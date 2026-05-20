Kisebb ingadozásokkal, de kitart a forint hónapok óta tartó látványos erősödése.
Itt az új törvényjavaslat: Orbán Viktor soha többé nem lehet Magyarország miniszterelnöke
Benyújtotta első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A tervezet legfeljebb nyolc évben maximalizálná a miniszterelnöki megbízatást. A visszamenőleges hatályú dokumentum megteremti a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének alapjait, emellett állami kézbe venné vissza a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokba kiszervezett nemzeti vagyont.
Magyar Péter már a választási kampányban megígérte, hogy győzelmük esetén két ciklusban korlátoznák a kormányfői tisztség betöltését.
A szerdán benyújtott javaslat értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az a személy, aki – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig betöltötte ezt a pozíciót.
Mivel az időtartamot 1990. május 2-től számítanák, a szabályozás Orbán Viktorra is vonatkozna. A jelenlegi miniszterelnök 1998 óta eddig öt cikluson át vezette az országot. A tervezet azt is egyértelműsíti, hogy a nyolcéves időkeret elérésével a kormányfői megbízatás automatikusan megszűnik.
A javaslatcsomag harmadik sarokpontja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (KEKVA) érinti. Ezekbe a szervezetekbe korábban egyetemek és más állami intézmények fenntartását, illetve jelentős állami vagyont szerveztek ki.
A Tisza Párt módosítása egyértelműen kimondaná, hogy ezen alapítványok vagyona nemzeti vagyonnak minősül. A javaslat alapján az alapítói jogokat a jövőben a kormány gyakorolná. A kabinet meg is szüntethetné az érintett intézményeket, ekkor pedig a vagyon egyetemes jogutódja ismét az állam lenne.
Az Országgyűlés a jövő héten ül össze, így a tervezet tárgyalása akár már ekkor megkezdődhet. Az Alaptörvény módosításához a parlament kétharmados többsége szükséges. Magyar Péter a múlt héten jelezte, hogy a gyors és célzott módosítások után a jövőben egy átfogó, többéves alkotmányozási folyamatba kezdenének. A folyamat végén az új alkotmányt népszavazással erősíttetnék meg a választókkal.
Címlap: MTI/Hegedüs Róbert
