A fogyasztóvédők szerint a Meta, a TikTok és a Google nem tesz eleget a pénzügyi csaló hirdetések kiszűrésére platformjaikon.
Nagy változás jön a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: rengeteg szállásadó érintett, érdemes figyelni
Szerdán hatályba léptek az Európai Unió új szabályai, amelyek szigorítják a rövid távú szálláskiadást. Az Airbnb-hez és a Booking.com-hoz hasonló platformoknak ezentúl rendszeresen adatot kell szolgáltatniuk a hatóságoknak, a hirdetők számára pedig kötelezővé válik a digitális regisztráció. Horvátország mindezt egy átfogó reformmal köti össze: határozottan fellépnek a feketegazdaság ellen, és leállítják a társasházi szálláskiadási engedélyek kiadását - írja a Portfolio.
Az új uniós rendelet értelmében a szállásadóknak egy kötelező digitális rendszerben kell regisztrálniuk magukat. Az online szállásközvetítő platformoknak havonta, automatizált formában kell jelentést tenniük a tagállami hatóságoknak. Ebben az adatszolgáltatásban ki kell térniük a vendégek számára, az eltöltött éjszakákra és a szálláshelyek pontos adataira. A szolgáltatóknak emellett ellenőrizniük kell a regisztrációs számokat, a szabálytalan hirdetéseket pedig haladéktalanul törölniük kell a felületeikről.
A szigorításra azért volt szükség, mert az elmúlt években több európai nagyváros, például Párizs és Barcelona is kongatta a vészharangot. A rövid távú lakáskiadás robbanásszerű terjedése ugyanis fenntarthatatlan nyomást gyakorol a helyi ingatlanpiacra, az infrastruktúrára és a lakóközösségekre. Az új jogszabály felhatalmazza a hatóságokat arra, hogy pontatlan vagy gyanús adatok esetén akár fel is függeszthessék az érintett szálláshelyek regisztrációs számát.
Horvátország az uniós előírások bevezetését egy új turisztikai és vendéglátóipari törvénnyel is kiegészíti, amellyel a szektorban terjedő szürkegazdaságot próbálják visszaszorítani. A tervezet egy egységes regisztrációs rendszert vezet be. Ennek értelmében érvényes nyilvántartási szám hiányában a jövőben egyetlen szálláshely sem jelenhet meg az online felületeken. A közigazgatási és engedélyeztetési eljárásokat ezentúl a központi eTourism rendszeren keresztül, teljesen digitálisan intézik.
A horvát szabályozás az ellenőrzések körét is jelentősen kiszélesíti. A jövőben az Állami Felügyelőség mellett a vámhatóság és az önkormányzati közterület-felügyelők is vizsgálhatják a kiadó ingatlanokat. Emellett a szálláshelyeket időszakonként kötelezően újra kell minősíttetni. A reform legszigorúbb lépése azonban az, hogy a társasházakban a jövőben már egyáltalán nem adnak ki új engedélyeket apartmanok és szobák rövid távú bérbeadására.
A Pénzcentrum 2026. május 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Komoly változást jelentett be a WizzAir: csúnyán pórul járhat, aki megszokásból indul a magyar repülőtérre
A magyar légitársaság azt kéri, hogy az utasok ne megszokásból közlekedjenek.
A károsultak szerint már 170 millió forintnál is nagyobb lehet az utasok összesített kára.
Szokatlanul hűvös időszak után hirtelen beköszönt a kánikula Európában.
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
A pünkösdi hosszú hétvége idén szinte berobbant: három szabadnap, nyárias idő és erős belföldi kereslet mozgatja meg a magyar családokat.
A magyar vasúton kritikus járműhiány alakult ki: szinte eltűntek a minőségi InterCity-kocsik, amelyeket évtizedes, elavult vagonokkal pótolnak.
A Pénzcentrum 2026. május 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fontos figyelmeztetést kaptak a nyaralást tervező magyar családok: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben az idei szezonban
Egy friss európai összehasonlítás több mint 150 tengerparti desztinációt vizsgált meg, és ennek alapján Lisszabon, Nápoly és Porto bizonyultak a leginkább családbarát városoknak.
Kétségbeejtő helyzetbe kerültek a magyar utazók: nem kapják vissza a pénzüket, keményen lépett a hatóság
Az elmaradt kárrendezés miatt eljárást indított a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben Budapest Főváros Kormányhivatala
Az utazók nagy többsége saját maga szervezi a nyaralást, és leginkább a vízparti pihenést választja.
Özönlenek a futballszurkolók Budapestre hamarosan: fontos bejelentést tett a Budapest Airport, erre kell készülnünk
A Budapest Airport teljes kapacitással és speciális intézkedésekkel készül a Bajnokok Ligája-döntő okozta extrém utasforgalomra.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette pozíciójából Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét.
Óriási hír érkezett a magyarok kedvenc nyaralóhelye felől: gigantikus autópálya épül, vége lehet a nyári rémálomnak
Új, mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő Zágráb térségében a horvát autópályákat kezelő vállalat
Vége az olcsó nyaralások korszakának? Durva fordulat a turistaparadicsomban: jönnek a korlátozások, ezzel a magyaroknak is számolnia kell
Málta elérte a növekedés határát: a mediterrán szigetország most először fékez, nem gyorsít.
Végveszélyben a népszerű hazai fürdőhely: kiderült, mi az az egyetlen terv, ami elháríthatja a katasztrófát
Kiszáradás fenyegeti a Velencei-tavat. A tó vízszintje már most is kritikus, a nyári párolgás miatt pedig akár teljesen el is tűnhet belőle a víz.
Keményen lecsapnak az utcán iszogatókra: szigorú szabályokat jelentett be a népszerű üdülőhely polgármestere
Split polgármestere, Tomislav Šuta több intézkedést is bejelentett az éjszakai alkoholárusítás szabályozására.
A Pénzcentrum 2026. május 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Váratlan fordulatot vesz az időjárás: berobban a kora nyárias meleg a hosszú hétvégére, indulhat a szabadtéri tervezés
A hét közepén napos, időnként szeles időre van kilátás, a hőmérséklet pedig fokozatosan emelkedik.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít