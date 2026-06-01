Fordulat a devizapiacon: hiába a hétindító gyengülés, hatalmas meglepetést okozott a forint
Bár hétfő reggelre kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, a májust mégis jelentős erősödéssel zárta. Az év eleje óta a forint stabilan növeli az értékét a devizapiacon.
A hét első napján, reggel hat órakor az euró árfolyama 354,05 forintra emelkedett a péntek délutáni 353,75 forintról. A dollár 302,95 helyett 304,04 forintot ért. Eközben a svájci frank jegyzése 387,79-ről 388,23 forintra kúszott fel.
A pillanatnyi hétindító gyengülés ellenére a magyar fizetőeszköz kifejezetten sikeres hónapot tudhat maga mögött. Májusban az euróval szemben 2,9, a svájci frankhoz képest 2,4, míg a dollár ellenében 2,1 százalékkal erősödött.
Ez a pozitív tendencia az egész eddigi évre jellemző. Január óta a forint az euróhoz viszonyítva 7,9, a dollárral szemben 7,2, a svájci frankkal összevetve pedig 6 százalékos erősödést könyvelhetett el.
Újabb szankciós csomagot készít elő az EU: az orosz olaj és az árnyékflotta is a célpontok között van
Az Európai Unió az olajár-emelkedésre reagálva az orosz kőolaj ársapkájának befagyasztását tervezi a készülő szankciós csomagjában.
Egy friss amerikai felmérés szerint a magasabb jövedelem önmagában nem csökkenti érdemben a pénzügyi szorongást.
Véget érhet egy korszak az olajpiacon: drámai változás jöhet a Hormuzi-szorosban, ebből már nincs visszaút?
Elemzők szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom a háború előtti szint töredékére eshet vissza akkor is, ha véget ér a konfliktus és tartósan ezen a szinten...
Közel félmilliárd forintos árbevételt és több mint 213 millió forintos nyereséget ért el 2025-ben a TheVR influenszer-formáció mögött álló We Are Media Tech Bt.
Kármán András Facebookon közölte, hogy 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése.
Kiderült, miből gazdálkodtak a magyar pártok: valaki milliárdokat költött, más csúnyán ráfizetett a tavalyi évre
Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, a legtöbb támogatást a DK kapta, a Kétfarkú Kutyapárt pedig veszteséges lett.
Az utolsó pillanatban is rengeteg pénz szabadult fel az uniós tárgyaláson: erre költik majd a milliárdokat Magyarországon
Az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás.
Péntek este felülvizsgálta Magyarország államadós-besorolását az S&P Global Ratings.
Minden vezető devizával szemben erősödni tudott a forint péntek kora estére, az euró pedig a dollárral szemben is gyengült.
Saját kérésére távozik a Horvát Nemzeti Bank (HNB) éléről Boris Vujčić, aki június elsejétől az Európai Központi Bank alelnöki tisztségét tölti be.
Gigantikus pénzeső zúdul Magyarországra: megvan az egyezség, erre költhetik a felszabaduló 6000 milliárdot
A politikai egyezség értelmében a támogatások kiutalása nem automatikus: a folyósítás szigorú korrupcióellenes, igazságügyi és intézményi reformok határidőre történő, sikeres végrehajtásához kötött.
Bejelentette Magyar Péter: történelmi megállapodás született Brüsszelben, 6000 milliárd forint jön Magyarországra
A miniszterelnök Brüsszelben tárgyalt az elmúlt napokban, többek között hat ezer milliárd eurós forintos támogatás sorsáról.
Gyengült a forint pénteken reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A munkaerőhiány nemcsak a mezőgazdasági vállalkozások működését befolyásolja, hanem közvetlenül hat a termelés hatékonyságára is.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 377,13 pontos, 0,29 százalékos csökkenéssel 131 452,70 ponton zárt csütörtökön.
Az arany ára kéthavi mélypontra süllyedt csütörtökön, miután az amerikai–iráni háború körüli bizonytalanság erősítette a dollárt, és felhajtotta az olajárakat.
