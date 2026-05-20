Váratlan fordulat Budapest ügyében: az új kormány az utolsó pillanatban adott haladékot

Újabb fordulat történt Budapest és az állam között zajló szolidaritási hozzájárulási vitában. A főváros hatvan napos haladékot kapott a 7,5 milliárd forintos befizetés teljesítésére, így egyelőre elkerülhető az inkasszó és a közszolgáltatások veszélyeztetése. A háttérben továbbra is komoly jogi és politikai konfliktus húzódik, amely évek óta feszültséget okoz a kormány és az önkormányzat között, írja a Telex.

Hatvan napos haladékot kapott Budapest önkormányzata az új kormánytól a szolidaritási hozzájárulás egyik, 7,5 milliárd forintos részletének befizetésére. A döntést az Államkincstár hozta meg, így a főváros júliusig mentesül az összeg befizetése alól.

Kiss Ambrus Telexnek elmondta, hogy május 13-ával véget ért a vészhelyzet okozta különleges jogrend, így az Államkincstár beszedhetőnek ítélte meg az összeget. A fővárosi önkormányzatnak viszont lehetősége volt megállapodnia a kormánnyal, anélkül hogy inkasszózásra kerülne sor.

Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy az önkormányzatoknak továbbra is be kell fizetniük a szolidaritási hozzájárulást, ugyanakkor széles körű egyeztetést ígért az érintett településekkel.

A szolidaritási hozzájárulás körüli vita évek óta húzódik Budapest és az állam között. A korábbi kormány februárban rendeleti úton próbálta lezárni az önkormányzatok által indított pereket, azonban az Alkotmánybíróság május elején több rendelkezést is megsemmisített.

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a döntés azt jelezte, hogy a korábbi szabályozás sértette az önkormányzati autonómiát és az igazságszolgáltatás függetlenségét is.

Bár az Alkotmánybíróság magát a szolidaritási hozzájárulás intézményét nem nyilvánította alaptörvény-ellenesnek, Budapest továbbra is vitatja az elvonás mértékét és jogszerűségét.