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Gazdaság

Kiszivárgott, mire készül a Tisza-kormány: új HÉV-ek és vonalgyorsítások is jönnek a vasúti gigaprojektben

Pénzcentrum
2026. július 22. 08:33

A Tisza-kormány a hazai történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési csomagja, a Baross Gábor Program elindítására készül. A Magyar Péter által bejelentett és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter által hamarosan részletezendő tervek között új miskolci és debreceni vasút-villamosvonalak tervezése, jelentős belföldi és nemzetközi vasúti korszerűsítések, valamint a budapesti HÉV- és az országos InterCity-járműpark megújítása is szerepel.

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A Baross Gábor Programot, vagyis "a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programját" Magyar Péter miniszterelnök múlt héten csütörtökön jelentette be, a mai nap folyamán pedig egy sajtótájékoztató keretében is beszámolnak a tervezett újításokkal. A Telex cikke annak járt utána, mik lehetnek a hatalmas vasútfejlesztési program főbb elemei. Többek között összeszedték Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter által az elmúlt időszakban előnyben részesített projekteket és a minisztériumban is rákérdeztek, mi kerülhet a csomagba.

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A tervek egyik hangsúlyos eleme a villamos- és vasúti hálózatokat összekötő vasút-villamos, vagyis tram-train rendszerek bővítése, ami jelenleg Szegedet és Hódmezővásárhelyet köti össze. Miskolcon a Kazincbarcika, Miskolc és Tiszaújváros közötti vonal megvalósítását tervezik, amely a kihasználatlan vasúti pályák bevonásával közvetlen belvárosi kapcsolatot biztosítana az utasoknak. Ez már Miskolc 2013-as közlekedésfejlesztési koncepciójában is szerepelt. 

Kelet-Magyarországon a debreceni tram-train hálózat fejlesztése is napirenden szerepel. Ennek keretében egyrészt a hajdúböszörményi vasútvonal bekötésével többszöröznék meg az alacsony kihasználtságú szakasz forgalmát, másrészt a korábbi kormány által egy kínai akkumulátorgyár terjeszkedése miatt bezárt 106-os vasútvonal újranyitásával ismét megteremtenék a nagyváradi irányú összeköttetést. Vitézy Dávid szerint ezzel a lépéssel végleg lezárul a vasútrombolás korszaka.

A csomag jelentős belföldi vonalrekonstrukciókat is tartalmaz. Az Európai Beruházási Bank bevonásával a Budapest–Szeged, a Budapest–Lajosmizse és a Budapest–Miskolc vonalakon indulhatnak fejlesztések. Kiemelt projekt a Székesfehérvár és a Balaton közötti szakasz, elsőként a Szabadbattyán és Lepsény közötti rész kétvágányúsítása, amellyel lehetővé válik az óránkénti 160 kilométeres sebesség elérése, pótolva egy több évtizedes infrastrukturális hiányosságot. Az elővárosi közlekedésben a Budapestet Veresegyházon át Váccal összekötő 71-es vonal felújítása kap prioritást, amely a kapacitásbővítés és az állomások megújítása révén a többszörösére növelheti az utasszámot.

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Nemzetközi téren a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatás gyorsítása a fő cél, amelyről a magyar tárcavezető már egyeztetett Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. Ez a szakasz szervesen kapcsolódik a Magyar Péter által a V4-es vezetőknek bemutatott Varsó–Prága–Pozsony–Budapest gyorsvasúti koncepcióhoz.

A fővárost és környékét érintő, korábban leállított közlekedési projektek is újraindulnak. Ennek legfontosabb lépése a szentendrei, a ráckevei és a csepeli HÉV-vonalak 45–60 éves járműveinek teljes cseréje, amelyet egy friss, az Európai Bizottsággal kötött megállapodás finanszíroz. Emellett több vonalon megújul az InterCity-flotta, a városon belül pedig folytatódik a budapesti körvasút Népligetig tartó fejlesztésének előkészítése.
Címlapkép: Getty Images
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