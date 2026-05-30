Cargo vessels congestion blocking maritime traffic in the Strait of Hormuz, tankers and container cargo ships clustered in aerial 3D illustration render. Strategic maritime chokepoint linking the Persian Gulf and Gulf of Oman. Global t
Gazdaság

Véget érhet egy korszak az olajpiacon: drámai változás jöhet a Hormuzi-szorosban, ebből már nincs visszaút?

Pénzcentrum
2026. május 30. 18:32

Az iráni–amerikai háború nyomán a Hormuzi-szoros elveszítheti korábbi jelentőségét a globális energiapiacon. A hajózási társaságok és a nyugati államok ugyanis szembesültek azzal, hogy a tengeri útvonal többé nem tekinthető biztonságosnak. Elemzők szerint a forgalom a háború előtti szint töredékére eshet vissza, és tartósan ezen a szinten is maradhat - írta a Cnbc.

A háború előtti tankerforgalom a belátható jövőben már nem fog visszatérni – mondta Helima Croft, az RBC Capital Markets globális nyersanyagstratégiai vezetője. Véleménye szerint minden olyan konfliktuszáró megállapodás, amely fenntartja Irán tényleges ellenőrzését a szoros felett, érezhetően alacsonyabb szállítási volument eredményez majd.

A Lloyd's List főszerkesztője, Richard Meade szerint a forgalom a háború előtti szint maximum 60-70 százalékára állhat vissza. A kínai hajók várhatóan szabadon közlekedhetnek majd. A nyugati kereskedelmi hajóknak viszont kétoldalú megállapodásokat kell kötniük Iránnal az áthaladáshoz. "Ez egy alattomosabb helyzetet eredményez: egy tartósan kettészakadt szorost, ahol a hozzáférés a politikai elkötelezettség, nem pedig a szabad hajózás függvénye" – fogalmazott Meade.

Irán február 28-án blokáddal válaszolt az Egyesült Államok és Izrael által indított háborúra, ami a történelem legnagyobb olajpiaci ellátási zavarát idézte elő. Teherán nyilvánvalóan arra törekszik, hogy ezt az alkupozíciót a szoros feletti ellenőrzésének megszilárdítására használja a béketárgyalások során. Amos Hochstein, Joe Biden korábbi elnök energetikai és nemzetbiztonsági tanácsadója szerint a térség vezetői már elfogadott tényként kezelik Irán uralmát a Hormuzi-szoros felett.

Egy korábbi, a Vörös-tengeren történt válság tanulságai azt mutatják, hogy a geopolitikai instabilitás jóval tovább béníthatja a stratégiai tengerszorosokat, mint azt bárki eredetileg várná. Húszi fegyveresek 2023 novemberében kezdtek kereskedelmi hajókat támadni a Báb el-Mandeb szorosnál, aminek következtében az áthaladó napi forgalom a felére zuhant, és több mint két év elteltével sem állt helyre. A Lloyd's List kockázatelemzője, Tomer Raanan szerint az egyik legfontosabb tanulság az, hogy "nem kell hatalmas hadiflotta ahhoz, hogy valaki komoly zavarokat okozzon egy tengeri szűkületben."

A Hormuzi-szoros helyzete ugyanakkor alapvetően különbözik a Vörös-tengerétől. Míg a Vörös-tengert a hajók a Jóreménység foka megkerülésével elkerülhetik, a Hormuzi-szorosnak nincs valódi tengeri alternatívája. Emellett a szoros globális energetikai súlya is jóval nagyobb. A háború előtt a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának mintegy 20 százaléka haladt át rajta. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek ugyan csővezetékeken keresztül több millió hordó olajat terel át a Vörös-tenger és az Ománi-öböl felé, de ez nem kompenzálja teljesen a kiesést. A cseppfolyósított földgáz (LNG) és a műtrágya például kizárólag hajón szállítható.

Az S&P Global Market Intelligence elemzője, Jack Kennedy szerint a jelenlegi tűzszünet rövid távon ugyan tartható, de a háború újraindulásának komoly kockázata áll fenn. Ez a veszély addig fennmarad, amíg Irán nukleáris és ballisztikusrakéta-programjára nem születik tartós megoldás. A hajózási társaságoknak mérlegelniük kell, hajlandók-e kockáztatni, hogy eszközeik hónapokra csapdába essenek a konfliktus esetleges újbóli fellángolásakor. Még egy feltétel nélküli iráni nyitás esetén is hosszú lenne a forgalom helyreállása. Ezt többek között a szorosba esetlegesen telepített tengeri aknák jelentette biztonsági kockázatok is hátráltatnák.

Az öböl menti államok aktívan keresik az alternatívákat. Az Egyesült Arab Emírségek például felgyorsította egy második, a szorost megkerülő csővezeték építését, amelynek üzembe helyezését 2027-re tervezik. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szerint a Hormuzi-szoros globális energiapiaci jelentősége a háborút követően csökkenni fog, ahogy a régió országai újabb exportútvonalakat építenek ki. "Ez egy olyan kártya, amit csak egyszer lehet kijátszani" – mondta az iráni blokádról.

Címlapkép: Getty Images
#energia #gazdaság #földgáz #olaj #irán #hajózás #amerikai egyesült államok #geopolitika #háború #Közel-Kelet #energiabiztonság

