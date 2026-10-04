Új, 5000 forint értékű érmét bocsát ki az MNB: így fog kinézni, ettől olyan különleges

Pumi megnevezéssel bocsátott ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az állatok világnapján vasárnap. Az Imrei Boglárka iparművész tervezte 5 ezer forint névértékű színesfém érme a jegybank magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató emlékérme sorozatának hetedik tagja - tájékoztatott az MNB a közleményében.

Az MNB utalt rá, a pumi közepesnél kisebb termetű, a puli intelligenciáját és a terrierek bátorságát, mozgékonyságát ötvöző terelő kutyafajta. Céltudatos tenyésztését a 19. században kezdték meg - tették hozzá.

A jegybank emlékeztetett rá: a magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató sorozatban eddig a magyar vizsláról (2019), a komondorról (2020), a magyar agárról (2021), a mudiról (2022), az erdélyi kopóról (2023) és a kuvaszról (2025) jelent meg érme.

Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, fizetőeszközként való használata ugyanakkor kerülendő, a rajta szereplő névérték a gyűjtői érték megőrzését szolgálja - olvasható a jegybank közleményében.