Fordulat a devizapiacon: hiába a hétindító gyengülés, hatalmas meglepetést okozott a forint

Bár hétfő reggelre kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, a májust mégis jelentős erősödéssel zárta. Az év eleje óta a forint stabilan növeli az értékét a devizapiacon.

A hét első napján, reggel hat órakor az euró árfolyama 354,05 forintra emelkedett a péntek délutáni 353,75 forintról. A dollár 302,95 helyett 304,04 forintot ért. Eközben a svájci frank jegyzése 387,79-ről 388,23 forintra kúszott fel.

A pillanatnyi hétindító gyengülés ellenére a magyar fizetőeszköz kifejezetten sikeres hónapot tudhat maga mögött. Májusban az euróval szemben 2,9, a svájci frankhoz képest 2,4, míg a dollár ellenében 2,1 százalékkal erősödött.

Ez a pozitív tendencia az egész eddigi évre jellemző. Január óta a forint az euróhoz viszonyítva 7,9, a dollárral szemben 7,2, a svájci frankkal összevetve pedig 6 százalékos erősödést könyvelhetett el.