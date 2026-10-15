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Fotó napelemekről egy magyarországi családi házon, Közép-Európában.
Otthon

Nagyon fontos hírt kaptak a napelemes magyarok: gyökeres változás jöhet a villanyszámlákban

Pénzcentrum
2026. október 15. 16:29

Jelentősen javítaná a magyar gazdaság versenyképességét a napelemes ágazat átlátható szabályozása, a szektor ugyanis jelenleg nem technológiai, hanem elsősorban szakpolitikai kihívásokkal küzd. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség javaslatcsomagja többek között áfacsökkentéssel, időalapú árazással, valamint a hálózat és az energiatárolás fejlesztésével tenné hatékonyabbá a rendszert.

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A legolcsóbb villamos energiát termelő, közel 47 ezer munkavállalót foglalkoztató hazai naperőmű-szektor fejlődését elsősorban jogszabályi akadályok hátráltatják – hangsúlyozta Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) elnöke egy szegedi szakmai konferencián.

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Magyarországon jelenleg több mint 330 ezer naperőmű üzemel, amelyek együttesen mintegy 8,8 gigawatt (8846 MW) beépített kapacitást képviselnek. Ezzel a napenergia a hazai villamosenergia-termelés 29 százalékát adja. A szektor ráadásul dinamikusan bővül, hiszen a kapacitásnövekedés évente eléri az 1 gigawattot.

Az ágazat zavartalan fejlődése érdekében a szövetség átfogó javaslatcsomagot nyújtott be a kormánynak. Bár Kiss Ernő komoly előrelépésnek nevezte a hálózatfejlesztésre érkező 500 milliárd forintos uniós forrást, rámutatott arra, hogy a hazai energiatárolási kapacitás továbbra is kritikusan alacsony. Az MNNSZ ezért a hálózati szabad kapacitások kiszámítható és átlátható meghirdetését, valamint a megújuló energia támogatási rendszerének felülvizsgálatát szorgalmazza a piactorzító elemek kiszűrése érdekében.

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A javaslatok a lakossági és a vállalati szektort egyaránt érintik. A szövetség szerint a szomszédos országok gyakorlatát követve indokolt lenne a napelemes beruházások áfájának 27 százalékról 0 vagy 5 százalékra történő csökkentése. A rezsicsökkentés fenntartható reformja érdekében javasolják továbbá az időalapú árazás bevezetését. Ha a fogyasztók a reggeli és esti csúcsidőszakban magasabb, a völgyidőszakokban pedig alacsonyabb áron jutnának áramhoz, a fogyasztási szokások átalakulnának, amivel jelentős és drága hálózatbővítési beruházásokat lehetne megspórolni.

A szakember a jelenlegi vállalati szabályozás visszásságaira is felhívta a figyelmet, kiemelve, hogy egy cég jelenleg még ingyen sem adhatja át a hétvégén fel nem használt, saját maga által megtermelt energiát a szomszédos lakóközösségnek.

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Mivel a naperőművek kiépítése tőkeigényes és hosszú megtérülésű beruházás, a szövetség azt is indítványozta, hogy a vagyonadó-fizetési kötelezettség értékhatárát az eredetileg tervezett 1 milliárdról emeljék 5 milliárd forintra, a projektek pedig a kivitelezés alatt, valamint az első üzemévben mentesüljenek az adó alól.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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