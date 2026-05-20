2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A pénzügyi növekedés és bukás szimbólumaként egy torony alakú arany euróérmék, amelyek lezuhanás előtt egyensúlyba kerülnek.
Gazdaság

Kiderült az igazság a magyar államkasszáról: elképesztő vagyon folyik el a szemünk láttára

Pénzcentrum
2026. május 20. 17:20

A magyar állami kiadások szerkezete jelentős eltéréseket mutat az uniós átlaghoz képest, különösen az általános közszolgáltatások és a gazdasági kiadások területén. Ezekben a kategóriákban számottevő megtakarítási potenciál lenne, ha a kiadások a régiós átlaghoz igazodnának. A különbségek mögött részben a kamatkiadások, részben a működési és támogatási rendszerek sajátosságai állnak. A kérdés az, hogy egy jövőbeli költségvetési reform mennyiben tudná ezeket a tartalékokat valóban kihasználni, írja a Portfolio.

A friss elemzés szerint a magyar állam költségvetési helyzete jelentős átalakítási lehetőségeket rejt magában, különösen az állami kiadások szerkezetének átgondolása révén. A vizsgálat arra jut, hogy Magyarország több területen is magasabb arányban költ, mint az Európai Unió hasonló országai.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az összehasonlítás több országcsoport – kelet-, dél-, nyugat- és észak-európai államok – adatait veszi alapul, a 2024-es költségvetési számokat elemezve. Az eredmények szerint Magyarország a GDP 10 százalékát fordítja általános közszolgáltatásokra, ami jelentősen meghaladja a 4,7–6,9 százalékos uniós tartományt. A gazdasági ügyekre fordított kiadások is magasabbak az európai átlagnál.

Kapcsolódó cikkeink:

Ugyanakkor bizonyos területeken a magyar állam alulkölt más országokhoz képest. A szociális védelemre a GDP 12,3 százaléka jut, míg más országcsoportokban ez 15–21,7 százalék között alakul. Az egészségügyi kiadások szintén elmaradnak az európai szinttől.

A különbségek egyik fontos eleme az államadósság kamatterhe, amely 2024-ben a GDP közel 5 százalékát tette ki, ezzel kiemelkedve az EU-tagállamok közül. Emellett a központi intézmények működési költségei, valamint a gazdasági és energiaszektorhoz kapcsolódó kiadások is magasabb szintet mutatnak a régiós átlagnál.

Az elemzés szerint a kiadási szerkezet több ponton is hatékonysági kérdéseket vet fel, például az állami intézmények működésének, a támogatási rendszereknek és a közbeszerzéseknek a területén. Kiemelt szerepet kap a szolidaritási és támogatási mechanizmusok működése, valamint az energiaárakhoz kötődő kiadások rendszere.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ha több nagy kiadási területen sikerülne a magyar szintet a régiós átlaghoz igazítani, az elméletben a GDP mintegy 4,3 százalékának megfelelő megtakarítás is elérhető lenne.

Az elemzés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kamatkiadások mérséklődése, az államadósság csökkentése, valamint a strukturális reformok csak fokozatosan tudnák javítani a költségvetési mozgásteret. A lehetséges megtakarítások egyik kulcsa a működési hatékonyság javítása, a pazarló kiadások visszaszorítása és a támogatási rendszer célzottabbá tétele lehet.
Címlapkép: Getty Images
#kamat #magyarország #európai unió #államadósság #állam #költségvetés #gazdaság #gdp #államháztartás #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:44
17:33
17:15
17:02
16:49
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 22. 16:50
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 22. 13:49
Megváltozik a parlamenti sajtótudósítás rendje - a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszűnéséről is szavaznak
Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke több, a média szempontjából kedvező szabályváltozást is be...
Holdblog  |  2026. május 22. 08:06
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek je...
ChikansPlanet  |  2026. május 22. 08:00
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de soksz...
Bankmonitor  |  2026. május 21. 15:24
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelp...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 22.
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 22.
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2026. május 22.
Íme a hiányszakma, amivel degeszre keresheted magad, és a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti
2026. május 22.
Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 22. péntek
Júlia, Rita
21. hét
Május 22.
A biológiai sokféleség nemzetközi napja
Május 22.
A magyar természet napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kiderült, ő lehet Kapitány István egyik legfontosabb embere: az energiaügyekért fog felelni
2
1 hete
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
3
3 napja
Teljesíti Magyar Péter követelését Sulyok Tamás: célt ért a miniszterelnök felszólítása
4
5 napja
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
5
3 napja
Óriási béremelés jön Magyarországon, de rengeteg dolgozó ráfázhat: könnyen veszélybe kerülhet a munkahelyük
PÉNZÜGYI KISOKOS
Társ-számlatulajdonos
Lakossági bankszámlák esetében egy számlának 2 tulajdonosa lehet, a számlatulajdonos és a társ-számlatulajdonos. Társ-számlatulajdonos jogai és kötelezettségei megegyeznek a számlatulajdonoséval. A számla megszüntetését a két tulajdonos csak együtt kérheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 16:01
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 15:07
Ilyen nincs! Berobbant itthon az afrikai sertéspestis - egy teljes magyar települést lezártak
Agrárszektor  |  2026. május 22. 17:28
Csendben élesedett a hivatal új funkciója: ez rengeteg magyar gazdát érint