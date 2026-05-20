Kiderült az igazság a magyar államkasszáról: elképesztő vagyon folyik el a szemünk láttára

A magyar állami kiadások szerkezete jelentős eltéréseket mutat az uniós átlaghoz képest, különösen az általános közszolgáltatások és a gazdasági kiadások területén. Ezekben a kategóriákban számottevő megtakarítási potenciál lenne, ha a kiadások a régiós átlaghoz igazodnának. A különbségek mögött részben a kamatkiadások, részben a működési és támogatási rendszerek sajátosságai állnak. A kérdés az, hogy egy jövőbeli költségvetési reform mennyiben tudná ezeket a tartalékokat valóban kihasználni, írja a Portfolio.

A friss elemzés szerint a magyar állam költségvetési helyzete jelentős átalakítási lehetőségeket rejt magában, különösen az állami kiadások szerkezetének átgondolása révén. A vizsgálat arra jut, hogy Magyarország több területen is magasabb arányban költ, mint az Európai Unió hasonló országai.

Az összehasonlítás több országcsoport – kelet-, dél-, nyugat- és észak-európai államok – adatait veszi alapul, a 2024-es költségvetési számokat elemezve. Az eredmények szerint Magyarország a GDP 10 százalékát fordítja általános közszolgáltatásokra, ami jelentősen meghaladja a 4,7–6,9 százalékos uniós tartományt. A gazdasági ügyekre fordított kiadások is magasabbak az európai átlagnál.

Ugyanakkor bizonyos területeken a magyar állam alulkölt más országokhoz képest. A szociális védelemre a GDP 12,3 százaléka jut, míg más országcsoportokban ez 15–21,7 százalék között alakul. Az egészségügyi kiadások szintén elmaradnak az európai szinttől.

A különbségek egyik fontos eleme az államadósság kamatterhe, amely 2024-ben a GDP közel 5 százalékát tette ki, ezzel kiemelkedve az EU-tagállamok közül. Emellett a központi intézmények működési költségei, valamint a gazdasági és energiaszektorhoz kapcsolódó kiadások is magasabb szintet mutatnak a régiós átlagnál.

Az elemzés szerint a kiadási szerkezet több ponton is hatékonysági kérdéseket vet fel, például az állami intézmények működésének, a támogatási rendszereknek és a közbeszerzéseknek a területén. Kiemelt szerepet kap a szolidaritási és támogatási mechanizmusok működése, valamint az energiaárakhoz kötődő kiadások rendszere.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ha több nagy kiadási területen sikerülne a magyar szintet a régiós átlaghoz igazítani, az elméletben a GDP mintegy 4,3 százalékának megfelelő megtakarítás is elérhető lenne.

Az elemzés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kamatkiadások mérséklődése, az államadósság csökkentése, valamint a strukturális reformok csak fokozatosan tudnák javítani a költségvetési mozgásteret. A lehetséges megtakarítások egyik kulcsa a működési hatékonyság javítása, a pazarló kiadások visszaszorítása és a támogatási rendszer célzottabbá tétele lehet.