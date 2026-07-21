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Gazdaság

Súlyos fordulat Magyarországon: az euró bevezetése hozhatja el a kegyelemdöfést a kiváltságosoknak?

Pénzcentrum
2026. július 21. 08:30

A választások utáni gazdasági fordulat sikerének kulcsa az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és az állami beavatkozás visszaszorítása – hangzott el a Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztal-beszélgetésén. A szakértők szerint a kormánypozícióba került Tisza Pártnak nehéz strukturális reformokkal kell szembenéznie, a magyar vállalatoknak pedig meg kell tanulniuk állami támogatások nélkül, egy valódi piacgazdaságban érvényesülni, amelynek végső próbája akár az euró bevezetése is lehet - számolt be a Portfolio.

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Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke és az Erste Bank elnök-vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a választásokat követően hirtelen mindenki a piacgazdaság hívévé vált, még azok is, akik korábban az állami beavatkozások nyertesei voltak. A bankvezér felidézte, hogy a múltban egy miniszter nyíltan elismerte neki, hogy Magyarországon "lejt a pálya" bizonyos szereplők javára, amit az üzleti élet sokáig kénytelen volt elfogadni. A legfőbb kérdés most az, hogy a gazdasági szereplők végre egyenlő esélyeket kapnak-e, és megszűnik-e az a gyakorlat, amely a jogszabályokon keresztül is rendszeresen különbséget tett a cégek között.

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A valódi piaci versenyhez azonban nemcsak a szabályokat, hanem a társadalmi szemléletet is újra kell építeni. Iván Gábor, az Európai Unió Tanácsának igazgatója szerint megdöbbentő, hogy évtizedekkel a rendszerváltozás után ismét a piacgazdaság alapjait kell tisztázni. Bod Péter Ákos közgazdász hozzátette, hogy a társadalom hajlamos az államtól várni a gazdasági iránymutatást. Az új helyzetben komoly kérdés az egykori NER-vállalatok sorsa is, hiszen a korábban állami megrendelésekből és kedvezményekből élő cégeknek most alkalmazkodniuk kell, különben felélik vagyonukat, és felvásárlás célpontjaivá válnak. Jövőjük azon múlik, hogyan birkóznak meg az új, védőháló nélküli környezettel.

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Sass Magdolna, az ELTE kutatóintézeti igazgatója hangsúlyozta, hogy hazánkban regionális összevetésben is túlzott az állam szerepe, miközben a globális folyamatok szintén a beavatkozások erősödése felé mutatnak. Jelasity Radován szerint a legnagyobb hazai kockázatot jelenleg az jelenti, ha a vállalatok továbbra is a soron következő állami támogatási programokra vagy kedvezményes hitelekre várnak ahelyett, hogy saját felelősségükre kezdenének fejleszteni. Mint fogalmazott, a régióban egyetlen más ország sem avatkozott be ennyiszer és ekkora összegekkel a gazdaság működésébe, így a cégek teljesen elszoktak a közvetlen piaci megmérettetéstől.

Ebből a kényelmes helyzetből az euró bevezetése jelentheti a végső kiutat. Jelasity Radován szerint a közös valuta eltüntetné az árfolyammozgásokból származó kényelmes nyereségeket, és kíméletlenül megmutatná, mely cégek alaptevékenysége valóban versenyképes. Míg Sass Magdolna a szlovákiai tapasztalatok alapján óvatosságra intett, mondván, az euró önmagában nem oldja meg a strukturális problémákat, Bod Péter Ákos úgy vélte, hogy a magyar gazdaság már most is erősen euroizálódott, így az áttérés technikailag gyors lehetne. Egy rögzített csatlakozási dátum ráadásul gátat szabna a választások előtti hagyományos költségvetési osztogatásoknak, kényszerpályára állítva a mindenkori gazdaságpolitikát.

A kormánypozícióba került Tisza Pártnak komoly kihívásokkal kell szembenéznie a gazdaság átalakítása során. Bod Péter Ákos rávilágított arra, hogy a kampányüzemmódot lezárva immár nem halogathatják a nehezebb döntéseket. Míg az előző rendszer könnyen korrigálható intézkedéseit gyorsan megváltoztathatják, az örökölt gazdasági struktúrák, a támogatási rendszerek és a versenyfeltételek mélyreható átalakítása jóval fájdalmasabb feladat lesz. Bár a várt uniós források beáramlása hatalmas segítséget jelenthet, a szakértők egyetértettek abban, hogy a tízmilliárd eurós csomag önmagában nem csodaszer. Jelasity Radován arra figyelmeztetett, hogy a pénz puszta elköltése nem hoz fordulatot, ha azt a korábbi, fenntarthatatlan és torz gazdasági szerkezetbe öntik bele.

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A sikeres európai visszaintegrálódás ugyanakkor jelentős új üzleti kapukat nyithat meg, például a közös védelmi és infrastrukturális programokban, vagy akár Ukrajna újjáépítésében. A következő időszak a magyar vállalati szektor alkalmazkodóképességének igazi tesztje lesz, hiszen a dráguló munkaerő és az elapadó állami támogatások miatt a cégeknek az innovációra, az automatizációra és a valós piaci teljesítményre kell helyezniük a hangsúlyt. A jelenlegi politikai és gazdasági fordulat ritka lehetőséget kínál az országnak a fejlett európai magországokhoz való felzárkózásra, de ahogy a beszélgetésen elhangzott, esély ugyan van rá, de garancia nincs.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
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