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Húzós időszak vár a magyar autósokra: kiderült, miért szabadulhatnak el még jobban az üzemanyagárak
Miközben a tartósan magas árakat az európai finomítói kapacitáshiány és a geopolitikai feszültségek hajtják, ellátási válságtól sem az üzemanyagok, sem a földgáz esetében nem kell tartani, amennyiben a piaci folyamatok érvényesülhetnek
A 480 forintos üzemanyag-ársapka visszavezetése azonnali és súlyos hiányt okozna a hazai benzinkutakon Holoda Attila energetikai szakértő szerint - erről a Klikk TV-nek beszélt.
A szakértő teljesen irreálisnak tartja a korábbi hatósági ár visszavezetését, egy ilyen beavatkozás ugyanis azonnal beindítaná a határ menti benzinturizmust, és a nemzetközi teherfuvarozók is ellepnék a magyar kutakat. Ez a roham az úthálózat drámai túlterhelése mellett fenntarthatatlanná tenné a hazai ellátást. Bár a dízelautósoknak nyújtott havi ötezer forintos kompenzáció egy általános ársapkánál szerencsésebb megoldás, az elosztása igazságossági kérdéseket vet fel, hiszen sok rászoruló kimaradhat belőle.
Holoda Attila emlékeztetett arra, hogy a korábbi 480 forintos árstoppot is csak a stratégiai készletek felélésével lehetett ideig-óráig fenntartani, a beavatkozás rejtett költségeit pedig végül az egész ország – köztük a nem autózók is – megfizette. Cáfolva a jelenlegi árakkal kapcsolatos csúcsdöntési vélekedéseket, hozzátette, hogy az ársapka idején a prémium gázolaj literje a valóságban 900 forint felett mozgott.
A jelenlegi árakat egy teljesen megváltozott világpiaci környezetben kell vizsgálni. A problémát most nem a nyersolajhiány, hanem az európai finomítói kapacitások szűkössége jelenti, ami különösen a dízel piacán okoz feszültséget. Ez az oka annak, hogy a késztermékek ára a nyersolajhoz képest aránytalanul megnőtt. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Európa a 2022-es események óta elvesztette az orosz és belarusz importot, a helyettesítő szaúdi, indiai és észak-afrikai szállítmányokat pedig a közel-keleti konfliktusok akadályozzák.
Idehaza a már most is régiós szinten alacsony árak növelik a hiány kockázatát. A szakértő szerint a háttérben a kormány és a MOL közötti hallgatólagos megállapodás állhat az árak féken tartásáról. Az olajtársaság ezt azért tudja kigazdálkodni, mert a finomítási árrésen elért nyeresége bőségesen ellensúlyozza a kiskereskedelmi árrésen elszenvedett veszteségeket.
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Tudomásul kell venni, hogy a világ a drága energia korszakába lépett. Mivel Magyarország nem önellátó, a nemzetközi folyamatokra nincs ráhatásunk. Az elhúzódó orosz–ukrán háború és az iráni–izraeli feszültségek tartósan magasan tarthatják az árakat, így a piac működése esetén további drágulás is várható
- fogalmazott Holoda Attila.
A földgázellátás tekintetében ugyanakkor sokkal megnyugtatóbb a helyzet, hiszen fizikai gázhiánytól sem Európában, sem hazánkban nem kell tartani. A magyar tárolók 72 százalékos töltöttsége az éves fogyasztás több mint felét fedezi, így az őszi–téli szezon biztonságban van, a kérdés csupán az marad, hogy a jövőben milyen áron jutunk majd az energiához.
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