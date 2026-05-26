Fordulat a devizapiacon: estére olyat lépett a magyar fizetőeszköz, amire kevesen számítottak

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel 7 órakor jegyzett 356,97 forintról 356,33 forintra csökkent 18 órakor, napközben 355,22 forint és 357,29 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 391,79 forintról 390,15 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 306,92 forintról 306,65 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1630 dollárról 1,1620 dollárra változott.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.