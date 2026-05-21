Kellemetlen beszélgetések várnak az angolok kapitányára: már elkezdte a melót Tuchel

Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány megkezdte a kellemetlen telefonhívásokat: jelenleg azokat a játékosokat értesíti, akik nem kerültek be a 2026-os világbajnokságra utazó 26 fős keretbe. A pénteken nyilvánosságra kerülő névsor több poszton is komoly fejtörést okozott a német szakembernek - jelentette a BBC Sport.

A védelem összeállítása jelenti a legnagyobb dilemmát. John Stones normál esetben kihagyhatatlan alapember lenne. Tuchel a kinevezésekor Harry Kane és Declan Rice mellett őt jelölte meg a csapat egyik kulcsfigurájaként. A 31 éves hátvéd azonban mindössze négy bajnoki mérkőzésen lépett pályára kezdőként a jelenlegi idényben.

Marc Guehi és Ezri Konsa helye biztosnak tűnik, Harry Maguire márciusi visszahívása pedig jelentősen növelte a Manchester United védőjének esélyeit. Levi Colwill nemrég épült fel keresztszalag-sérüléséből. Bár az 55 fős bővített keretben még szerepelt, a végleges csapatba valószínűleg már nem fér be.

A jobbhátvéd posztján Trent Alexander-Arnold sorsa a legérdekesebb kérdés. A Real Madrid játékosa kimaradt a márciusi keretből. Tuchel ráadásul tavaly úgy nyilatkozott, hogy a belső védőként is bevethető Jarell Quansah megelőzi őt a hierarchiában. Ugyanakkor a várhatóan első számú jobbhátvéd, Reece James egész évben sérülésekkel küzdött.

A Newcastle-ben futballozó Tino Livramento április közepe óta nem lépett pályára combsérülés miatt. Ezek a tényezők, valamint Ben White kiesése végül mégis ajtót nyithatnak Alexander-Arnold előtt. Ez különösen igaz annak fényében, hogy az L-csoport mérkőzésein, Horvátország, Ghána és Panama ellen Anglia várhatóan sokat birtokolja majd a labdát, ami alaposan felértékeli a kiváló passzjátékát.

A bal oldalon Luke Shaw visszatalált a formájához. A Manchester Cityben futballozó Nico O'Reilly pedig remek szezont futott, így szinte biztosan utazik a tornára. Rajtuk kívül a Newcastle párosa, Dan Burn és Lewis Hall is reménykedhet a behívóban.

A középcsatár posztján éles verseny zajlik Harry Kane mögött. Tuchel állítólag azt is fontolóra vette, hogy három támadót is nevezzen a posztra. Ollie Watkins 14 mérkőzésen szerzett 11 góljával verekedte vissza magát a lehetséges jelöltek közé. Danny Welbeck 35 évesen 14 gólt szerzett a Brightonban, míg a Leedset erősítő Dominic Calvert-Lewin 15 találatnál jár az idényben. Legutóbb épp Calvert-Lewin gólja hozta meg a győzelmet a Brighton ellen. A Szaúd-Arábiában futballozó Ivan Toney sem adta fel a reményt, akinek a büntetőrúgásoknál mutatott magabiztossága komoly érv lehet a beválogatása mellett.

Az irányító poszt körüli vita Tuchel kinevezése óta folyamatosan napirenden van. Tavaly októberben a kapitány meglepetésre kihagyta a sérülésből visszatérő Jude Bellinghamet. Helyette Morgan Rogers kapott lehetőséget, aki a nyolc világbajnoki selejtezőből öt alkalommal is a kezdőcsapatban kapott helyet.

Cole Palmer sérülések miatt mindössze kétszer kezdett Tuchel irányítása alatt, Phil Foden pedig hiába lépett pályára márciusban mindkét barátságos mérkőzésen, nem tudta meggyőzni a szakmai stábot. A szövetségi kapitány nyíltan közölte is, hogy a Manchester City középpályásának helye egyáltalán nem garantált a keretben.