026. október 4. 12:35

Pumi megnevezéssel bocsátott ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az állatok világnapján vasárnap. Az Imrei Boglárka iparművész tervezte 5 ezer forint névértékű színesfém érme a jegybank magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató emlékérme sorozatának hetedik tagja - tájékoztatott az MNB a közleményében.

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Az MNB utalt rá, a pumi közepesnél kisebb termetű, a puli intelligenciáját és a terrierek bátorságát, mozgékonyságát ötvöző terelő kutyafajta. Céltudatos tenyésztését a 19. században kezdték meg - tették hozzá.

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A jegybank emlékeztetett rá: a magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató sorozatban eddig a magyar vizsláról (2019), a komondorról (2020), a magyar agárról (2021), a mudiról (2022), az erdélyi kopóról (2023) és a kuvaszról (2025) jelent meg érme.

Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, fizetőeszközként való használata ugyanakkor kerülendő, a rajta szereplő névérték a gyűjtői érték megőrzését szolgálja - olvasható a jegybank közleményében.
Címlapkép: Getty Images
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