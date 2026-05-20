Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ

Új stratégiai lépésre szánta el magát az Európai Unió a kritikus nyersanyagok piacán. Brüsszel közös készleteket építene ki azokból az ásványi anyagokból, amelyek nélkül a modern ipar és a hadiipar működése is veszélybe kerülhetne. A háttérben a Kínától való függőség csökkentése és az ellátásbiztonság megerősítése áll. A tervekben több nagy európai kikötő és tíz tagállam is szerepet kap, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Az Európai Unió kijelölte az első közös stratégiai nyersanyagkészletbe kerülő ásványi anyagokat. A Reuters információi szerint a listán szerepel a volfrám, a ritkaföldfémek és a gallium is, amelyek kulcsszerepet játszanak a modern ipar működésében.

A készletezés elsődleges célja, hogy az EU csökkentse függőségét Kínától a kritikus nyersanyagok piacán. Ezek az anyagok nélkülözhetetlenek többek között a védelmi ipar, a félvezetőgyártás és az energetikai átállás szempontjából.

A források szerint a magnézium is bekerülhet a kiemelt nyersanyagok közé, emellett a germánium és a grafit felhalmozása is felmerült. A vizsgált elemek többsége a NATO stratégiailag fontos nyersanyagai között is szerepel.

Az EU már megkezdte az egyeztetéseket a nagy európai kikötőkkel a nyersanyagok tárolásáról. A tárgyalások egyik fontos szereplője Rotterdam, Európa legnagyobb forgalmú kikötője.

A kezdeményezés annak a szélesebb európai törekvésnek a része, amely a globális ellátási láncok sérülékenységére reagál. Kína az elmúlt években többször is exportkorlátozásokat vezetett be stratégiai nyersanyagokra, ami világszerte aggodalmat váltott ki.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kritikus ásványok piacán fennálló kínai dominancia miatt nemcsak az EU, hanem az Egyesült Államok és más nyugati szövetségesek is stratégiai készletek kiépítésébe kezdtek.

Az Európai Bizottság még tavaly decemberben jelentette be a közös európai készletezés tervét. A munkában tíz tagállam vesz részt, a koordinációban pedig Olaszország, Franciaország és Németország kap vezető szerepet.

A tervek között szerepel egy állandó uniós titkárság létrehozása is, amely hosszabb távon biztosíthatná az ellátásbiztonsági stratégia folyamatos működését és koordinációját.