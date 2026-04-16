Komoly változás jöhet az adókban: így alakítaná át a rendszert a Tisza Párt

A vasárnapi választásokat megnyerő Tisza Párt korábban már közölt részleteket a tervezett adóprogramjáról. A javaslatcsomag egy újraelosztásra épülő adóreform és alapvetően kettős logika mentén készült: egyfelől csökkentené a fogyasztási és alacsony jövedelmi terheket, másrészről növelné a felső jövedelmi/vagyoni hozzájárulást.

A Niveus a Tisza Párt tervezett adóprogramjának hatásait vizsgálja legújabb szakértői értékelésében. Bagdi Lajos, a cég partnere szerint az általános forgalmi adó tekintetében az alapélelmiszereknél 27%-ról 5%-ra csökkenne az ÁFA mértéke. Ez ugyan rövid távon akár jelentős bevételkiesést is okozhat, de fontos lehet az infláció elleni küzdelemben.

Az ÁFA-csökkentéseknél mindig kérdés, hogy a kiskereskedők mennyiben érvényesítik ezt a fogyasztói árakban, ez kockázatként itt is megjelenik. Felvetődött továbbá a gyógyszerek áfamentessé tétele és egyes alapvető energiahordozók (pl. tűzifa) csökkentett áfa kulcs alá sorolása. Az intézkedések költsége akár a 800-1000 milliárd forintot is elérheti.

A program másik fontos eleme a minimálbér esetében az adójóváírás. Ez az adózási egyenlőtlenségek mérsékléséhez vezethet, ugyanis növeli az alacsony jövedelműek nettó jövedelmét, ezáltal mérsékelve az adózási egyenlőtlenségeket, továbbá ösztönözheti is a munkakínálatot. A teljes SZJA-hatás akár az 500 milliárd forintot is elérheti.

Az adóreform legtöbbször idézett pontja a vagyonadó, amely akár az 1 milliárd feletti vagyon 1%-ának megfelelő adókivetést is jelenthetne. Ennek előnye a stabil, gazdasági ciklusoktól független bevétel, hátránya ugyanakkor az esetleges vagyonkimentés, vagy adóoptimalizáció kockázata. A bevezetett extraadóból közel 100–150 milliárd forint is befolyhat évente a költségvetésbe.

Bagdi Lajos megjegyezte, hogy a program megvalósítása nagyban függ attól, hogy mennyiben sikerül a szürkegazdaság fehérítése, hogyan sikerül az EU-s források felszabadítása és mikor várható a gazdasági növekedés gyorsulása. Ezek nélkül az ÁFA-csökkentés, illetve a személyi jövedelemadó csökkentés együtt jelentős hiánynövekedést okozna – magyarázta a szakértő.

Az látszik, hogy a program egyértelműen expanzív (keresletélénkítő), de évente akár 1500 milliárd forint bevétel-kiesést is jelenthet, egyúttal a vagyonadó inkább szimbolikus, mintsem kiadást jelentősen finanszírozó eszköz.