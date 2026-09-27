Most közölte a Posta: érvényüket vesztik ezek a meghatalmazások, a nyugdíjutalványokat is érinti a lépés

Szeptember 30-án érvényüket vesztik az 1999. december 31. előtt kiadott, határozatlan idejű postai meghatalmazások - közölte a Posta. Mivel a határidőig már csak három nap maradt, az érintetteknek érdemes mielőbb gondoskodniuk a dokumentum megújításáról. Ezt személyesen és online is gyorsan megtehetik, ha a jövőben is mást bíznának meg küldeményeik átvételével.

A Magyar Posta korábbi döntése értelmében fokozatosan kivezetik a 2017. július 24. előtt kiállított, visszavonásig érvényes megbízásokat. E folyamat első lépéseként szűnik meg most a több mint huszonöt évvel ezelőtt készült okiratok érvényessége.

A megújításra két kényelmes lehetőség is rendelkezésre áll. Az online ügyintézés az eMeghatalmazás felületén, előzetes ÉnPostám-regisztrációt és hitelesítést követően percek alatt elvégezhető. Aki a digitális megoldás helyett a hagyományos utat választja, a vállalat honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével bármelyik postahivatalban benyújthatja az új megbízást.

Bár a meghatalmazás korlátozható csupán bizonyos típusú küldemények – például hivatalos iratok vagy nyugdíjutalványok – átvételére, a gyakorlatban az ügyfelek többsége a személyes átadást igénylő küldemények teljes körére kiterjedő, általános megbízást választja.