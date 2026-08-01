2026. augusztus 1. szombat Boglárka
39 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felismerhetetlen férfi új, megtisztított szűrőket helyez vissza az otthoni szobában a falon lógó légkondicionálóra. Szakember a légtisztító és klímaberendezéshez használt készülék részleteit szereli.
Egészség

Rendkívüli helyzet a magyar kórházban: a leálló klíma miatt nem fogad betegeket az intenzív osztály

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 1. 12:33

Átmenetileg nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív terápiás osztálya, miután meghibásodott a légkondicionáló rendszer. A bent fekvő pácienseket klimatizált helyiségbe költöztették, ellátásuk továbbra is biztosított. Az intézmény szerint a betegbiztonság nincs veszélyben, az intenzív ellátásra szoruló új betegeket pedig szükség esetén Zalaegerszegre szállítják. A javításon már dolgoznak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A klímaberendezés meghibásodása miatt a hétvégén nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív terápiás osztálya, a bent fekvő pácienseket ideiglenesen egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el - mondta el az intézmény főigazgatója.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sahin-Tóth Gábor közölte: a napokban meghibásodott légkondicionáló berendezés gyorsjavítását pénteken nem sikerült megoldani, ezért a hétvégén új betegeket nem tudnak fogadni. Az osztályon ápolt pácienseket egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el, az ellátásuk folyamatos és biztonságos.

Kapcsolódó cikkeink:

A főigazgató hozzátette: a helyzet a betegellátást nem veszélyezteti, átszervezéssel meg tudták oldani a felmerülő problémákat. Az intenzív osztályon dolgozó orvosok és ápolók tapasztalt szakemberek, kiválóan ellátják a pácienseket a havariahelyzetben is, erről a reggeli vizitje során maga is meggyőződött - mondta.

Amennyiben Keszthelyen intenzív terápiára szoruló új beteg felvételére lenne szükség, őt a mentők közvetlenül a zalaegerszegi Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállítják - jelezte.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Sahin Tóth Gábor elmondta még, hogy a Keszthelyi Kórház klímaberendezésének meghibásodása visszatérő probléma. Most azonban más hiba keletkezett, amit nem sikerült azonnal elhárítani, de már dolgoznak a megoldáson.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #egészségügy #hőség #klíma #leállás #mentőszolgálat #betegellátás #meghibásodás #zalaegerszeg #keszthely

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:33
14:04
13:32
13:03
12:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 1.
Tovább gyűrűzik a lakhatási katasztrófa: erre még rámehet az idős magyarok háza, lakása is
2026. július 31.
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
2026. augusztus 1.
Ezek legtisztább vízű európai tengerpartok és tavak: itt nyugodtan fürödhetsz, de sok helyet jobb messzire elkerülni külföldön is
2026. július 31.
Felejtsd el a naftalint: működik az egyszerű házi trükk, amivel kiirthatod a lakásból a molylepkét
2026. július 31.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: minden hatodik magyar számára már ez a hétköznapi dolog is elérhetetlen luxus
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 1. szombat
Boglárka
31. hét
Augusztus 1.
Az anyatejes táplálás világnapja és a szoptatás világhete
Augusztus 1.
A forint születésnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
3 hete
Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek
3
3 napja
Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében
4
4 hete
Veszélyes járvány terjed Európában: rengeteg fiatal került kórházba ettől a tésztától - Magyarországon is kapható a termék
5
1 napja
Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési kockázat
A bank befektetéseinek esetleges értékcsökkenéséből, illetve azok vészhelyzetben való költséges értékesítéséből eredő kockázata.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 1. 13:03
Ezek legtisztább vízű európai tengerpartok és tavak: itt nyugodtan fürödhetsz, de sok helyet jobb messzire elkerülni külföldön is
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 1. 10:27
Új rendeletet hozott a Tisza Kormány: jöhetnek az azonnali áramlekapcsolások
Agrárszektor  |  2026. augusztus 1. 13:31
Nagy a baj: hatalmas területen ég az erdő Magyarországon