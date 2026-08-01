Tíz helyszínen mélyítik a csatornákat és távolítják el az iszapot a Velencei-tó élőhelyeinek védelmében.
Azonnali felhívást intézett a magyarokhoz az E.ON: ezt kérik minden háztartástól a brutális hőségben
Megerősítette hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait az E.ON Hungária Csoport a rendkívüli hőség miatt megnövekedett villamosenergia-igényre készülve. A társaság szerint a cél a biztonságos áramellátás fenntartása még a Paksi Atomerőmű ideiglenes teljesítménycsökkentése mellett is. A vállalat a lakosságot és a cégeket egyaránt arra kéri, hogy az esti csúcsidőszakban mérsékeljék fogyasztásukat. Több tervezett hálózati munkát is elhalasztottak a zavartalan ellátás érdekében.
Megerősített készenléttel biztosítja a villamosenergia-ellátás biztonságát az E.ON Hungária Csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson - közölte a cégcsoport szombaton.
A társaság, amely a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest villamosenergia-hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyfél ellátásáért felel, a tervezett, hálózatfejlesztést szolgáló üzemszünetek egy részét átütemezte, és csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges munkákat végzi el - tájékoztattak.
Az E.ON emellett folyamatosan egyeztet a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal, a MAVIR Zrt.-vel és az energetikai ágazat szereplőivel.
A vállalat kis- és nagyvállalati ügyfeleit arra kéri, hogy ahol a működés biztonságos fenntartása lehetővé teszi, csökkentsék vagy időzítsék át villamosenergia-felhasználásukat, különösen az esti csúcsidőszakban. A nagy energiaigényű technológiai folyamatokat lehetőség szerint más időszakban végezzék el, optimalizálják hűtési, szellőztetési és világítási rendszereik működését.
A lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérték, elsősorban a 17 és 22 óra közötti időszakban. Lehetőség szerint kerüljék a nagy energiaigényű háztartási készülékek használatát, és ne állítsák a klímaberendezéseket 25-26 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérsékletre. A használaton kívüli elektromos készülékek és világítás kikapcsolásával további kilowattórákat takaríthatnak meg a fogyasztók.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ezek a lépések a villamosenergia-rendszer biztonságos és stabil működéséhez járulnak hozzá - hívták fel a figyelmet.
Az E.ON minden rendelkezésére álló kapacitással biztosítja, hogy a Paksi Atomerőmű ideiglenes leállása és a rendkívüli hőség idején is stabil maradjon a villamosenergia-ellátás - áll a közleményben.
Sorra jönnek a megszorítások az energiaválság miatt: cégek, városok és a közlekedés is takarékra kapcsol
Kötelező fogyasztáscsökkentés is jöhet, miközben egyre több cég és önkormányzat vezet be energiatakarékossági lépéseket.
Tovább tart nyitva több magyar strand, több helyen ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzés is lesz.
Tényleg már zöld nagyhatalomnak számít Magyarország? Kiderült az igazság - nem ilyen egyszerű a helyzet
Magyarország kevesebb üvegházhatású gázt bocsát ki, mint néhány éve – de a számok mögött korántsem egy egyértelmű sikertörténet áll.
A Duna rekordalacsony vízállása miatt újabb turbinagenerátort állítottak le, napokon belül a teljes leállás is bekövetkezhet.
Olyan gazdasági törés előtt áll Európa, amit már régen nem láttunk: ezt kevesen látták jönni, nagyon fájni fog
Az európai folyók rekordalacsony vízállása egyre súlyosabb gazdasági következményekkel jár Európában.
A Samsung a víz- és áramellátási nehézségek miatt jelentősen visszafogja fogyasztását a gödi gyárban.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben pénteken a kora reggeli jegyzéséhez képest.
A szakértő szerint a stratégiai készletek fékezik az olaj drágulását, de ez nem tarthat örökké.
Visszaigényelhető a szén-dioxid-kvóta-adó, egyszerűsödik a vámeljárás és több adószabály is módosul.
Hétfőtől leáll a Paksi Atomerőmű, a kormány takarékosságra kéri a lakosságot és a nagyfogyasztókat.
A Lidl bővítené hazai hálózatát, és úgy látja, a Kauflandnak is lenne helye a magyar piacon.
Éves alapon csökkentek az ipari termelői árak júniusban, miközben a belföldi értékesítésben áremelkedés volt.
Legfeljebb 720 millió dollárért vásárolja meg a Mol a Shell ciprusi érdekeltségét, az Aphrodite gázmező projektjében.
Súlyos figyelmeztetés érkezett: néhány év múlva akár egymillió ember is sivatagos környezetben élhet Magyarországon
A miniszter szerint tartós vízhiány jöhet, a folyók vízszintje tovább csökkenhet, és egyes térségek elsivatagosodhatnak.
A rendkívüli hőség és a megugró fogyasztás miatt összeomlott a vízellátás Szentendrén.
A rekordalacsony dunai vízállás miatt napokon belül leállhat a teljes Paksi Atomerőmű, amivel mintegy 2000 megawattnyi termelőkapacitás esne ki.
Júniusban 5790 gyermek született és 9167-en haltak meg, az első félévben tovább fogyott Magyarország népessége.
Az euró és a svájci frank gyengült a forinthoz képest, a dollár viszont enyhén erősödött péntek reggel.