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Magyar Péter bejelentése: gigászi vasútfejlesztésről döntött a kormány, ezt tudni most
A pontos részletek csak a jövő héten lesznek ismertek, egy államtitkár azonban már elárult belőle egy konkrét dolgot.
A TISZA-kormány a hazahozott uniós forrásokból elindítja a magyar történelem egyik legnagyobb vasútrekonstrukciós beruházását, a Baross Gábor Programot. Bár a részleteket Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid csak a jövő héten ismerteti, az már bizonyos, hogy a projekt keretében megépül Debrecen évtizedek óta tervezett új központi vasútállomása.
Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délelőtt a közösségi oldalán jelentette be a nagyszabású projekt elindítását. A bejegyzésből kiderül, hogy a közelmúltban felszabadított európai uniós források egyik első kiemelt fókuszterülete a hazai vasúthálózat átfogó korszerűsítése lesz.
Bár a miniszterelnök egyelőre csak a program elindítását erősítette meg, Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára további részlettel is szolgált. A politikus a miniszterelnöktől megosztott posztjában saját maga fűzte hozzá, hogy a terv részeként megépítik az új Nagyállomást Debrecenben. Ezzel egyértelművé tette, hogy a fejlesztések részeként a cívisváros végre megkapja új központi vasútállomását, amelynek megvalósítása évtizedek óta napirenden lévő, ám folyamatosan halogatott kérdés volt a helyi közéletben.
címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
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