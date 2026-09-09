2026. szeptember 9. szerda Ádám
33 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
autógyártás, export, donald trump
Gazdaság

Veszélyes csapda felé robog a magyar gazdaság? Hiába a mostani felpörgés, óriási pofon jöhet 2030-ra

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 09:10

Bár a 2026 tavaszi kormányváltást követően a magyar gazdaság túljutott a korábbi stagflációs válságon, és a megnyíló uniós forrásoknak köszönhetően rövid távú növekedési pályára állt, a hosszú távú felzárkózás még várat magára. A tartós gazdasági bővülés eléréséhez a jelenlegi kedvező konjunktúrát kihasználva mélyreható szerkezeti reformokra, a hazai kis- és középvállalkozások termelékenységének növelésére, a kiszámíthatóság helyreállítására és a gazdaság diverzifikálására van szükség.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Legkésőbb 2025 tavaszára nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar gazdaság korábbi növekedési modellje kimerült, hiszen a beruházások zuhantak, az árak meredeken emelkedtek, a mindennapokat pedig a megélhetési válság határozta meg. Ezt a diagnózist a választók a 2026-os országgyűlési választásokon egy egyértelmű, kétharmados kormányváltással igazolták vissza - írja a Telexen Rátfai Attila, a CEU közgazdásza.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mostanra, 2026 őszére a helyzet láthatóan stabilizálódott. A fogyasztói bizalom helyreállt, az infláció 2 százalék körül mozog, az állampapírhozamok csökkentek, a felszabadult uniós források pedig friss tőkét pumpálnak a piacra. A gazdaság egyértelműen növekedési pályára állt, és az előrejelzések szerint ez a lendület kitart a következő években.

Kapcsolódó cikkeink:

Ez a felívelés a szakértő szerint azonban nagyrészt a természetes gazdasági ciklusnak és a külső forrásoknak köszönhető, és különösebb állami beavatkozás nélkül is végbement volna. A valódi probléma az, hogy a magyar gazdaság szerkezeti korlátai miatt középtávon csupán évi 1,5–2 százalékos bővülésre képes. A hazai termelékenység jelentősen elmarad a régiós élmezőnytől, a munkaerőpiaci tartalékok kimerültek, a gazdaság szerkezete pedig túlságosan kettészakadt. Míg a multinacionális vállalatok adják az export és a hozzáadott érték oroszlánrészét, addig a hazai kis- és középvállalkozások súlyos lemaradással küzdenek. Mivel nincs már honnan új munkaerőt bevonni, a vágyott tartós növekedést kizárólag a termelékenység érdemi javításával lehet elérni.

A gazdaságpolitika fókuszát ezért a rövid távú fellángolás fenntartása helyett a növekedési pálya tartós megemelésére kell áthelyezni. A múlt hibái megmutatták, hogy a feltételek nélküli pénzszórás önmagában nem hoz eredményt. A támogatásoknál sokkal fontosabb a kiszámítható üzleti környezet, az átlátható közbeszerzési rendszer és a független versenyfelügyelet. A jogbiztonság és a hiteles gazdaságpolitika – például az euróbevezetés reális ütemterve – csökkenti a kockázatokat, meghosszabbítja a tervezési horizontot és ösztönzi a beruházásokat.

A munkaerőhiányt nem a vendégmunkások beáramlása, hanem a meglévő munkavállalók képzése és mobilitása oldja meg. A felnőttképzés kiterjesztése, a megfizethető lakhatás biztosítása és a rugalmas munkaerőpiaci szolgáltatások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a dolgozók a legtermékenyebb ágazatokba áramolhassanak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hazai vállalkozások felemelkedéséhez célzott technológiai fejlesztésekre és jobb vállalatirányításra van szükség. A támogatásokat nem a cégek méretéhez, hanem a teljesítményükhöz kell kötni, hagyva, hogy a tartósan életképtelen vállalkozások munkaerejét felszívják a hatékonyabban működő versenytársak. Ezzel párhuzamosan állami programokkal kell segíteni a felkészült hazai cégeket, hogy beszállítóként bekapcsolódhassanak a nagyvállalatok értékláncaiba. Ha az állam átvállalja az ehhez szükséges iparági tanúsítványok megszerzésének költségét, sokkal olcsóbban növelheti a hazai hozzáadott értéket, mintha milliárdokat adna egy újabb külföldi nagyberuházásnak.

Végül szakítani kell az egyoldalú, elsősorban a német autóiparnak és az ázsiai akkumulátorgyártásnak kitett gazdaságszerkezettel. Az államnak az exportképes szolgáltatások, a tudásintenzív informatika és a turizmus támogatásával diverzifikálnia kell a gazdaságot, csökkentve a globális sokkokkal szembeni kiszolgáltatottságot.

Jelenleg nem a gazdasági cikluson kell dolgozni, hiszen az magától is pörög. A tét most az, hogy okos, egymásra épülő szerkezeti reformokkal Magyarország 2030-ra képes lesz-e felzárkózni a régiós élmezőnyhöz, vagy a mostani fellendülés elmúltával végleg megreked egy alacsony növekedési csapdában.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #infláció #választások #gazdaság #munkaerőpiac #euró bevezetés #uniós támogatás #gazdasági növekedés #kis és középvállalkozások
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:05
11:34
11:29
11:14
11:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 8. 16:50
Eljött az idő? Olyat léphet az MNB, amire 20 éve nem volt példa  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 9. 11:52
Kovács Tibor szerint félreérthetően fogalmazott a HÉT bevonásáról az NMHH-elnök kiválasztásával kapcsolatban
Kovács Tibor a Media1 kérdéseire adott részletes válaszában elismerte, hogy túl tág és félreérthető...
Holdblog  |  2026. szeptember 9. 11:31
Okozhat ellátási gondot a földgáztározók alacsony szintje?
Európa a megszokottnál alacsonyabb gáztartalékokkal készülhet a télre, ami az ellátási kockázatok me...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 8. 14:40
Az adóforintjaidat visszakapod, ha ilyen megtakarításod van
Nem csalás, nem ámítás: az állam valóban hajlandó visszaadni az általad befizetett adóforintok egy r...
Összkép  |  2026. szeptember 5. 21:23
Kihal vagy csak átalakul az értelmiség?
Az értelmiségi lét teret veszít az egész világon. Ez a folyamat a tudás iparrá szervezésével indult...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 9.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2026. szeptember 8.
Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
2026. szeptember 9.
Ezt temérdek magyar család elrontja az iskola kezdés után egy héttel: több százezer forintba kerül a hiba
2026. szeptember 8.
Változás jön a magyar boltok polcain: eltűnhetnek a jól ismert csomagolások, vége a trükkös szlogeneknek
2026. szeptember 8.
Itt a világ legjobb kórházainak 2026-os rangsora: magyar intézményt hiába keresünk a listán
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 9. szerda
Ádám
37. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor
2
7 órája
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
3
1 hete
Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség
4
6 napja
Ledobta a bombát az MNB? Hatalmas fordulat jött a forintnál, percek alatt szakadt be az euró
5
1 hete
Figyelem! Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati életbiztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított - a tartam alatt - meghal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 10:01
Ezt temérdek magyar család elrontja az iskola kezdés után egy héttel: több százezer forintba kerül a hiba
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 08:41
Különös engedményt tett Magyarországnak Donald Trump: csak két ország kapott kivételt, mire készül az amerikai elnök?
Agrárszektor  |  2026. szeptember 9. 11:32
Újabb tragédia a földeken: az aszály a beporzókat tizedeli