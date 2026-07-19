A törvényjavaslat jelentős strukturális és személyi változásokat is tartalmaz.
Nem, nem csak álom: így jöhet el a magyar vasút aranykora - még utolérhetjük a régiót
A globális energiapiaci zavarok és a fokozódó importfüggőség miatt világszerte reneszánszát éli a vasútfejlesztés. A környezetbarát, nagyrészt villamosított ágazat ma már nemcsak versenyképességi, hanem nemzetbiztonsági kérdés is az Európai Unió és Magyarország számára, ami példátlan mértékű, dollármilliárdos beruházási hullámot indított el a szektorban - áll a Portfolio elemzésében.
A vasúti közlekedés óriási előnye a közúti és a légi szállítással szemben, hogy döntően villamosított, így energiaigénye könnyen fedezhető a növekvő megújulóenergia-kapacitásokból. Bár az infrastruktúra kiépítése kezdetben rendkívül költséges, a fosszilis energiahordozók piacának tartós bizonytalansága miatt a megtérülési mutatók egyre kedvezőbbé válnak.
Ennek köszönhetően egy több évtizedes globális leépülési trend látszik megfordulni, hiszen az állami beruházásoknak és a fenntarthatósági törekvéseknek köszönhetően a villamosvasúti piac dinamikusan bővül. A szektor éves növekedési üteme 5–7 százalék körül alakul, a piac értéke pedig 2028-ra meghaladhatja a 300 milliárd, 2050-re pedig a 675 milliárd dollárt.
A fejlesztések élén az ázsiai és csendes-óceáni térség áll, amely a világpiac mintegy 72 százalékát fedi le. Kína és India masszív állami támogatásokkal építi hálózatát. India történelmi léptékű modernizációt végrehajtva 2026-ra 99,2 százalékos villamosítottsági arányt ért el, amivel a világ legnagyobb zöldvasúti rendszerét üzemelteti.
Szintén gyorsan, évi 10 százalékot meghaladó mértékben bővül a közel-keleti és az afrikai piac, ahol az olajállamok már a szénhidrogén-korszak utáni időkre készülve fektetnek modern hálózatokba. Eközben az Egyesült Államok, ahol a hálózat mindössze egy százaléka villamosított, jelentős összegeket különít el a regionális folyosók korszerűsítésére, hogy behozza lemaradását.
Európában a beruházásokat egyértelműen az energiaválság, illetve a 2026 elején kirobbant iráni háború geopolitikai következményei katalizálták. Az Európai Bizottság stratégiája nyíltan kimondja, hogy a kontinens ipari stabilitásának és gazdasági függetlenségének megőrzéséhez elengedhetetlen a közlekedés villamos alapra helyezése.
Bár az iparági szereplők a források növelését sürgetik, az európai vasút térnyerését lassítják a magas jegyárak. A vasúti közlekedés sokszor jóval drágább a repülésnél, ami jórészt a torz szabályozási környezetből fakad. Míg ugyanis a légitársaságok mentesülnek a nemzetközi üzemanyag-adó alól, a vasúttársaságoknak jelentős pályahasználati díjat kell fizetniük.
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A kihívásokra és a piaci zavarokra válaszul az Európai Unió határozott lépéseket tett. Egy 2026-os rendelet a kapacitáselosztás digitalizálásával és a nemzeti hálózatok összehangolásával reformálja meg a határokon átnyúló közlekedést.
Az Európai Bizottság emellett egy 1,1 milliárd eurós rendkívüli közlekedésfejlesztési alapot indított útjára, amelyből a tagállamok a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) törzsvonalait, a nagysebességű vasúti projekteket, valamint a katonai mobilitást szolgáló infrastruktúrát fejleszthetik. Az uniós iránymutatások nyomán számos európai állam hozott nagy volumenű beruházási döntéseket.
A magyar kormány által lehívott uniós forrásoknak köszönhetően a vasútfejlesztés itthon is új lendületet kap, megtörve a korábbi évek projektleállítási hullámát. A rövid távon rendelkezésre álló, több mint 600 milliárd forintos keretből nagyszabású infrastrukturális korszerűsítések és járműbeszerzések valósulhatnak meg. A következő években pedig a teljes uniós keretből nagyságrendileg 2000 milliárd forint juthat a hazai vasúthálózat és a közösségi közlekedés komplex fejlesztésére.
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