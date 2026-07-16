2026. július 16. csütörtök Valter
34 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztérium épületének aulájában 2026. június 25-én.
Gazdaság

Magyar Péter bejelentése: gigászi vasútfejlesztésről döntött a kormány, ezt tudni most

Pénzcentrum
2026. július 16. 11:31

A pontos részletek csak a jövő héten lesznek ismertek, egy államtitkár azonban már elárult belőle egy konkrét dolgot.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A TISZA-kormány a hazahozott uniós forrásokból elindítja a magyar történelem egyik legnagyobb vasútrekonstrukciós beruházását, a Baross Gábor Programot. Bár a részleteket Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid csak a jövő héten ismerteti, az már bizonyos, hogy a projekt keretében megépül Debrecen évtizedek óta tervezett új központi vasútállomása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délelőtt a közösségi oldalán jelentette be a nagyszabású projekt elindítását. A bejegyzésből kiderül, hogy a közelmúltban felszabadított európai uniós források egyik első kiemelt fókuszterülete a hazai vasúthálózat átfogó korszerűsítése lesz. 

Bár a miniszterelnök egyelőre csak a program elindítását erősítette meg, Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára további részlettel is szolgált. A politikus a miniszterelnöktől megosztott posztjában saját maga fűzte hozzá, hogy a terv részeként megépítik az új Nagyállomást Debrecenben. Ezzel egyértelművé tette, hogy a fejlesztések részeként a cívisváros végre megkapja új központi vasútállomását, amelynek megvalósítása évtizedek óta napirenden lévő, ám folyamatosan halogatott kérdés volt a helyi közéletben.

Kapcsolódó cikkeink:

címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt 
#közlekedés #MÁV #vasút #fejlesztés #beruházás #tömegközlekedés #gazdaság #debrecen #uniós támogatás #vitézy dávid #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:40
12:33
12:18
12:01
11:48
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 15. 16:46
Órákon belül elbúcsúzhatunk kedvenc állampapírjainktól - Meddig folytatódhat a kamatvágás?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. július 16. 10:09
Már az AI fizet a kártyáddal Magyarországon - új lehetőségek a lakossági és vállalati bankolásban
Három hét alatt két magyar bank is engedélyezte, hogy egy mesterséges intelligencia a nevedben fizes...
MEDIA1  |  2026. július 16. 09:45
Megvesz egy médiavállalkozást a Simicska Lajostól indult Kuna Tibor, aki egy közel 2 milliárdos védelmi pénzről is beszélt
A NER egykori egyik meghatározó kommunikációs vállalkozója azt mondta a Válasz Online-nak: már kivál...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 16. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gy...
Holdblog  |  2026. július 14. 17:03
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árn...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 16.
Újabb légkondi-krach érik Magyarországon: indul a háború a munkahelyeken, rengeteg dolgozó nem fog örülni
2026. július 15.
Nők a politikában: van előrelépés, de még messze az egyenlőség
2026. július 15.
Rengeteg fiatalt csap arcul a valóság: ezért nem lesz soha akkora vagyonuk, mint szüleiknek, nagyszüleiknek
NAPTÁR
Tovább
2026. július 16. csütörtök
Valter
29. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kiszivárgott: luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot épít Donald Trump a magyar nagyvárosban
2
2 hete
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
3
2 hete
Ikonikus építménytől búcsúzhatnak a Budapesten élők: döntöttek, lebontják a főváros látképének meghatározó elemét
4
2 hete
Ennyibe kerül egy klíma beszerelése 2026-ban: klíma ára, minden költsége a hőkupola árnyékában
5
1 napja
Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: brutális vámokat kaphatunk az orosz gáz és olaj miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 10:30
Most közölték! Szalmonellás instant ételt hívnak vissza a boltokból: nehogy megedd, ha ilyet vettél
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 10:06
Újabb légkondi-krach érik Magyarországon: indul a háború a munkahelyeken, rengeteg dolgozó nem fog örülni
Agrárszektor  |  2026. július 16. 11:29
Döntött a dán kormány: drasztikusan átírják a termelés szabályait