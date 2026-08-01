Rendkívüli helyzet a magyar kórházban: a leálló klíma miatt nem fogad betegeket az intenzív osztály

Átmenetileg nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív terápiás osztálya, miután meghibásodott a légkondicionáló rendszer. A bent fekvő pácienseket klimatizált helyiségbe költöztették, ellátásuk továbbra is biztosított. Az intézmény szerint a betegbiztonság nincs veszélyben, az intenzív ellátásra szoruló új betegeket pedig szükség esetén Zalaegerszegre szállítják. A javításon már dolgoznak.

A klímaberendezés meghibásodása miatt a hétvégén nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív terápiás osztálya, a bent fekvő pácienseket ideiglenesen egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el - mondta el az intézmény főigazgatója.

Sahin-Tóth Gábor közölte: a napokban meghibásodott légkondicionáló berendezés gyorsjavítását pénteken nem sikerült megoldani, ezért a hétvégén új betegeket nem tudnak fogadni. Az osztályon ápolt pácienseket egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el, az ellátásuk folyamatos és biztonságos.

A főigazgató hozzátette: a helyzet a betegellátást nem veszélyezteti, átszervezéssel meg tudták oldani a felmerülő problémákat. Az intenzív osztályon dolgozó orvosok és ápolók tapasztalt szakemberek, kiválóan ellátják a pácienseket a havariahelyzetben is, erről a reggeli vizitje során maga is meggyőződött - mondta.

Amennyiben Keszthelyen intenzív terápiára szoruló új beteg felvételére lenne szükség, őt a mentők közvetlenül a zalaegerszegi Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállítják - jelezte.

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Sahin Tóth Gábor elmondta még, hogy a Keszthelyi Kórház klímaberendezésének meghibásodása visszatérő probléma. Most azonban más hiba keletkezett, amit nem sikerült azonnal elhárítani, de már dolgoznak a megoldáson.