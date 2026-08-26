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Gazdaság

Kegyetlen fűtési szezon előtt állunk: olyan gázárak jöhetnek, amire évek óta nem volt példa

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 12:18

Európa a 2022-es energiaválság óta nem látott nehézségű fűtési szezon előtt áll, mivel a földgáz nagykereskedelmi ára több mint hároméves csúcs közelében mozog, miközben a tárolók feltöltöttsége jóval az ilyenkor szokásos szint alatt marad. A háztartások energiaszámlái országonként eltérő ütemben, de akár jelentősen is emelkedhetnek - közölte az euronews.

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Az irányadó európai gázárnak számító holland TTF fronthavi jegyzése kedden 66 euró/megawattóra felett állt, ami az év eleji, mintegy 29 eurós szinthez képest több mint kétszeres emelkedést jelent. A drágulás mögött elsősorban az áll, hogy a piaci szereplők a Hormuzi-szoros tartós lezárásától tartanak, amely a globális cseppfolyósítottgáz-kereskedelem (LNG) közel egyötödét bonyolítja. A tengerszoros esetleges kiesése ráadásul éppen akkor fokozza a versenyt az ázsiai vevőkkel az elérhető szállítmányokért, amikor az Európai Unió gáztárolói aggasztóan alacsony szinten állnak.

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Az EU gáztárolóinak feltöltöttsége augusztus 24-én mindössze 63 százalékot ért el, ami messze elmarad az ötéves, 79 százalékos átlagtól. Natasha Fielding, az Argus Media szakértője rámutatott: az elmúlt tizenöt évben csak 2021-ben, a legutóbbi nagy gázválságot megelőzően álltak ilyen alacsony szinten a készletek. A nagyobb piacok közül a német tárolók csupán 51, míg a holland létesítmények mindössze 44 százalékos feltöltöttséggel üzemeltek.

A Goldman Sachs elemzői szerint a jelenlegi árszint nem lesz elegendő ahhoz, hogy Európa biztonságosan átvészelje a telet a meglévő készletekkel. Amennyiben a közel-keleti energiaexport csak fokozatosan normalizálódik 2027-ig, a TTF decemberi jegyzése akár a 100 euró/megawattórás szintet is meghaladhatja, ami több mint kétszerese az 50 eurós alapforgatókönyvükben szereplő árnak. Az Oxford Economics elemzése arra figyelmeztet, hogy az Európai Unió kénytelen lehet felfüggeszteni az orosz gázimportra vonatkozó tilalom egyes elemeit, ha az ellátási helyzet tovább romlik. Az Európai Tanács 2026 januárjában fogadta el az orosz vezetékes és LNG-gáz behozatalának tilalmát, amelynek teljes hatálybalépése 2027 végére várható.

A nagykereskedelmi árak emelkedése nem azonnal jelenik meg a háztartási energiaszámlákon. Az Oxford Economics becslése szerint átlagosan mintegy hat hónap szükséges ahhoz, hogy a drágulás teljesen begyűrűzzön a fogyasztói árakba, azonban az átgyűrűzés üteme tagállamonként eltérő. Németországban és Ausztriában, ahol a 12–24 hónapos fix díjas szerződések a meghatározóak, közel egy évig is eltarthat a hatás érvényesülése. Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban néhány hónap alatt lecsapódik a változás, míg Hollandiában szinte azonnali az áremelkedés. A változó tarifás szerződéssel rendelkező háztartások érzik meg leghamarabb a drágulást, ugyanakkor a gázárak villamosenergia-árakba való begyűrűzése jellemzően mérsékeltebb.

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Az Oxford Economics Olaszországot nevezte meg a gázársokk által leginkább veszélyeztetett nagy európai gazdaságként. Ez a gyors árátgyűrűzés és az átlag feletti gázfüggőség együttes hatásának tudható be, annak ellenére,hogy az olasz tárolók feltöltöttsége jelenleg a legmagasabbak között van az EU-ban. A tanácsadó cég a legutóbbi áremelkedést megelőző elemzésében úgy becsülte, hogy az euróövezeti háztartások energiaárai – a gázt, a villamos energiát és az egyéb energiahordozókat is beleértve – a negyedik negyedévben akár 15 százalékkal is meghaladhatják az egy évvel korábbi szintet. A végső hatás nagyban függ a téli időjárástól, mivel egy tartós hideghullám tovább növelné a fűtési célú gázkeresletet, ami újabb áremelkedést idézhet elő.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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