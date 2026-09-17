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Gazdaság

Újabb csapás jöhet a dízeleseknek: súlyos üzemanyagkrízis fenyegeti az egész kontinenst

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 12:41

Oroszország október végéig meghosszabbíthatja a dízelexportra vonatkozó korlátozásokat, miután az ukrán dróntámadások több nagy orosz finomító termelését is visszavetették. Moszkva az export visszafogásával próbálja stabilizálni a belföldi üzemanyag-ellátást, a lépés ugyanakkor tovább szűkítheti a globális dízelkínálatot, és Európában is fokozhatja a piaci feszültséget - írta meg a Portfolio.

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Sajtóértesülések szerint az orosz kormány úgy határozott, hogy a belső ellátási problémák kezelése érdekében a jövő hónap végéig meghosszabbítja az üzemanyag-előállítókra vonatkozó exporttilalmat. A jelenlegi intézkedések szeptember végén járnának le, a hosszabbítást azonban az orosz kormány egyelőre nem jelentette be hivatalosan.

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Oroszország az elmúlt időszakban a benzin, a repülőgép-üzemanyag és a dízel kivitelét is korlátozta a belföldi ellátási problémák miatt. A belföldi hiányt tovább súlyosbították az orosz olajfinomítókat ért ukrán dróntámadások, amelyek miatt a hazai piac ellátása egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. A Reuters üzemanyagpiaci adatok alapján végzett számításai szerint Oroszország hat legnagyobb dízeltermelő finomítója közül három szeptemberben jelentősen visszafogta a termelését, vagy teljesen leállt a támadások okozta károk miatt.

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Donald Trump amerikai elnök a hétvégén arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy állítsák le az orosz dízel-infrastruktúra elleni támadásokat, mivel szerinte azok következményei már a globális üzemanyagpiacokon is érezhetők.

A kivitel tartós korlátozása érezhetően szűkíti a világpiaci dízelkínálatot. A kiesés leginkább Európában okozhat komoly kihívásokat, ahol az elmúlt hetekben már e nélkül is rendkívül feszültté vált a piaci helyzet, a finomítói marzsok pedig történelmi csúcsra ugrottak.

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Magyarországon jön a dízeltámogatás

Magyar Péter miniszterelnök múlt héten jelentette be, hogy a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek októbertől havi 5 ezer forintot kaphatnak, decemberig összesen 20 ezer forint járhat. A pénzt nem kell külön igényelni, a NAV adatbázisában szereplő bankszámlára automatikusan utalják, ennek hiányában postán érkezik.    

Azok sem maradnak ki a támogatásból, akik 2026. január 1-je után vásárolták meg az autójukat, náluk azonban az összeg néhány héttel később érkezhet. A támogatás az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is kiterjedhet, amennyiben a dízelautó magánszemély nevén van. A részletekről ebben a cikkünkben írtunk:

Hivatalos, jön a dízeltámogatás: elfogadta a szükséges módosítást az Országgyűlés
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Hivatalos, jön a dízeltámogatás: elfogadta a szükséges módosítást az Országgyűlés
Döntött az Országgyűlés az üzemanyagárak emelkedése miatt járó támogatásról.
Címlapkép: Getty Images
#dízel #üzemanyag #gazdaság #ukrajna #export #oroszország #drón #donald trump #olajfinomító #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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