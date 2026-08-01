Azonnali felhívást intézett a magyarokhoz az E.ON: ezt kérik minden háztartástól a brutális hőségben

Megerősítette hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait az E.ON Hungária Csoport a rendkívüli hőség miatt megnövekedett villamosenergia-igényre készülve. A társaság szerint a cél a biztonságos áramellátás fenntartása még a Paksi Atomerőmű ideiglenes teljesítménycsökkentése mellett is. A vállalat a lakosságot és a cégeket egyaránt arra kéri, hogy az esti csúcsidőszakban mérsékeljék fogyasztásukat. Több tervezett hálózati munkát is elhalasztottak a zavartalan ellátás érdekében.

Megerősített készenléttel biztosítja a villamosenergia-ellátás biztonságát az E.ON Hungária Csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson - közölte a cégcsoport szombaton.

A társaság, amely a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest villamosenergia-hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyfél ellátásáért felel, a tervezett, hálózatfejlesztést szolgáló üzemszünetek egy részét átütemezte, és csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges munkákat végzi el - tájékoztattak.

Az E.ON emellett folyamatosan egyeztet a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal, a MAVIR Zrt.-vel és az energetikai ágazat szereplőivel.

A vállalat kis- és nagyvállalati ügyfeleit arra kéri, hogy ahol a működés biztonságos fenntartása lehetővé teszi, csökkentsék vagy időzítsék át villamosenergia-felhasználásukat, különösen az esti csúcsidőszakban. A nagy energiaigényű technológiai folyamatokat lehetőség szerint más időszakban végezzék el, optimalizálják hűtési, szellőztetési és világítási rendszereik működését.

A lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérték, elsősorban a 17 és 22 óra közötti időszakban. Lehetőség szerint kerüljék a nagy energiaigényű háztartási készülékek használatát, és ne állítsák a klímaberendezéseket 25-26 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérsékletre. A használaton kívüli elektromos készülékek és világítás kikapcsolásával további kilowattórákat takaríthatnak meg a fogyasztók.

Ezek a lépések a villamosenergia-rendszer biztonságos és stabil működéséhez járulnak hozzá - hívták fel a figyelmet.

Az E.ON minden rendelkezésére álló kapacitással biztosítja, hogy a Paksi Atomerőmű ideiglenes leállása és a rendkívüli hőség idején is stabil maradjon a villamosenergia-ellátás - áll a közleményben.