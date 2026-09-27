Magyarország számára az euró bevezetése nem választási lehetőség, hanem jogi kötelezettség, ám a puszta csatlakozás önmagában nem oldja meg a gazdasági problémákat.
Most közölte a Posta: érvényüket vesztik ezek a meghatalmazások, a nyugdíjutalványokat is érinti a lépés
Szeptember 30-án érvényüket vesztik az 1999. december 31. előtt kiadott, határozatlan idejű postai meghatalmazások - közölte a Posta. Mivel a határidőig már csak három nap maradt, az érintetteknek érdemes mielőbb gondoskodniuk a dokumentum megújításáról. Ezt személyesen és online is gyorsan megtehetik, ha a jövőben is mást bíznának meg küldeményeik átvételével.
A Magyar Posta korábbi döntése értelmében fokozatosan kivezetik a 2017. július 24. előtt kiállított, visszavonásig érvényes megbízásokat. E folyamat első lépéseként szűnik meg most a több mint huszonöt évvel ezelőtt készült okiratok érvényessége.
A megújításra két kényelmes lehetőség is rendelkezésre áll. Az online ügyintézés az eMeghatalmazás felületén, előzetes ÉnPostám-regisztrációt és hitelesítést követően percek alatt elvégezhető. Aki a digitális megoldás helyett a hagyományos utat választja, a vállalat honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével bármelyik postahivatalban benyújthatja az új megbízást.
Bár a meghatalmazás korlátozható csupán bizonyos típusú küldemények – például hivatalos iratok vagy nyugdíjutalványok – átvételére, a gyakorlatban az ügyfelek többsége a személyes átadást igénylő küldemények teljes körére kiterjedő, általános megbízást választja.
A Magyar Nemzeti Bank kedden változatlanul, 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, megszakítva a kamatcsökkentési sorozatot.
Bár 2026 második negyedévében átmenetileg csökkent a hazai ATM-ek száma, a hálózat hamarosan újra bővülésnek indul
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a kormány elutasítaná az Európai Unió SAFE védelmi hitelprogramját.
Erősödött a forint péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi devizapiacon a csütörtök esti jegyzésekhez képest.
Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács szerint az árrésstop torzíthatja a piac működését.
Tavaly a hűtőket árusító webáruházak 63 százalékánál találtak problémát, idén új termékeket ellenőriznek.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vége a hagyományos pénzküldésnek? Már tesztelik az új rendszert a gigabankok, ami mindent megváltoztat
A legnagyobb brit bankok lebonyolították a szektor szerint világszinten is első, tokenizált betétekkel végrehajtott bankközi tranzakciókat.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 494,39 pontos, 0,33 százalékos csökkenéssel, 151 507,86 ponton zárt csütörtökön.
A pénzhez való viszonyunkat nem csak az életkorunk határozza meg, fontosak a családból hozott minták és az a technológiai környezet is, amelyben felnövünk.
Magyarországnak egyelőre nem kell alkalmaznia az uniós gázpiaci kapacitás-alokációs szabályokat a magyar–szerb határon.
Egy ponttal emelkedett a GKI konjunktúra indexe, miközben a fogyasztói bizalom nem változott érdemben.
A világ kőolaj-kereskedelmének negyede halad át a mindössze 33 kilométer széles Hormuzi-szoroson.
Ausztriában a jövő hónapban életbe lépő intézkedéscsomag hatására literenként több mint 12 centtel mérsékelhető a benzin és a gázolaj ára.
Az Alkotmánybíróság hétfői döntésében alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzatoktól beszedett szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét.
Idén a vártnál alacsonyabb, mindössze 1,8 százalékos inflációval számol a Magyar Nemzeti Bank, jövőre azonban 3,1 százalékra gyorsulhat a pénzromlás üteme.
Kiderült, mikor vezethetik be a leghamarabb az eurót Magyarországon, de ezen az egy dolgon elcsúszhat minden
Ha 2030-ban sikerül csatlakozni az európai árfolyam-mechanizmushoz, Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót.
A mezőgazdaság és a gasztronómia szoros összekapcsolása, valamint a teljes értéklánc lefedése jelentheti a túlélést a nehéz helyzetben lévő magyar gazdák számára.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.