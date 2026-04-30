2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gáz fáklyázása a Flotta olajterminálon a Flotta-szigeten, az Orkney-szigeteken, Skóciában, az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság olajtermelésének 10%-a a Flotta terminálon keresztül érkezik az északi-tengeri olajmezőkről.
Gazdaság

Brutális olaljárrobbanás a világpiacon: ezt vajon mi is megérezzük a kutakon?

Pénzcentrum
2026. április 30. 11:43

Az olajárak 2022 óta nem látott szintre ugrottak, miután kiszivárgott, hogy az amerikai hadsereg új katonai terveket készített elő Irán ellen. A Brent nyersolaj jegyzése átmenetileg meghaladta a hordónkénti 126 dollárt. Ez a drágulás tovább súlyosbítja az iráni háború kitörése óta tartó globális energiaválságot - tudósított a BBC.

Az Axios hírportál névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) egy "rövid és erőteljes" csapássorozatot dolgozott ki Irán ellen. Ennek célja a Teheránnal folytatott tárgyalásokon kialakult patthelyzet megtörése. A tervek között szerepel a kritikus infrastruktúra elleni támadás, valamint a Hormuzi-szoros egy részének elfoglalása a kereskedelmi hajózás újraindítása érdekében. Ez utóbbi lépés szárazföldi csapatok bevetésével is járhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Brent nyersolaj ára az ázsiai kereskedési szakaszban hordónként 126,31 dollárig emelkedett. Ez a legmagasabb szint 2022, vagyis Oroszország ukrajnai inváziója óta. Az európai kereskedés kezdetére az árfolyam 122 dollár környékére korrigált. A legaktívabb, júliusi lejáratú határidős jegyzés mintegy 1,7 százalékos emelkedéssel 112 dollár körül állt.

A piaci hangulat már a hét eleje óta feszült, mivel a béketárgyalások elakadtak, a Hormuzi-szoros pedig gyakorlatilag zárva van a kereskedelmi forgalom elől. Az Egyesült Államok blokád alá vonta az iráni kikötőket mindaddig, amíg Teherán fenyegeti a szoroson áthaladó hajókat. Ezen a vízi úton normál esetben a világ energiaszállítmányainak mintegy ötöde halad át. Szerdán az olajár már 6 százalékot ugrott a washingtoni, "hosszan tartó" blokádról szóló hírek nyomán.

Az áremelkedés komoly makrogazdasági következményekkel jár. Az Egyesült Királyságban a benzin literenkénti átlagára 157 pennyre nőtt, ami 24 pennivel haladja meg a háború előtti szintet. A dízel eközben 46 pennivel drágult, így literenként közel 189 pennybe kerül. Naveen Das, a Kpler elemzője szerint a 125 dolláros olajár az a lélektani határ, amelynél a vállalatvezetők és a döntéshozók "igazán aggódni kezdenek". Ez az árszint ugyanis felpörgeti az inflációt, és a mindennapi élet szinte minden területére begyűrűzik.

Az ázsiai tőzsdék mínuszban zártak: a japán Nikkei index 1,1 százalékot, míg a dél-koreai Koszpi 1,4 százalékot esett. Európában a német DAX 0,6 százalékkal, a francia CAC 40 pedig 1,2 százalékkal nyitott lejjebb. A BBC értesülései szerint kedden amerikai energetikai vállalatvezetők egyeztettek Donald Trumppal arról, hogyan lehetne mérsékelni a háború hatásait a hazai fogyasztókra. Ez a találkozó tovább erősítette a piac aggodalmait egy esetlegesen elhúzódó energiaellátási zavar kapcsán.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:43
11:28
11:03
10:29
10:02
NAPTÁR
Tovább
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír aktuális névleges kamata
Ha az adott papírt a kibocsátás napján vennénk meg, akkor mennyi az előre megígért (névleges) éves kamatláb. Ezt akkor érhetjük el, ha a kibocsátástól lejáratig megtartjuk a papírt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 11:28
Hatalmas változás jön a hazai boltokban: nagyon pórul jár, aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 10:02
Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. április 30. 11:29
Ügyeskedő árusok verhetik át a magyarokat: jobb, ha te is nagyon figyelsz
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm