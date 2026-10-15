Bár tavasz óta érezhetően javult a kormány és a bankszektor viszonya, a hitelintézetek most már konkrét lépéseket várnak a döntéshozóktól.
Nem várt számlát kaphatnak a magyar munkahelyek: nincs mese, erre készülhetnek a vagyonadó miatt
Tizennégy jelentős hazai szakmai és érdekképviseleti szervezet közös állásfoglalásban reagált a vagyonadó társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetére. Bár támogatják, hogy a tehetősebb rétegek nagyobb mértékben vegyenek részt a közteherviselésben, a várható bürokratikus terhek és gazdasági kockázatok miatt a szabályozás finomítását – többek között adókedvezmények bevezetését, mérsékeltebb adókulcsokat és a speciális vállalati helyzetek figyelembevételét – kérik a kormánytól - jelentette a Portfolio.
A szervezetek – köztük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, valamint a Vállalkozók Országos Szövetsége – önálló javaslatokkal is élnek, de fontosnak tartották az egységes fellépést. Kiemelték, hogy a rendelkezésre álló szűkös egyeztetési idő miatt borítékolhatók a rendszerszintű problémák, ezért rugalmasságot és nyitottságot várnak a jogalkotótól az esetleges anomáliák későbbi korrigálására.
A káros gazdasági hatások tompítása érdekében elengedhetetlennek tartják, hogy a gazdaságba visszaforgatott források csökkentsék a fizetendő közterhet. Javasolják, hogy a beruházások, az energiahatékonysági és digitális fejlesztések, a kutatás-fejlesztés, a munkavállalói képzések, valamint a közhasznú szervezetek támogatása bizonyos mértékben leírható legyen az adóból. Az aláírók szerint ez a lépés egyértelműen jelezné az új kormány piacpárti szándékát, és segítené az átláthatóan működő, fejlődőképes cégeket.
A jellemzően a hazai kis- és középvállalkozásokat érintő, 1 és 5 milliárd forint közötti vagyonsávban egy enyhébb, 0,3–0,5 százalékos adókulcs bevezetését szorgalmazzák, amely a jövőben sávosan emelkedhetne.
Külön figyelmet kérnek az illikvid, alacsony hozamú vagyonelemek kezelésére. A korábbi évtizedek gazdasági folyamatai miatt sok cégnél a felhalmozott magas saját tőke nehezen likvidálható eszközökben áll. Ezek szakértői értékelése önmagában is idő- és költségigényes, ráadásul a számviteli átvezetésük jelentősen ronthatja a vállalatok banki megítélését és hitelképességét.
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Szintén körültekintő szabályozást igényelnek a tőzsdén lévő vagy oda igyekvő vállalatok, valamint a startupok esetében. A jelenlegi tervezet visszatartó erejű lehet a tőzsdei jelenlét szempontjából, a fiatal, még bevétel nélküli, de jelentős külső tőkét bevonó vállalkozások alapítói számára pedig indokolatlanul nehéz helyzetet teremthet, ha a bevont tőke után azonnal adózniuk kell.
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