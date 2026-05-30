Komoly összeget kaszált a TheVR cége: elképesztő, mennyi pénzt vittek haza az influenszerek

Közel félmilliárd forintos árbevételt és több mint 213 millió forintos nyereséget ért el 2025-ben a TheVR Youtuber-formáció mögött álló We Are Media Tech Bt. A vállalkozás évek óta stabilan nyereségesen működik, tavaly pedig ismét sikerült tovább növelnie bevételeit. A cég saját tőkéje már megközelíti a 700 millió forintot, miközben a tulajdonosok osztalékfizetésről is döntöttek.

A magyar online tartalomgyártás egyik legismertebb szereplője a TheVR, amely az elmúlt években jóval túlnőtt egy hagyományos YouTube-csatorna keretein. A videós tartalmak, élő közvetítések, podcastok és különböző együttműködések révén jelentős üzleti vállalkozás épült a márka köré, amelynek gazdasági teljesítményéről a most közzétett beszámoló is képet ad.

A cégadatok szerint a We Are Media Tech Bt. 2025-ben 485,9 millió forintos nettó árbevételt ért el, ami meghaladja az előző évi 464,6 millió forintot. A cég tulajdonosai a TheVR csatornák mögött álló Fábián István (TheVR Pisti, beltag) és Komzsik János (TheVR Jani, kültag), fő tevékenységük pedig médiatartalmak gyártása és internetes kereskedelem, a székhelye pedig Debrecenben van.

A beszámoló szerint a társaság 213,2 millió forintos adózott eredménnyel zárta a tavalyi évet, ami minimálisan ugyan, de meghaladja a 2024-es 210,2 millió forintos profitot is. Ez azt jelenti, hogy a cég az árbevétel közel 44 százalékát nyereségként tudta megtartani. Az üzemi tevékenység eredménye még ennél is magasabb, közel 224 millió forint volt.

A saját tőke egy év alatt több mint 180 millió forinttal emelkedett, így 2025 végére elérte a 688,4 millió forintot. A vállalkozás mérlegfőösszege 739,8 millió forintra nőtt, miközben a pénzeszközök állománya meghaladta a 213 millió forintot. A kötelezettségek ehhez képest viszonylag alacsony szinten maradtak, valamivel több mint 51 millió forintot tettek ki. A foglalkoztatottak száma 6 fő volt, bérköltségre 61,4 millió forintot fordítottak, a teljes személyi jellegű ráfordítás pedig 63,1 millió volt.

A számok alapján a cég jelentős tartalékokkal rendelkezik, és a nyereség nagy részét az elmúlt években a vállalkozásban hagyták. Ezt jól mutatja az eredménytartalék nagysága is, amely 475 millió forint fölé emelkedett. A taggyűlés 2026 áprilisában elfogadta a vállalkozás beszámolóját, és döntött az eredmény felhasználásáról is. A határozat szerint a tulajdonosok 40,8 millió forint osztalék kifizetését hagyták jóvá.

