Nagyon fontos hírt kaptak a napelemes magyarok: gyökeres változás jöhet a villanyszámlákban

Jelentősen javítaná a magyar gazdaság versenyképességét a napelemes ágazat átlátható szabályozása, a szektor ugyanis jelenleg nem technológiai, hanem elsősorban szakpolitikai kihívásokkal küzd. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség javaslatcsomagja többek között áfacsökkentéssel, időalapú árazással, valamint a hálózat és az energiatárolás fejlesztésével tenné hatékonyabbá a rendszert.

A legolcsóbb villamos energiát termelő, közel 47 ezer munkavállalót foglalkoztató hazai naperőmű-szektor fejlődését elsősorban jogszabályi akadályok hátráltatják – hangsúlyozta Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) elnöke egy szegedi szakmai konferencián.

Magyarországon jelenleg több mint 330 ezer naperőmű üzemel, amelyek együttesen mintegy 8,8 gigawatt (8846 MW) beépített kapacitást képviselnek. Ezzel a napenergia a hazai villamosenergia-termelés 29 százalékát adja. A szektor ráadásul dinamikusan bővül, hiszen a kapacitásnövekedés évente eléri az 1 gigawattot.

Az ágazat zavartalan fejlődése érdekében a szövetség átfogó javaslatcsomagot nyújtott be a kormánynak. Bár Kiss Ernő komoly előrelépésnek nevezte a hálózatfejlesztésre érkező 500 milliárd forintos uniós forrást, rámutatott arra, hogy a hazai energiatárolási kapacitás továbbra is kritikusan alacsony. Az MNNSZ ezért a hálózati szabad kapacitások kiszámítható és átlátható meghirdetését, valamint a megújuló energia támogatási rendszerének felülvizsgálatát szorgalmazza a piactorzító elemek kiszűrése érdekében.

A javaslatok a lakossági és a vállalati szektort egyaránt érintik. A szövetség szerint a szomszédos országok gyakorlatát követve indokolt lenne a napelemes beruházások áfájának 27 százalékról 0 vagy 5 százalékra történő csökkentése. A rezsicsökkentés fenntartható reformja érdekében javasolják továbbá az időalapú árazás bevezetését. Ha a fogyasztók a reggeli és esti csúcsidőszakban magasabb, a völgyidőszakokban pedig alacsonyabb áron jutnának áramhoz, a fogyasztási szokások átalakulnának, amivel jelentős és drága hálózatbővítési beruházásokat lehetne megspórolni.

A szakember a jelenlegi vállalati szabályozás visszásságaira is felhívta a figyelmet, kiemelve, hogy egy cég jelenleg még ingyen sem adhatja át a hétvégén fel nem használt, saját maga által megtermelt energiát a szomszédos lakóközösségnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mivel a naperőművek kiépítése tőkeigényes és hosszú megtérülésű beruházás, a szövetség azt is indítványozta, hogy a vagyonadó-fizetési kötelezettség értékhatárát az eredetileg tervezett 1 milliárdról emeljék 5 milliárd forintra, a projektek pedig a kivitelezés alatt, valamint az első üzemévben mentesüljenek az adó alól.

Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!

Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!