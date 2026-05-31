Gazdaság

Megszólalt az Európai Központi Bank döntéshozója: kemény lépést sürget az inflációs nyomás letörésére

2026. május 31. 17:32

Mielőbbi, határozott kamatemelést sürget az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja. Alvaro Santos Pereira szerint az inflációs nyomás letörése jelenleg sokkal fontosabb, mint a gazdasági lassulás miatti aggodalom - jelentette a Portfolio.

A portugál jegybank elnöki tisztségét is betöltő döntéshozó a Negócios című üzleti lapnak hangsúlyozta a korai beavatkozás jelentőségét. Úgy véli, a kivárás csak felerősíti a másodkörös hatásokat. Ezek ugyanis maguktól nem fognak eltűnni.

"Amikor egy potenciális inflációs spirál fenyeget, a gyors és határozott lépéseket részesítem előnyben" – fogalmazott a szakember. Hozzátette, hogy az áremelkedés jeleit látva azonnal lépni kell. Pereira határozott iránymutatása közvetlenül az EKB június 10–11-i ülése előtt érkezett. A soron következő tanácskozáson a piacok és az elemzők egyöntetűen 25 bázispontos kamatemelést várnak a döntéshozóktól.

