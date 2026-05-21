Harminc éve kapta meg Ethan Hunt az első lehetetlennek tűnő küldetését a mozivásznon, és azóta számtalanszor bebizonyította, hogy számára a lehetetlen nem létezik. Önmegsemmisítő üzenetek, élethű maszkok, hajmeresztő kaszkadőrmutatványok és dupla történetcsavarok kísérték végig a filmsorozatot, amely három évtized alatt megkerülhetetlen akciófilm-franchise lett. Te mennyire emlékszel a filmtörténelem kultikus bevetéseire? Teszteld a tudásod a Mission: Impossible 30. évfordulója alkalmából!

Kvíz: 30 éves a Mission: Impossible! Kifognak rajtad a filmtörténelem lehetetlen küldetései? 1/10 kérdés Bemelegítésként jöjjön egy egyszerű kérdés: Ki a filmsorozat főszereplője, akit Tom Cruise alakít? Jack Reacher Jason Bourne James Bond Ethan Hunt Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a neve annak a titkos szervezetnek, amelynek Ethan Hunt dolgozik? IMF MI6 SHIELD CIA Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen módon kapják meg az ügynökök a küldetést az első filmekben? SMS-ben Újsághirdetésben Önmegsemmisítő üzenetben Galambpostával Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen különleges technológiát alkalmaznak az IMF-ügynökök, hogy más személyeknek adják ki magukat? Sejtregeneráló genetikai módosítást Holografikus kivetítést Nanotechnológiás alakváltó ruházatot Élethű hiperrealisztikus latexmaszkot Következő kérdés 5/10 kérdés Ki volt az az elismert rendező, aki 1996-ban elindította a filmes franchise-t az első résszel? Steven Spielberg Ridley Scott Brian De Palma Martin Scorsese Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik színésznő alakítja a rejtélyes Ilsa Faustot, az egykori MI6 ügynököt? Thandiwe Newton Vanessa Kirby Rebecca Ferguson Lea Seydoux Következő kérdés 7/10 kérdés Mi volt a kódneve az ellenséges szervezetnek az 5. és 6. részben? Hydra A Polip Árnyékcsoport A Szindikátus Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik híres zeneszerző alkotta meg az eredeti sorozat ikonikus főtémáját, amit a filmekben is használnak? Lalo Schifrin Hans Zimmer Danny Elfman John Williams Következő kérdés 9/10 kérdés Mi a "Nyúlláb" a filmsorozat 3. részében? Egy mikrochip Egy ismeretlen biológiai fegyver Egy lopott ékszer Egy titkos kódlista Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbi színészek közül ki az, aki NEM alakított főgonoszt egyetlen Mission: Impossible filmben sem? Dougray Scott Sean Harris Jeremy Renner Philip Seymour Hoffman Eredmények forrás: OpenAI A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

