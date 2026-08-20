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Európa versenyfutásba kezd a gáztárolók feltöltéséért, miközben az LNG-szállítmányok Ázsiába áramlanak
Európa újra nehéz helyzetben van a téli gázellátás biztosítása miatt. Az uniós gáztárolók feltöltése a vártnál lassabban halad, miközben az LNG-szállítmányokért Ázsia is egyre erősebben versenyez. A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros forgalmának korlátozása tovább szűkíti a világpiacon elérhető cseppfolyósított földgáz kínálatát - írja az Euronews.
Az Európai Unió számára most az egyik legfontosabb feladat, hogy a fűtési szezon kezdete előtt minél több földgázt juttasson a tárolókba. Az LNG különösen fontos szerepet kapott azóta, hogy Európa jelentősen visszaszorította az orosz vezetékes gáz importját.
A probléma azonban az, hogy ugyanazokra az LNG-szállítmányokra Ázsia is igényt tart. Az Euronews által idézett Montel elemzése szerint a Perzsa-öbölből érkező LNG egyre nagyobb része Ázsia felé tart, ami megnehezíti az európai tárolók feltöltését.
Az Európai Unió korábban azt a célt tűzte ki, hogy november 1-jére a gáztárolók 90 százalékos töltöttséget érjenek el. A jelenlegi helyzetben azonban ez a cél egyre kevésbé tűnik teljesíthetőnek. A Montel számításai szerint november 1-jén az európai tárolók töltöttsége 69 és 84 százalék között lehet, attól függően, hogy milyen gyorsan sikerül növelni a betárolást, illetve mennyi LNG érkezik Európába.
Az Európai Bizottság már rugalmasabbá tette a szabályokat, így az egyes országok bizonyos feltételek mellett a 90 százalékos szint alatt is teljesíthetik a téli felkészültségi követelményt. A rugalmasság alsó határa akár 75 százalék is lehet.
A tárolók feltöltöttsége július végén az Euronews által idézett Montel-adatok szerint jelentősen elmaradt az előző évek szintjétől. Az Európai Bizottság ugyanakkor csütörtökön azt közölte, hogy nincs közvetlen ellátási kockázat. A Reuters szerint az uniós gáztárolók jelenleg 62 százalékos töltöttségnél járnak, szemben az egy évvel korábbi 74 százalékkal.
Sokkal több LNG kellene
A feltöltés ütemének felgyorsítása komoly kihívást jelent. A Montel szerint Európa május és július között havonta átlagosan 105 LNG-szállítmányt fogadott. Ahhoz azonban, hogy a tárolók töltöttsége november elejére megközelítse a 80 százalékot, nagyjából havi 130 szállítmányra lett volna szükség.
A kiesés pótlása most még nagyobb feladatot jelent. A Montel számítása szerint augusztusban, szeptemberben és októberben havonta több mint 140 LNG-szállítmányra lenne szükség ahhoz, hogy Európa legalább a 80 százalékos töltöttségi szintet elérje. Az elemzők szerint ez csak akkor valósulhat meg, ha az európai gázárak jelentősen emelkednek, vagy helyreállnak az LNG-szállítások a Hormuzi-szoroson keresztül.
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A gázárak is megérezhetik a versenyt
A szűkebb kínálat és az ázsiai vásárlók erősebb jelenléte az európai gázpiacon is felfelé hajthatja az árakat. Minél nehezebben tudják az európai kereskedők feltölteni a tárolókat, annál nagyobb lehet a verseny az elérhető LNG-szállítmányokért. Ez azért fontos, mert az európai gázárak alakulása közvetlenül hat az ipar költségeire, a villamosenergia-termelésre, illetve közvetve a háztartások energiakiadásaira is.
A helyzetet tovább nehezíti a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság. A világ egyik legfontosabb energiaútvonalán keresztül a globális gázforgalom jelentős része halad, ezért a tartós fennakadások az egész LNG-piacot érintik.
Németország különösen nehéz helyzetben van
Németországban július végén mindössze 46 százalékos volt a gáztárolók töltöttsége a Montel adatai szerint. Április és július között a nettó betárolás 11 százalékkal maradt el az ötéves átlagtól, és 18 százalékkal volt alacsonyabb a tavalyi azonos időszakhoz képest.
Európa számára ezért a következő hónapok kulcsfontosságúak lesznek. Ha az LNG-kínálat nem bővül, miközben Ázsia továbbra is magas árat hajlandó fizetni a szállítmányokért, az európai tárolók feltöltése egyre drágábbá válhat.
A közvetlen ellátási válságot az Európai Bizottság egyelőre nem látja, a tartalékok szintje azonban jóval alacsonyabb a tavalyinál. Ez azt jelenti, hogy Európa a tél előtt ismét egy szűkebb mozgástérrel rendelkező gázpiaccal néz szembe.
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