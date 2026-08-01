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a hűtőszekrényben csak zöldségek maradtak
Gazdaság

Nagyon vigyázz, mit eszel meg áramszünet után: ezt a hibát rengeteg magyar elköveti

Pénzcentrum
2026. augusztus 1. 20:03

A rendkívüli hőség és az energiaellátással kapcsolatos bizonytalanságok miatt a Nébih hasznos tanácsokat tett közzé arra az esetre, ha áramszünet alakulna ki. A hivatal szerint a hűtő és a fagyasztó megfelelő használatával több órán át biztonságban tarthatók az élelmiszerek. Fontos azonban tudni, mikor válhatnak kockázatossá a gyorsan romló termékek. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az ételek állapotát soha ne kóstolással ellenőrizzük.

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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tanácsokat tett közzé arra az esetre, ha a hőség idején áramszünet miatt leállna a hűtés a háztartásokban.

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A hivatal azt javasolja, hogy áramszünet esetén a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtaját csak a legszükségesebb esetben nyissák ki, mert így tovább megőrizhető a megfelelő belső hőmérséklet. Emellett érdemes feljegyezni azt is, hogy pontosan mikor ment el az áram.

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A tájékoztatás szerint zárt ajtó mellett a hűtőszekrény nagyjából négy órán át képes megfelelő hőmérsékleten tartani az élelmiszereket, míg egy teljesen feltöltött fagyasztó akár 48 órán keresztül is megőrizheti a fagyasztott állapotot.

Az áramszolgáltatás helyreállása után ajánlott ellenőrizni a hűtő hőmérsékletét. Amennyiben az 4 Celsius-fok alatt maradt, az élelmiszerek általában biztonságosan fogyaszthatók. Ha azonban a hőmérséklet 4 fok fölé emelkedett, és ez legalább két órán át fennállt, a gyorsan romló élelmiszerek fogyasztása már egészségügyi kockázatot jelenthet.

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A Nébih külön felhívja a figyelmet arra, hogy az élelmiszerek biztonságát nem szabad kóstolással megítélni, mert a romlás nem minden esetben érzékelhető íz, szag vagy állag alapján.
Címlapkép: Getty Images
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