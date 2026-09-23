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Egyre durvább az üzemanyag-drágulás Európában: hónapról hónapra romlik a helyzet, ezt mindenki megérzi majd
Az idén augusztusban 23,8 százalékkal voltak magasabbak a személyszállításhoz használt kenő- és üzemanyagok árai az egy évvel korábbinál az Európai Unióban. Az áremelkedés üteme ezzel tovább gyorsult a júniusi 13,7 és a júliusi 16,9 százalékhoz képest - derül ki az Eurostat adataiból.
Éves szinten augusztusban 18 uniós országban regisztráltak 20 százalékot meghaladó áremelkedést. A legnagyobb drágulás Bulgáriában volt 34,5 százalékkal, Litvániában 28,8 százalékkal, Finnországban 27,6 százalékkal, Németországban 27,5 százalékkal és Franciaországban 27,4 százalékkal. A legalacsonyabb éves szintű áremelkedést Magyarországon mérték 1,3 százalékkal, illetve Svédországban 6,1 százalékkal és Írországban 11,7 százalékkal.
Havi szinten a dízelolaj ára 8,3 százalékkal, a benziné pedig 3,3 százalékkal emelkedett augusztusban. Júliusban a dízelolaj ára szerényebben, 4,3 százalékkal, a benziné viszont erőteljesebben, 4,7 százalékkal nőtt júniussal összevetve.
Augusztusban egy hónap alatt a gázolaj ára valamennyi uniós országban emelkedett. A legnagyobb, 14,3 százalékos emelkedés Csehországban volt, majd Bulgária következett 13,5 százalékos és Luxemburg 12,3 százalékos drágulással. A legalacsonyabb növekedés Olaszországban volt 5,2 százalékkal, illetve Romániában 6,1 százalékkal és Hollandiában 6,2 százalékkal.
A benzinárak esetében 22 országban mértek emelkedést egy hónap alatt, háromban csökkenést, kettőben pedig stagnálást. A legnagyobb növekedés Spanyolországban volt 8,2 százalékkal, Romániában 6,6 százalékkal, Olaszországban 6,3 százalékkal és Cipruson 6,2 százalékkal. Enyhe, 0,6 százalékos csökkenést regisztráltak Magyarországon, 0,3 százalékosat Dániában és 0,1 százalékosat Szlovákiában.
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