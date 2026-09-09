Veszélyes csapda felé robog a magyar gazdaság? Hiába a mostani felpörgés, óriási pofon jöhet 2030-ra

Bár a 2026 tavaszi kormányváltást követően a magyar gazdaság túljutott a korábbi stagflációs válságon, és a megnyíló uniós forrásoknak köszönhetően rövid távú növekedési pályára állt, a hosszú távú felzárkózás még várat magára. A tartós gazdasági bővülés eléréséhez a jelenlegi kedvező konjunktúrát kihasználva mélyreható szerkezeti reformokra, a hazai kis- és középvállalkozások termelékenységének növelésére, a kiszámíthatóság helyreállítására és a gazdaság diverzifikálására van szükség.

Legkésőbb 2025 tavaszára nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar gazdaság korábbi növekedési modellje kimerült, hiszen a beruházások zuhantak, az árak meredeken emelkedtek, a mindennapokat pedig a megélhetési válság határozta meg. Ezt a diagnózist a választók a 2026-os országgyűlési választásokon egy egyértelmű, kétharmados kormányváltással igazolták vissza - írja a Telexen Rátfai Attila, a CEU közgazdásza.

Mostanra, 2026 őszére a helyzet láthatóan stabilizálódott. A fogyasztói bizalom helyreállt, az infláció 2 százalék körül mozog, az állampapírhozamok csökkentek, a felszabadult uniós források pedig friss tőkét pumpálnak a piacra. A gazdaság egyértelműen növekedési pályára állt, és az előrejelzések szerint ez a lendület kitart a következő években.

Ez a felívelés a szakértő szerint azonban nagyrészt a természetes gazdasági ciklusnak és a külső forrásoknak köszönhető, és különösebb állami beavatkozás nélkül is végbement volna. A valódi probléma az, hogy a magyar gazdaság szerkezeti korlátai miatt középtávon csupán évi 1,5–2 százalékos bővülésre képes. A hazai termelékenység jelentősen elmarad a régiós élmezőnytől, a munkaerőpiaci tartalékok kimerültek, a gazdaság szerkezete pedig túlságosan kettészakadt. Míg a multinacionális vállalatok adják az export és a hozzáadott érték oroszlánrészét, addig a hazai kis- és középvállalkozások súlyos lemaradással küzdenek. Mivel nincs már honnan új munkaerőt bevonni, a vágyott tartós növekedést kizárólag a termelékenység érdemi javításával lehet elérni.

A gazdaságpolitika fókuszát ezért a rövid távú fellángolás fenntartása helyett a növekedési pálya tartós megemelésére kell áthelyezni. A múlt hibái megmutatták, hogy a feltételek nélküli pénzszórás önmagában nem hoz eredményt. A támogatásoknál sokkal fontosabb a kiszámítható üzleti környezet, az átlátható közbeszerzési rendszer és a független versenyfelügyelet. A jogbiztonság és a hiteles gazdaságpolitika – például az euróbevezetés reális ütemterve – csökkenti a kockázatokat, meghosszabbítja a tervezési horizontot és ösztönzi a beruházásokat.

A munkaerőhiányt nem a vendégmunkások beáramlása, hanem a meglévő munkavállalók képzése és mobilitása oldja meg. A felnőttképzés kiterjesztése, a megfizethető lakhatás biztosítása és a rugalmas munkaerőpiaci szolgáltatások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a dolgozók a legtermékenyebb ágazatokba áramolhassanak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hazai vállalkozások felemelkedéséhez célzott technológiai fejlesztésekre és jobb vállalatirányításra van szükség. A támogatásokat nem a cégek méretéhez, hanem a teljesítményükhöz kell kötni, hagyva, hogy a tartósan életképtelen vállalkozások munkaerejét felszívják a hatékonyabban működő versenytársak. Ezzel párhuzamosan állami programokkal kell segíteni a felkészült hazai cégeket, hogy beszállítóként bekapcsolódhassanak a nagyvállalatok értékláncaiba. Ha az állam átvállalja az ehhez szükséges iparági tanúsítványok megszerzésének költségét, sokkal olcsóbban növelheti a hazai hozzáadott értéket, mintha milliárdokat adna egy újabb külföldi nagyberuházásnak.

Végül szakítani kell az egyoldalú, elsősorban a német autóiparnak és az ázsiai akkumulátorgyártásnak kitett gazdaságszerkezettel. Az államnak az exportképes szolgáltatások, a tudásintenzív informatika és a turizmus támogatásával diverzifikálnia kell a gazdaságot, csökkentve a globális sokkokkal szembeni kiszolgáltatottságot.

Jelenleg nem a gazdasági cikluson kell dolgozni, hiszen az magától is pörög. A tét most az, hogy okos, egymásra épülő szerkezeti reformokkal Magyarország 2030-ra képes lesz-e felzárkózni a régiós élmezőnyhöz, vagy a mostani fellendülés elmúltával végleg megreked egy alacsony növekedési csapdában.