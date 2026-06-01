Kiberbiztonsági szakemberek kongatják a vészharangot: ezt a két népszerű alkalmazást soha nem adnák a gyerekeik kezébe
Gyermekbiztonsági szakértők, pszichológusok és kiberbiztonsági szakemberek egyöntetűen két alkalmazást neveztek meg, amelyeket soha nem engednének szabadon használni a gyerekeiknek: a Robloxot és a YouTube-ot. Az okok azonban gyökeresen különböznek egymástól.
A Roblox esetében a legfőbb probléma, hogy a szülők sokszor nem értik pontosan, mivel is van dolguk. A platform ugyanis nem egyszerűen egy játék. Valójában egy olyan közösségi felület, amely valós idejű csevegéssel, privát üzenetküldéssel, virtuális fizetőeszközzel és felhasználók által generált, ellenőrizetlen tartalmak millióival működik, csupán játéknak álcázva magát. Ashley Poklar gyermekpszichológus szerint a 7–12 éves korosztály a legveszélyeztetettebb.
Ők már önállóan navigálnak a digitális térben, de még nem feltétlenül ismerik fel a manipulációt. A nyílt csevegés, az ismeretlenektől érkező barátkérések és a privát szerverek ideális terepet biztosítanak a zaklatóknak. Ezek az elkövetők könnyen rábírhatják a gyerekeket titkok megtartására, személyes adataik megosztására vagy akár egy másik platformra történő átlépésre - jelentette a Huffpost.
A Roblox 2026 januárjában – egy sor peres eljárás nyomán – kötelező, arcalapú korazonosítással próbálta orvosolni a helyzetet. A rendszer a felhasználókat hat korcsoport valamelyikébe sorolja be, akik így csak a saját, illetve a szomszédos korosztályukkal cseveghetnek. A gyakorlatban azonban sok szülő a gyereke helyett a saját arcával végzi el a szkennelést, így a platform a kiskorút felnőttként azonosítja. Ráadásul a bevezetést követő napokban az életkor-ellenőrzött fiókok mindössze öt dollárért jelentek meg a másodlagos piacokon. A vállalat erre reagálva közölte, hogy az ilyen visszaéléseket viselkedésalapú mintázatok alapján szűrik ki. Emellett júniustól új, alapértelmezetten csevegés nélküli fiókokat vezetnek be az 5–8 éves korosztály számára.
A YouTube esetében nem az idegenek jelentik a fő veszélyt, hanem maga az ajánlóalgoritmus. A rendszer a felhasználói elköteleződésre optimalizál, tehát azokra a tartalmakra, amelyek a képernyő előtt tartják a nézőt. Poklar szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a platform a gyerekeket fokozatosan egyre szexualizáltabb, erőszakosabb vagy szélsőségesebb tartalmak felé tereli. Ennek oka, hogy az érzelmileg túlfűtött videók generálják a legtöbb megtekintést. A tapasztalatok alapján egy ártatlan rajzfilmtől indulva a gyerek akár fél órán belül teljesen oda nem illő tartalmakhoz juthat el. A kisebbeknél új kihívást jelent az úgynevezett "mesterséges intelligenciával generált szemét". Ezek olyan túlstimuláló, oktatási tartalomnak álcázott videók, amelyek tömegesen csúsznak át a biztonsági szűrőkön. A tinédzserek esetében pedig elegendő egyetlen testépítéssel vagy diétával kapcsolatos keresés. Ez azonnal egy olyan önmegerősítő spirált indíthat el, amely folyamatosan testképzavaros tartalmakat kínál számukra.
A YouTube szóvivője szerint a rendszerük automatikusan beavatkozik annak érdekében, hogy megtörje az érzékeny tartalmak ismétlődő megjelenítését. Kiemelték továbbá, hogy a YouTube Kids egy különálló, zárt környezetet biztosít a fiatalabb nézőknek, miközben a felügyelt fiókok a képernyőidő korlátozását is lehetővé teszik a szülők számára.
A szakértők konkrét, azonnal alkalmazható lépéseket is javasolnak. A Roblox esetében érdemes a szülői fiókot összekapcsolni a gyerekével, valamint aktiválni a fiókkorlátozásokat. Javasolt kikapcsolni a csevegési funkciót, PIN-kódos védelmet beállítani, illetve eltávolítani a mentett fizetési módokat. Kiemelten fontos, hogy a korazonosításnál a rendszer valóban a gyerek arcát szkennelje be. A legfőbb szabály azonban az: a szülőnek tudnia kell, pontosan melyik játékokkal játszik a gyereke a platformon belül, és azokat érdemes közösen is kipróbálniuk.
A YouTube esetében a 10 év alattiakat javasolt kizárólag a YouTube Kids alkalmazásban tartani. Célszerű kikapcsolni az automatikus lejátszást, a képernyőidőt pedig alkalmanként 20–30 percre korlátozni. Ryan Egan klinikai pszichológus szerint egy előre összeállított engedélyezőlista sokkal hatékonyabb, mint utólag szűrni a problémás tartalmakat. Mint fogalmazott: "A szülő legértékesebb eszköze, ha ismeri a játékot vagy a csatornát, amelyet a gyereke néz – erre egyszerűen nem létezik technológiai helyettesítő."
