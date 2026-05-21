Kvíz

Kvíz: 30 éves a Mission: Impossible! Kifognak rajtad a filmtörténelem lehetetlen küldetései?

Harminc éve kapta meg Ethan Hunt az első lehetetlennek tűnő küldetését a mozivásznon, és azóta számtalanszor bebizonyította, hogy számára a lehetetlen nem létezik. Önmegsemmisítő üzenetek, élethű maszkok, hajmeresztő kaszkadőrmutatványok és dupla történetcsavarok kísérték végig a filmsorozatot, amely három évtized alatt megkerülhetetlen akciófilm-franchise lett. Te mennyire emlékszel a filmtörténelem kultikus bevetéseire? Teszteld a tudásod a Mission: Impossible 30. évfordulója alkalmából!

1/10 kérdés
Bemelegítésként jöjjön egy egyszerű kérdés: Ki a filmsorozat főszereplője, akit Tom Cruise alakít?
Jack Reacher
Jason Bourne
James Bond
Ethan Hunt
2/10 kérdés
Mi a neve annak a titkos szervezetnek, amelynek Ethan Hunt dolgozik?
IMF
MI6
SHIELD
CIA
3/10 kérdés
Milyen módon kapják meg az ügynökök a küldetést az első filmekben?
SMS-ben
Újsághirdetésben
Önmegsemmisítő üzenetben
Galambpostával
4/10 kérdés
Milyen különleges technológiát alkalmaznak az IMF-ügynökök, hogy más személyeknek adják ki magukat?
Sejtregeneráló genetikai módosítást
Holografikus kivetítést
Nanotechnológiás alakváltó ruházatot
Élethű hiperrealisztikus latexmaszkot
5/10 kérdés
Ki volt az az elismert rendező, aki 1996-ban elindította a filmes franchise-t az első résszel?
Steven Spielberg
Ridley Scott
Brian De Palma
Martin Scorsese
6/10 kérdés
Melyik színésznő alakítja a rejtélyes Ilsa Faustot, az egykori MI6 ügynököt?
Thandiwe Newton
Vanessa Kirby
Rebecca Ferguson
Lea Seydoux
7/10 kérdés
Mi volt a kódneve az ellenséges szervezetnek az 5. és 6. részben?
Hydra
A Polip
Árnyékcsoport
A Szindikátus
8/10 kérdés
Melyik híres zeneszerző alkotta meg az eredeti sorozat ikonikus főtémáját, amit a filmekben is használnak?
Lalo Schifrin
Hans Zimmer
Danny Elfman
John Williams
9/10 kérdés
Mi a "Nyúlláb" a filmsorozat 3. részében?
Egy mikrochip
Egy ismeretlen biológiai fegyver
Egy lopott ékszer
Egy titkos kódlista
10/10 kérdés
Az alábbi színészek közül ki az, aki NEM alakított főgonoszt egyetlen Mission: Impossible filmben sem?
Dougray Scott
Sean Harris
Jeremy Renner
Philip Seymour Hoffman

