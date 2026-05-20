2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy nyüzsgő olajfinomító és tartánytelep légi felvétele, amely a csővezetékek, tárolótartályok és feldolgozó létesítmények bonyolult hálózatát mutatja be. A kép jól érzékelteti a művelet ipari méreteit, kiemelve a kőolaj fontos
Gazdaság

Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ

Pénzcentrum
2026. május 20. 20:29

Új stratégiai lépésre szánta el magát az Európai Unió a kritikus nyersanyagok piacán. Brüsszel közös készleteket építene ki azokból az ásványi anyagokból, amelyek nélkül a modern ipar és a hadiipar működése is veszélybe kerülhetne. A háttérben a Kínától való függőség csökkentése és az ellátásbiztonság megerősítése áll. A tervekben több nagy európai kikötő és tíz tagállam is szerepet kap, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Az Európai Unió kijelölte az első közös stratégiai nyersanyagkészletbe kerülő ásványi anyagokat. A Reuters információi szerint a listán szerepel a volfrám, a ritkaföldfémek és a gallium is, amelyek kulcsszerepet játszanak a modern ipar működésében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A készletezés elsődleges célja, hogy az EU csökkentse függőségét Kínától a kritikus nyersanyagok piacán. Ezek az anyagok nélkülözhetetlenek többek között a védelmi ipar, a félvezetőgyártás és az energetikai átállás szempontjából.

A források szerint a magnézium is bekerülhet a kiemelt nyersanyagok közé, emellett a germánium és a grafit felhalmozása is felmerült. A vizsgált elemek többsége a NATO stratégiailag fontos nyersanyagai között is szerepel.

Kapcsolódó cikkeink:

Az EU már megkezdte az egyeztetéseket a nagy európai kikötőkkel a nyersanyagok tárolásáról. A tárgyalások egyik fontos szereplője Rotterdam, Európa legnagyobb forgalmú kikötője.

A kezdeményezés annak a szélesebb európai törekvésnek a része, amely a globális ellátási láncok sérülékenységére reagál. Kína az elmúlt években többször is exportkorlátozásokat vezetett be stratégiai nyersanyagokra, ami világszerte aggodalmat váltott ki.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kritikus ásványok piacán fennálló kínai dominancia miatt nemcsak az EU, hanem az Egyesült Államok és más nyugati szövetségesek is stratégiai készletek kiépítésébe kezdtek.

Az Európai Bizottság még tavaly decemberben jelentette be a közös európai készletezés tervét. A munkában tíz tagállam vesz részt, a koordinációban pedig Olaszország, Franciaország és Németország kap vezető szerepet.

A tervek között szerepel egy állandó uniós titkárság létrehozása is, amely hosszabb távon biztosíthatná az ellátásbiztonsági stratégia folyamatos működését és koordinációját.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #gazdaság #eu #stratégia #ipar #kína #nyersanyag #külkereskedelem #energiabiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:57
20:29
20:15
20:06
19:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 20. 16:58
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 20. 17:52
Itt a vége? Elszállították a Metropol terjesztődobozait Budapest több csomópontjáról
A Media1 értesülése szerint Budapest több kiemelt közterületéről is elszállították a Metropol című f...
Bankmonitor  |  2026. május 20. 11:25
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és kifizetődőbb a biztosítási díjat inkább fé...
Holdblog  |  2026. május 20. 10:26
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mo...
iO Charts  |  2026. május 20. 10:01
Top 3 ukrán részvény és egy titkos tipp 2026-ra
Piaci áttekintés Melyik a legjobban agyonvert ukrán részvény? Ki merne most belenyúlni egy ilyen méh...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 20.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
2026. május 20.
Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata
2026. május 20.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 20. szerda
Bernát, Felícia
21. hét
Május 20.
A méhek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kiderült, ő lehet Kapitány István egyik legfontosabb embere: az energiaügyekért fog felelni
2
1 hete
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
3
1 hete
Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!
4
3 napja
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
5
1 napja
Teljesíti Magyar Péter követelését Sulyok Tamás: célt ért a miniszterelnök felszólítása
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 20:57
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 21. héten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 19:08
Itt az új törvényjavaslat: Orbán Viktor soha többé nem lehet Magyarország miniszterelnöke
Agrárszektor  |  2026. május 20. 19:27
Ilyen szamócával van tele rengeteg piac: kemény, honnan érkezik
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm