Drámai fotókon a kiszáradó magyar erdők: pusztulnak a fák, egyre nagyobb a tűzveszély az Alföldön

A most közzétett légifelvételeken is jól látszik, milyen súlyos károkat okoz a szélsőséges időjárás a Dél-Alföld erdeiben. Bélmegyer, Szeghalom és Körösladány térségében idős tölgyesek, cseresek és kőrisesek pusztulnak, de az ártéri nyárasokat és a homoki fenyveseket sem kíméli a klímaváltozás. A rengeteg kiszáradt fa ráadásul roppant tűzveszélyes is.

A DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. a Facebook-oldalán osztott meg drámai légifelvételeket a térség erdeinek állapotáról. A társaság szerint a klímaváltozás hatására egyre súlyosabb méreteket ölt az erdőpusztulás. Bélmegyer, Szeghalom és Körösladány térségében az idős kocsányos tölgyesek, cseresek és kőrisesek pusztulása is egyre látványosabb. A szélsőséges időjárás az ártéri területeken található nyárasokat sem kíméli, a homoki területeken pedig a fenyő- és nyárállományok állapota is különösen aggasztó.

A társaság által közzétett légifelvételeken nagy kiterjedésű, kiszáradt és elpusztult fákkal borított területek láthatók. Az erdőkben felhalmozódó nagy mennyiségű száraz faanyag az elhúzódó, forró és aszályos időszakokban jelentősen fokozza a tűzveszélyt. Egy apró szikra vagy egyetlen figyelmetlenül eldobott cigaretta is könnyen lángra lobbanthatja a száraz növényzetet és faanyagot.

A holt faanyag is komoly kérdést jelent

A DALERD szerint a kialakult helyzet nehéz szakmai kérdést vet fel: mi legyen a nagy mennyiségben visszamaradó elpusztult fákkal? A holtfa természetes körülmények között fontos része az erdei ökoszisztémának. Számos élőlénynek biztosít élőhelyet, hozzájárul az erdő mikroklímájának fenntartásához, lebomlása után pedig tápanyaggal gazdagítja a talajt.

A mostani helyzet azonban rendkívüli. A nagy mennyiségű száraz faanyag nemcsak a tűzveszélyt fokozza, hanem a károsítók elszaporodásának is kedvezhet. Ez pedig az egészséges fákat is veszélyeztetheti. Az erdőgazdaság szerint ezért meg kell találni az egyensúlyt: az ökológiailag fontos mennyiségű holtfát igyekeznek megőrizni, ugyanakkor a tűz- és erdővédelmi szempontból veszélyes mennyiségű száraz faanyagot a biztonság érdekében el kell távolítani.

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A károk felmérését a DALERD folyamatosan végzi a működési területén, földi és légi úton egyaránt. A társaság szerint a jövő egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy az új klimatikus viszonyokhoz igazodó erdőkezelési és erdőfenntartási módszereket dolgozzanak ki. A DALERD bejegyzése szerint a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásai már nem egy távoli jövő problémái: a szélsőséges időjárás és az aszály miatt egyre több területen válik látványossá a fák pusztulása.

Címlapfotó: DALERD Délalföldi Erdészeti ZRt.