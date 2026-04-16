Az európai kormányok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, miután az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek az államkötvényhozamok.
Komoly változás jöhet az adókban: így alakítaná át a rendszert a Tisza Párt
A vasárnapi választásokat megnyerő Tisza Párt korábban már közölt részleteket a tervezett adóprogramjáról. A javaslatcsomag egy újraelosztásra épülő adóreform és alapvetően kettős logika mentén készült: egyfelől csökkentené a fogyasztási és alacsony jövedelmi terheket, másrészről növelné a felső jövedelmi/vagyoni hozzájárulást.
A Niveus a Tisza Párt tervezett adóprogramjának hatásait vizsgálja legújabb szakértői értékelésében. Bagdi Lajos, a cég partnere szerint az általános forgalmi adó tekintetében az alapélelmiszereknél 27%-ról 5%-ra csökkenne az ÁFA mértéke. Ez ugyan rövid távon akár jelentős bevételkiesést is okozhat, de fontos lehet az infláció elleni küzdelemben.
Az ÁFA-csökkentéseknél mindig kérdés, hogy a kiskereskedők mennyiben érvényesítik ezt a fogyasztói árakban, ez kockázatként itt is megjelenik. Felvetődött továbbá a gyógyszerek áfamentessé tétele és egyes alapvető energiahordozók (pl. tűzifa) csökkentett áfa kulcs alá sorolása. Az intézkedések költsége akár a 800-1000 milliárd forintot is elérheti.
A program másik fontos eleme a minimálbér esetében az adójóváírás. Ez az adózási egyenlőtlenségek mérsékléséhez vezethet, ugyanis növeli az alacsony jövedelműek nettó jövedelmét, ezáltal mérsékelve az adózási egyenlőtlenségeket, továbbá ösztönözheti is a munkakínálatot. A teljes SZJA-hatás akár az 500 milliárd forintot is elérheti.
Az adóreform legtöbbször idézett pontja a vagyonadó, amely akár az 1 milliárd feletti vagyon 1%-ának megfelelő adókivetést is jelenthetne. Ennek előnye a stabil, gazdasági ciklusoktól független bevétel, hátránya ugyanakkor az esetleges vagyonkimentés, vagy adóoptimalizáció kockázata. A bevezetett extraadóból közel 100–150 milliárd forint is befolyhat évente a költségvetésbe.
Bagdi Lajos megjegyezte, hogy a program megvalósítása nagyban függ attól, hogy mennyiben sikerül a szürkegazdaság fehérítése, hogyan sikerül az EU-s források felszabadítása és mikor várható a gazdasági növekedés gyorsulása. Ezek nélkül az ÁFA-csökkentés, illetve a személyi jövedelemadó csökkentés együtt jelentős hiánynövekedést okozna – magyarázta a szakértő.
Az látszik, hogy a program egyértelműen expanzív (keresletélénkítő), de évente akár 1500 milliárd forint bevétel-kiesést is jelenthet, egyúttal a vagyonadó inkább szimbolikus, mintsem kiadást jelentősen finanszírozó eszköz.
Megszólalt az egyház a Tisza Párt leendő miniszteréről: komoly fordulat jöhet a magyar oktatásban, mindenki csak nyerne
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője szerint az ország és az oktatás is nyerne Rubovszky Rita oktatási miniszteri kinevezésével.
Gigantikus EU-delegáció érkezik Budapestre: Magyar Péterékkel tárgyalnak, megnyílhatnak a pénzcsapok
Alig öt nappal a választások után megkezdődnek a tárgyalások Magyar Péter leendő kormánya és az Európai Bizottság között a befagyasztott uniós források felszabadításáról.
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
Összehangolt nyomozati akciót hajt végre a Központi Nyomozó Főügyészség egy Pest vármegyei polgármester ügyében.
Az Európai Bizottság átfogó energiatakarékossági csomagot készít elő, melynek célja az áramárak tartós csökkentése és a fosszilis energiahordozókról való leválás felgyorsítása.
Példátlan lépésre szánták el magukat a hazai városvezetők: sokan megtagadták a befizetést az államkasszába
Több hazai polgármester is az önkormányzatiság valódi helyreállítását várja a leendő Tisza-kormánytól.
Magyar Péter a közösségi oldalán bejelentette, hogy a Tisza-kormány megalakulása után a miniszterelnöki irodát kiköltöztetik a Karmelita kolostorból.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Határellenőrzés, hibrid fenyegetések, robbanásszerűen fejlődő dróntechológia. De mit jelent a védelmi ipar erősödése a magyar régióknak?
Miközben az ipar visszaesik, az akkumulátorgyártás látványosan erősödik – több alágazat viszont mélyen mínuszban van.
Vajon hol találhatjuk a legalacsonyabbak árakat ma a világon? És mit jelentenek ezek a különbségek a mindennapokban? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 608,3 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel 139 499,37 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A magyar élelmiszerpiacon új korszak kezdődhet a kormányváltás után – legalábbis erre utalnak a szakértői várakozások.
Veszélyes szintre zuhant a magyar üzemanyagkészlet: kongatják a vészharangot a szakértők, nagy baj lehet
A magyarországi biztonsági kőolaj- és üzemanyagkészletek az elmúlt hónapokban veszélyesen alacsony szintre csökkentek.
A vasárnapi választási veresége után Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti ciprusi uniós csúcstalálkozón.
Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői
A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
A piac már most az euróbevezetést árazza: a forint ezért viselkedik egyre inkább stabil devizaként.
Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt.
