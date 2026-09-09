Több mint húsz év után az inflációs cél csökkentésére készül a Magyar Nemzeti Bank.
Veszélyes csapda felé robog a magyar gazdaság? Hiába a mostani felpörgés, óriási pofon jöhet 2030-ra
Bár a 2026 tavaszi kormányváltást követően a magyar gazdaság túljutott a korábbi stagflációs válságon, és a megnyíló uniós forrásoknak köszönhetően rövid távú növekedési pályára állt, a hosszú távú felzárkózás még várat magára. A tartós gazdasági bővülés eléréséhez a jelenlegi kedvező konjunktúrát kihasználva mélyreható szerkezeti reformokra, a hazai kis- és középvállalkozások termelékenységének növelésére, a kiszámíthatóság helyreállítására és a gazdaság diverzifikálására van szükség.
Legkésőbb 2025 tavaszára nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar gazdaság korábbi növekedési modellje kimerült, hiszen a beruházások zuhantak, az árak meredeken emelkedtek, a mindennapokat pedig a megélhetési válság határozta meg. Ezt a diagnózist a választók a 2026-os országgyűlési választásokon egy egyértelmű, kétharmados kormányváltással igazolták vissza - írja a Telexen Rátfai Attila, a CEU közgazdásza.
Mostanra, 2026 őszére a helyzet láthatóan stabilizálódott. A fogyasztói bizalom helyreállt, az infláció 2 százalék körül mozog, az állampapírhozamok csökkentek, a felszabadult uniós források pedig friss tőkét pumpálnak a piacra. A gazdaság egyértelműen növekedési pályára állt, és az előrejelzések szerint ez a lendület kitart a következő években.
Ez a felívelés a szakértő szerint azonban nagyrészt a természetes gazdasági ciklusnak és a külső forrásoknak köszönhető, és különösebb állami beavatkozás nélkül is végbement volna. A valódi probléma az, hogy a magyar gazdaság szerkezeti korlátai miatt középtávon csupán évi 1,5–2 százalékos bővülésre képes. A hazai termelékenység jelentősen elmarad a régiós élmezőnytől, a munkaerőpiaci tartalékok kimerültek, a gazdaság szerkezete pedig túlságosan kettészakadt. Míg a multinacionális vállalatok adják az export és a hozzáadott érték oroszlánrészét, addig a hazai kis- és középvállalkozások súlyos lemaradással küzdenek. Mivel nincs már honnan új munkaerőt bevonni, a vágyott tartós növekedést kizárólag a termelékenység érdemi javításával lehet elérni.
A gazdaságpolitika fókuszát ezért a rövid távú fellángolás fenntartása helyett a növekedési pálya tartós megemelésére kell áthelyezni. A múlt hibái megmutatták, hogy a feltételek nélküli pénzszórás önmagában nem hoz eredményt. A támogatásoknál sokkal fontosabb a kiszámítható üzleti környezet, az átlátható közbeszerzési rendszer és a független versenyfelügyelet. A jogbiztonság és a hiteles gazdaságpolitika – például az euróbevezetés reális ütemterve – csökkenti a kockázatokat, meghosszabbítja a tervezési horizontot és ösztönzi a beruházásokat.
A munkaerőhiányt nem a vendégmunkások beáramlása, hanem a meglévő munkavállalók képzése és mobilitása oldja meg. A felnőttképzés kiterjesztése, a megfizethető lakhatás biztosítása és a rugalmas munkaerőpiaci szolgáltatások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a dolgozók a legtermékenyebb ágazatokba áramolhassanak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A hazai vállalkozások felemelkedéséhez célzott technológiai fejlesztésekre és jobb vállalatirányításra van szükség. A támogatásokat nem a cégek méretéhez, hanem a teljesítményükhöz kell kötni, hagyva, hogy a tartósan életképtelen vállalkozások munkaerejét felszívják a hatékonyabban működő versenytársak. Ezzel párhuzamosan állami programokkal kell segíteni a felkészült hazai cégeket, hogy beszállítóként bekapcsolódhassanak a nagyvállalatok értékláncaiba. Ha az állam átvállalja az ehhez szükséges iparági tanúsítványok megszerzésének költségét, sokkal olcsóbban növelheti a hazai hozzáadott értéket, mintha milliárdokat adna egy újabb külföldi nagyberuházásnak.
Végül szakítani kell az egyoldalú, elsősorban a német autóiparnak és az ázsiai akkumulátorgyártásnak kitett gazdaságszerkezettel. Az államnak az exportképes szolgáltatások, a tudásintenzív informatika és a turizmus támogatásával diverzifikálnia kell a gazdaságot, csökkentve a globális sokkokkal szembeni kiszolgáltatottságot.
Jelenleg nem a gazdasági cikluson kell dolgozni, hiszen az magától is pörög. A tét most az, hogy okos, egymásra épülő szerkezeti reformokkal Magyarország 2030-ra képes lesz-e felzárkózni a régiós élmezőnyhöz, vagy a mostani fellendülés elmúltával végleg megreked egy alacsony növekedési csapdában.
Július óta nem volt ilyen magasan a Brent ára: már 99,5 dollárba kerül egy hordó.
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
A kormány első száz napja után egyre sürgetőbbé válik a választási ígéretek számonkérése és a súlyos gazdasági örökség kezelése.
Két évvel Mario Draghi uniós versenyképességi jelentésének közzététele után a javaslatok alig 16 százaléka valósult meg teljesen.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
Paks II. esetében az orosz hitel törlesztése folyamatos, évi sok milliárdos közvetlen állami szubvenciót igényel majd, amelyet az adófizetők fognak állni.
Bár nem jelentősen, de az esti zárásra a forint erősödött a főbb devizákkal szemben.
A parlament eltörölte a vármegyék elnevezését és csökkentette Magyar Péter fizetését.
A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint a visszaeső cégeknek akár az előző évi nettó árbevételük 0,5 százalékát is be kellene fizetniük bírságként.
Egyre súlyosabb pénzügyi krízisben Budapest: tologatni kell a számlákat, már a tömegközlekedést is érinti
A főváros súlyosbodó likviditási gondjai miatt Karácsony Gergely jövő tavaszra halasztotta a BKK egyik fő partnerének, az ArrivaBusnak járó 9 milliárd forintos kifizetést.
Nem változott számottevően a forint árfolyama kedd reggel az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Brutális szakadék tátong a magyar társadalomban: ez az a korosztály, amelyik óriási bajban van már a hónap végén
A fiatalok optimisták, az idősek bizonytalanok. 30 pont a különbség köztük, és ez nem véletlen.
Az energetikai szakértő szerint a befagyasztott lakossági energiaárak hosszú távú fenntartása már nem fenntartható, és a fogyasztói gondolkodáson is változtatni kell.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 205,06 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 147 542,85 ponton zárt hétfőn.
Hétfő estére 363,83 forintra emelkedett az euró árfolyama, miközben a dollár és a svájci frank is drágult.
Fény derült a féltve őrzött adatokra: erre szórt el iszonyatos milliárdokat az MNB Varga Mihály vezetése alatt
Az adatok megismerését komoly jogi vita előzte meg.
Már 697 forint a gázolaj országos átlagára, a kormány pedig célzott segítséget adna a dízelt használóknak.
A napokban hivatalba lépő vezető hangsúlyozta, hogy a NAV működése közvetlen hatással van a költségvetés biztonságára, a gazdaság versenyképességére és az állami intézményekbe vetett társadalmi...
Hiába ígérték, borul a papírforma: kiszivárgott iratok leplezték le, mikor indulhat be valójában Paks II
A Roszatom érdemben nem kommentálta az értesüléseket.
Fű alatt adta volna el az Orbán-kormány Budapest legértékesebb épületeit: kiszivárgott az eltitkolt lista
A döntés előkészítői komoly piaci kereslettel számoltak, a tervek szerint a kiürített irodákat elsősorban kínai befektetőknek szánták.