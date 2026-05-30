2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
25 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép néhány magyar forintról.
Gazdaság

Komoly összeget kaszált a TheVR cége: elképesztő, mennyi pénzt vittek haza az influenszerek

Pénzcentrum
2026. május 30. 17:33

Közel félmilliárd forintos árbevételt és több mint 213 millió forintos nyereséget ért el 2025-ben a TheVR Youtuber-formáció mögött álló We Are Media Tech Bt. A vállalkozás évek óta stabilan nyereségesen működik, tavaly pedig ismét sikerült tovább növelnie bevételeit. A cég saját tőkéje már megközelíti a 700 millió forintot, miközben a tulajdonosok osztalékfizetésről is döntöttek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A magyar online tartalomgyártás egyik legismertebb szereplője a TheVR, amely az elmúlt években jóval túlnőtt egy hagyományos YouTube-csatorna keretein. A videós tartalmak, élő közvetítések, podcastok és különböző együttműködések révén jelentős üzleti vállalkozás épült a márka köré, amelynek gazdasági teljesítményéről a most közzétett beszámoló is képet ad.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cégadatok szerint a We Are Media Tech Bt. 2025-ben 485,9 millió forintos nettó árbevételt ért el, ami meghaladja az előző évi 464,6 millió forintot. A cég tulajdonosai a TheVR csatornák mögött álló Fábián István (TheVR Pisti, beltag) és Komzsik János (TheVR Jani, kültag), fő tevékenységük pedig médiatartalmak gyártása és internetes kereskedelem, a székhelye pedig Debrecenben van.

A beszámoló szerint a társaság 213,2 millió forintos adózott eredménnyel zárta a tavalyi évet, ami minimálisan ugyan, de meghaladja a 2024-es 210,2 millió forintos profitot is. Ez azt jelenti, hogy a cég az árbevétel közel 44 százalékát nyereségként tudta megtartani. Az üzemi tevékenység eredménye még ennél is magasabb, közel 224 millió forint volt.

A saját tőke egy év alatt több mint 180 millió forinttal emelkedett, így 2025 végére elérte a 688,4 millió forintot. A vállalkozás mérlegfőösszege 739,8 millió forintra nőtt, miközben a pénzeszközök állománya meghaladta a 213 millió forintot. A kötelezettségek ehhez képest viszonylag alacsony szinten maradtak, valamivel több mint 51 millió forintot tettek ki. A foglalkoztatottak száma 6 fő volt, bérköltségre 61,4 millió forintot fordítottak, a teljes személyi jellegű ráfordítás pedig 63,1 millió volt.

A számok alapján a cég jelentős tartalékokkal rendelkezik, és a nyereség nagy részét az elmúlt években a vállalkozásban hagyták. Ezt jól mutatja az eredménytartalék nagysága is, amely 475 millió forint fölé emelkedett. A taggyűlés 2026 áprilisában elfogadta a vállalkozás beszámolóját, és döntött az eredmény felhasználásáról is. A határozat szerint a tulajdonosok 40,8 millió forint osztalék kifizetését hagyták jóvá.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

 
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #cég #internet #pénzügyek #gazdaság #profit #árbevétel #osztalék #nyereség #vállalkozások #cégek beszámolói

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:32
17:58
17:41
17:33
17:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 29. 16:57
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 30. 16:46
Nemzetközi szintre került a Népszava ügye - a lap dolgozói szakszervezeti segítséget kapnak
A Sajtószakszervezet, az Európai Újságírók Szövetsége (EFJ) és a Magyar Szakszervezeti Szövetség is...
Összkép  |  2026. május 30. 12:38
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 29. 20:21
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
Bankmonitor  |  2026. május 29. 18:19
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 30.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 30.
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
2026. május 30.
Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
2026. május 29.
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
NAPTÁR
Tovább
2026. május 30. szombat
Janka, Zsanett
22. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket
2
2 napja
Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben
3
1 napja
Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott
4
1 hete
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
5
1 hete
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értéknap
általában az átutalásokra használt fogalom. Azt a napot jelenti, amikor az adott művelet ténylegesen teljesül (például egy hétvégén elindított átutalás értéknapja a következő banki munkanap lesz)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 30. 17:58
Kvíz: Emlékszel még a régi gyerekjátékokra? Teszteld, mennyire vagy képben a retró kedvencekkel!
Pénzcentrum  |  2026. május 30. 16:05
Évtizedekig elzárták a magyarok elől ezt a vadregényes vidéket: lenyűgöző, mi fogadott minket a rettegett Vasfüggöny helyén
Agrárszektor  |  2026. május 30. 18:02
Ezek a magyarok kedvenc arborétumai: itt a legfrissebb lista