Sveti Stefan (Szent István), a montenegrói Adriai-tenger partján fekvő, erődített szigeti falu légifelvétele, amelyet egy keskeny gát köt össze a szárazfölddel. A szigeten 15. századi kő villák állnak, amelyek egy kifogástalan rózsas
Nagy változás jön a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: rengeteg szállásadó érintett, érdemes figyelni

2026. május 21. 10:40

Szerdán hatályba léptek az Európai Unió új szabályai, amelyek szigorítják a rövid távú szálláskiadást. Az Airbnb-hez és a Booking.com-hoz hasonló platformoknak ezentúl rendszeresen adatot kell szolgáltatniuk a hatóságoknak, a hirdetők számára pedig kötelezővé válik a digitális regisztráció. Horvátország mindezt egy átfogó reformmal köti össze: határozottan fellépnek a feketegazdaság ellen, és leállítják a társasházi szálláskiadási engedélyek kiadását - írja a Portfolio.

Az új uniós rendelet értelmében a szállásadóknak egy kötelező digitális rendszerben kell regisztrálniuk magukat. Az online szállásközvetítő platformoknak havonta, automatizált formában kell jelentést tenniük a tagállami hatóságoknak. Ebben az adatszolgáltatásban ki kell térniük a vendégek számára, az eltöltött éjszakákra és a szálláshelyek pontos adataira. A szolgáltatóknak emellett ellenőrizniük kell a regisztrációs számokat, a szabálytalan hirdetéseket pedig haladéktalanul törölniük kell a felületeikről.

A szigorításra azért volt szükség, mert az elmúlt években több európai nagyváros, például Párizs és Barcelona is kongatta a vészharangot. A rövid távú lakáskiadás robbanásszerű terjedése ugyanis fenntarthatatlan nyomást gyakorol a helyi ingatlanpiacra, az infrastruktúrára és a lakóközösségekre. Az új jogszabály felhatalmazza a hatóságokat arra, hogy pontatlan vagy gyanús adatok esetén akár fel is függeszthessék az érintett szálláshelyek regisztrációs számát.

Horvátország az uniós előírások bevezetését egy új turisztikai és vendéglátóipari törvénnyel is kiegészíti, amellyel a szektorban terjedő szürkegazdaságot próbálják visszaszorítani. A tervezet egy egységes regisztrációs rendszert vezet be. Ennek értelmében érvényes nyilvántartási szám hiányában a jövőben egyetlen szálláshely sem jelenhet meg az online felületeken. A közigazgatási és engedélyeztetési eljárásokat ezentúl a központi eTourism rendszeren keresztül, teljesen digitálisan intézik.

A horvát szabályozás az ellenőrzések körét is jelentősen kiszélesíti. A jövőben az Állami Felügyelőség mellett a vámhatóság és az önkormányzati közterület-felügyelők is vizsgálhatják a kiadó ingatlanokat. Emellett a szálláshelyeket időszakonként kötelezően újra kell minősíttetni. A reform legszigorúbb lépése azonban az, hogy a társasházakban a jövőben már egyáltalán nem adnak ki új engedélyeket apartmanok és szobák rövid távú bérbeadására.
