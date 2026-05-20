A főváros júliusig fellélegezhet: most nem emelik le a számláról a 7,5 milliárdos összeget.
Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ
Új stratégiai lépésre szánta el magát az Európai Unió a kritikus nyersanyagok piacán. Brüsszel közös készleteket építene ki azokból az ásványi anyagokból, amelyek nélkül a modern ipar és a hadiipar működése is veszélybe kerülhetne. A háttérben a Kínától való függőség csökkentése és az ellátásbiztonság megerősítése áll. A tervekben több nagy európai kikötő és tíz tagállam is szerepet kap, írja a Portfolio a Reuters alapján.
Az Európai Unió kijelölte az első közös stratégiai nyersanyagkészletbe kerülő ásványi anyagokat. A Reuters információi szerint a listán szerepel a volfrám, a ritkaföldfémek és a gallium is, amelyek kulcsszerepet játszanak a modern ipar működésében.
A készletezés elsődleges célja, hogy az EU csökkentse függőségét Kínától a kritikus nyersanyagok piacán. Ezek az anyagok nélkülözhetetlenek többek között a védelmi ipar, a félvezetőgyártás és az energetikai átállás szempontjából.
A források szerint a magnézium is bekerülhet a kiemelt nyersanyagok közé, emellett a germánium és a grafit felhalmozása is felmerült. A vizsgált elemek többsége a NATO stratégiailag fontos nyersanyagai között is szerepel.
Az EU már megkezdte az egyeztetéseket a nagy európai kikötőkkel a nyersanyagok tárolásáról. A tárgyalások egyik fontos szereplője Rotterdam, Európa legnagyobb forgalmú kikötője.
A kezdeményezés annak a szélesebb európai törekvésnek a része, amely a globális ellátási láncok sérülékenységére reagál. Kína az elmúlt években többször is exportkorlátozásokat vezetett be stratégiai nyersanyagokra, ami világszerte aggodalmat váltott ki.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A kritikus ásványok piacán fennálló kínai dominancia miatt nemcsak az EU, hanem az Egyesült Államok és más nyugati szövetségesek is stratégiai készletek kiépítésébe kezdtek.
Az Európai Bizottság még tavaly decemberben jelentette be a közös európai készletezés tervét. A munkában tíz tagállam vesz részt, a koordinációban pedig Olaszország, Franciaország és Németország kap vezető szerepet.
A tervek között szerepel egy állandó uniós titkárság létrehozása is, amely hosszabb távon biztosíthatná az ellátásbiztonsági stratégia folyamatos működését és koordinációját.
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
Az ország fele gyakorlatilag nem fizet személyi jövedelemadót.
Hamis bírósági és adóhatósági iratokkal hitette el áldozatával, hogy pénzéhez később visszajuthat.
A gyanú szerint szennyezett földet rakhattak le több külső helyszínen a szegedi beruházás során.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
A következő hetek ezért kulcsfontosságúak lehetnek Magyarország számára, hiszen a Moody’s, az S&P Global Ratings és a Fitch Ratings is újraértékeli az ország hitelképességét.
A tavalyi évben a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések túlnyomó többsége a számlázással és elszámolással kapcsolatos problémákra irányult.
A Hormuzi-krízis semmi ehhez képest: a történelem legnagyobb energiaválsága közeleg, az egész világot falhoz csaphatja
A Hormuzi-szoros február végi lezárása óta a tankerek nem közlekednek, és a készletek egyre fogynak.
A vezető részvények közül a Magyar Telekom tovább emelkedett, a korábbi 2626 forintos ellenállás mára támasszá vált, a következő ellenállás 2736 forintnál húzódik.
Hatalmas tévhit terjed a magyar euróról: rengetegen rettegnek a bevezetésétől, pedig a kőkemény valóság teljesen más
Megfelelő felkészültség esetén az euró nem az infláció és a gazdasági hanyatlás okozója, hanem a fenntartható növekedés eszköze lehet
A nettó bérek növekedését jelentősen megdobták az anyáknak járó új adókedvezmények és mentességek.
Az eurót 7 órakor 361,80 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 362,49 forintnál.
Óriási béremelés jön Magyarországon, de rengeteg dolgozó ráfázhat: könnyen veszélybe kerülhet a munkahelyük
A magyar bérek látványos felzárkózása 2010 után megtorpant, majd az inflációs sokk évei után újraindult – de messze nem olyan ütemben, hogy érdemben csökkentse az...
Nem jelentős mértékben ugyan, de gyengülést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a piacon.
Bejelentette Ruszin-Szendi Romulusz: ő lesz a Honvédség vezérkari főnöke, régi bajtársa tér vissza a seregbe
Sándor Zsolt altábornagy veszi át a Honvéd Vezérkar főnöki posztját.
Belgrád legfőbb célja, hogy a tulajdonosváltás kimenetelétől függetlenül garantálja az ország üzemanyag-ellátását és a pancsovai olajfinomító zavartalan működését.
Sürgős figyelmeztetést adott ki az adóhivatal: magyarok százezrei futhatnak ki az időből, ha nem lépnek
Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1 plusz 1 százalékáról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség.
Egy konszenzusos választás esetén a hangsúly az életművön, a nemzetközi beágyazottságon, valamint a pártpolitikai konfliktusoktól való relatív távolságon van.
Durván mást mutat a pénztárcájuk a magyar fiataloknak: köszönőviszonyban sincs az érzetük a hivatalos inflációval
A huszonéves fiatalok átlagosan 16 százalékos éves inflációt érzékeltek idén februárban, a mediánérték pedig 13 százalék volt,
Kiszálltak a BMW és az Audi ellenőrei a hazai akkumulátorgyárba: végre kiderült a teljes igazság a működésről
A világ akkumulátorgyárai közül elsőként a CATL debreceni üzeme szerezte meg a német autóipari szereplők által alapított RSCI fenntarthatósági tanúsítványát.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít