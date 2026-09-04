Ekkora lenne a szerepe Magyarországnak az USA-ban, ha csatlakoznánk 51. államként: azért ez nem lenne kis pozíció

Az Egyesült Államok gazdasági súlyát jól mutatja, hogy több tagállama önmagában is akkora teljesítményt produkál, mint a világ vezető országai. Kalifornia gazdasága például nagyjából az Egyesült Királyságéval, Texasé Oroszországéval, New Yorké pedig Kanadáéval mérhető össze. Külön érdekesség, hogy Magyarország is felkerült erre az elképzelt térképre. Az eredmények alapján a hozzánk legközelebb álló amerikai állam Kansas, amely 2025-ben 241 milliárd dolláros gazdasággal rendelkezett.

Az Egyesült Államokat hajlamosak vagyunk egyetlen gazdasági tömbként nézni, pedig az országon belül elképesztő különbségek figyelhetők meg. Egyes tagállamok önmagukban is akkora gazdasági teljesítményt produkálnak, amellyel a világ legnagyobb országai között is előkelő helyre kerülnének, mások pedig inkább közepes méretű nemzetgazdaságokkal vethetők össze.

Többek között ez a látványos differencia teszi látványossá az az összeállítás, amely a 2025-ös nominális GDP alapján minden amerikai állam mellé megkereste a hozzá gazdasági méretben legközelebb álló országot. Az adatok az amerikai Bureau of Economic Analysis és a Nemzetközi Valutaalap számaiból származnak, vagyis nem vásárlóerőt vagy életszínvonalat hasonlítanak össze, hanem egyszerűen azt, mekkora értéket állít elő egy-egy gazdaság egy év alatt.

Az eredmény ráadásul elsőre blikkre is egészen szürreális párokat hoz, de közben jól megmutatja, milyen súlyt képviselnek az amerikai államok a világgazdaságban. A lista pedig magyar szemmel is tartogat némi meglepetést, ugyanis Magyarországnak is megvan a maga amerikai gazdasági „párja”.

Kalifornia önmagában is világgazdasági óriás lenne

A legnagyobb amerikai állami gazdaság Kaliforniáé, amely 2025-ben 4,3 ezer milliárd dolláros nominális GDP-t produkált. Ha önálló ország lenne, a világ öt legnagyobb gazdasága közé tartozna, méretben pedig az Egyesült Királysághoz áll a legközelebb.

Az első helyezettet Texas állam 2,9 ezer milliárd dollárral követi, ami nagyjából Oroszország gazdasági teljesítményének felel meg. New York 2,5 ezer milliárd dolláros gazdasága Kanadáéhoz hasonlítható, Florida 1,8 ezer milliárd dolláros GDP-je pedig Ausztráliáéhoz áll közel.

A négy legnagyobb állam tehát külön-külön is olyan gazdasági súlyt képvisel, amely önálló országként elég lenne ahhoz, hogy a G20 mezőnyében legyen a helyük.

A következő szinten is hasonlóan beszédes párosítások jönnek. Illinois 1,2 ezer milliárd dolláros gazdasága Szaúd-Arábiáéhoz, Pennsylvania 1,1 ezer milliárdos teljesítménye pedig Svájcéhoz áll közel. Tajvan gazdasági mérete egyszerre négy állam, Georgia, Massachusetts, New Jersey és Washington teljesítményéhez is hasonló.

Magyarország Kansas súlyát képviselné

Ahogy haladunk lefelé a listán, az összehasonlítás egyre érdekesebbé válik magyar szemmel is.

Kansas 2025-ös nominális GDP-je 241 milliárd dollár volt, amihez a lista Magyarországot jelölte meg, mint legközelebb álló országot.

Ha tehát pusztán a gazdaság méretét néznénk, Magyarország az Egyesült Államokon belül nagyjából egy súlycsoportban lenne Kansas állammal. Ez persze messze van ugyan Kalifornia vagy Texas gazdasági erejétől, de az amerikai államok között egyáltalán nem a legkisebb szereplők közé tartoznánk.

Érdemes megnézni a Magyarországhoz "legközelebb" álló gazdaságokat is. Iowa 277 milliárd dolláros gazdasága Görögországhoz, Oklahoma 274 milliárdos teljesítménye Új-Zélandhoz áll közel. Nevada 281 milliárd dollárjával Algériához, Kentucky 307 milliárddal Kazahsztánhoz, Utah 316 milliárddal pedig Finnországhoz hasonlítható.

Kansas után már jóval kisebb állami gazdaságok következnek. Nebraska és Arkansas egyaránt 198 milliárd dollár körül állnak, előbbi Ukrajnához, utóbbi Marokkóhoz került párba.

Mit érdemes tudni Kansas államról?

Kansas állam ebből a szempontból érdekes magyar párhuzam. Az államnak nagyjából 2,94 millió lakosa van, vagyis jóval kevesebben élnek ott, mint Magyarországon, miközben területe 213 ezer négyzetkilométer, több mint kétszerese Magyarországénak. Fővárosa Topeka, legnagyobb városa Wichita, és az amerikai államok között terület alapján a 15., népesség szerint viszont csak a 32. helyen áll.

Gazdasági szerkezete is eltér a magyartól. Kansas az Egyesült Államok egyik fontos mezőgazdasági központja, különösen erős a gabona-, búza- és napraforgó-termelésben, de jelentős az élelmiszeripara, az olaj- és gázipara, valamint a repülőgépgyártása is. Wichita környékén több nagy légiközlekedési vállalat működik, így a mezőgazdasági kép mellett komoly ipari lába is van.

Lássuk, mennyire ismered a Kansas City Chiefs NFL csapatát? 1/7 kérdés Melyik államban található a Kansas City Chiefs csapata? Kansas Nevada Missouri Iowa Következő kérdés 2/7 kérdés Hogyan nevezik jelenleg, 2026-ban a Kansas City Chiefs stadionját? Bank of America Stadium Soldier Field Arrowhead Stadium M&T Bank Stadium Következő kérdés 3/7 kérdés Melyik híres irányító nem játszott soha a Kansas City Chiefs csapatában? Alex Smith Joe Montana Jimmy Garoppolo Matt Cassel Következő kérdés 4/7 kérdés Melyik évben, és hányadik helyen draftolta le a csapat a jelenlegi sztárirányítóját, Patrick Mahomest? 2017-ben, az első kör 10. választottjaként 2015-ben, az első kör 3. választottjaként 2018-ban, az első kör 6. választottjaként 2016-ban, az első kör 1. választottjaként Következő kérdés 5/7 kérdés Hány Super Bowlt nyert eddig a Kansas City Chiefs csapata? 4 5 3 2 Következő kérdés 6/7 kérdés Mik a Kansas City Chiefs csapatának (mezeiknek) hivatalos színei? Piros, narancssárga, fehér Piros, arany, fehér Piros, fehér Piros, sárga, fehér Következő kérdés 7/7 kérdés Ki a Kansas City Chiefs történetének legtöbb passzát (yardokban mérve) elkapó játékosa? Otis Taylor Tony Gonzalez Travis Kelce Tyreek Hill Eredmények

Lehetne Magyarország az USA tagállama?

Elméleti síkon elképzelni a dolgot egyáltalán nem abszurditás. Jogilag ugyanis az amerikai Kongresszus vehetne fel új államokat az Egyesült Államokba. Magyarország azonban nem amerikai területen helyezkedik el. Sőt mi több, egy önálló ország vagyunk. Szóval ehhez nem elég egy egyszerű washingtoni szavazás.

Magyarországnak is is fel kellene adnia az önálló államiságot, rendezni kellene az uniós tagságát, az alkotmányos kérdéseket, majd az Egyesült Államoknak is politikailag be kellene fogadnia az új tagállamot.

Vagyis bár igencsak meredeken, de elméletben még ha elképzelhető is lenne a dolog, a gyakorlatban ennek kb. ugyanakkora az esélye, minthogy Kansas állam jelentkezzen az EU-ba. Viszont gazdasági értelemben Magyarország valóban nem lenne jelentéktelen 51. állam. Kansas környékén mozogva nagyjából az amerikai középmezőnyben foglalnánk helyet.

Ezek a legkisebb államok

A lista végén jóval visszafogottabb gazdaságú államok találhatók. Észak-Dakota és Montana gazdasága egyaránt 82 milliárd dollár körül alakul, ami nagyjából Szlovénia, illetve Mianmar teljesítményéhez áll közel, Dél-Dakota 81 milliárd dolláros GDP-je pedig Türkmenisztánéhoz hasonlítható.

Még kisebb gazdasági súlyt képvisel Alaszka 75 milliárd dollárral, amely Azerbajdzsánhoz került párba. Wyoming már csak 53 milliárd dollár körül jár, Vermont pedig 48 milliárddal zárja a sort. Utóbbi gazdasági mérete nagyjából Bahreinhez áll közel. Vagyis az amerikai államok között önmagában is közel százszoros különbség van a legnagyobb és a legkisebb gazdaság teljesítménye között.

(via VisualCapitalist)