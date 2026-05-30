Véget érhet egy korszak az olajpiacon: drámai változás jöhet a Hormuzi-szorosban, ebből már nincs visszaút?

Az iráni–amerikai háború nyomán a Hormuzi-szoros elveszítheti korábbi jelentőségét a globális energiapiacon. A hajózási társaságok és a nyugati államok ugyanis szembesültek azzal, hogy a tengeri útvonal többé nem tekinthető biztonságosnak. Elemzők szerint a forgalom a háború előtti szint töredékére eshet vissza, és tartósan ezen a szinten is maradhat - írta a Cnbc.

A háború előtti tankerforgalom a belátható jövőben már nem fog visszatérni – mondta Helima Croft, az RBC Capital Markets globális nyersanyagstratégiai vezetője. Véleménye szerint minden olyan konfliktuszáró megállapodás, amely fenntartja Irán tényleges ellenőrzését a szoros felett, érezhetően alacsonyabb szállítási volument eredményez majd.

A Lloyd's List főszerkesztője, Richard Meade szerint a forgalom a háború előtti szint maximum 60-70 százalékára állhat vissza. A kínai hajók várhatóan szabadon közlekedhetnek majd. A nyugati kereskedelmi hajóknak viszont kétoldalú megállapodásokat kell kötniük Iránnal az áthaladáshoz. "Ez egy alattomosabb helyzetet eredményez: egy tartósan kettészakadt szorost, ahol a hozzáférés a politikai elkötelezettség, nem pedig a szabad hajózás függvénye" – fogalmazott Meade.

Irán február 28-án blokáddal válaszolt az Egyesült Államok és Izrael által indított háborúra, ami a történelem legnagyobb olajpiaci ellátási zavarát idézte elő. Teherán nyilvánvalóan arra törekszik, hogy ezt az alkupozíciót a szoros feletti ellenőrzésének megszilárdítására használja a béketárgyalások során. Amos Hochstein, Joe Biden korábbi elnök energetikai és nemzetbiztonsági tanácsadója szerint a térség vezetői már elfogadott tényként kezelik Irán uralmát a Hormuzi-szoros felett.

Egy korábbi, a Vörös-tengeren történt válság tanulságai azt mutatják, hogy a geopolitikai instabilitás jóval tovább béníthatja a stratégiai tengerszorosokat, mint azt bárki eredetileg várná. Húszi fegyveresek 2023 novemberében kezdtek kereskedelmi hajókat támadni a Báb el-Mandeb szorosnál, aminek következtében az áthaladó napi forgalom a felére zuhant, és több mint két év elteltével sem állt helyre. A Lloyd's List kockázatelemzője, Tomer Raanan szerint az egyik legfontosabb tanulság az, hogy "nem kell hatalmas hadiflotta ahhoz, hogy valaki komoly zavarokat okozzon egy tengeri szűkületben."

A Hormuzi-szoros helyzete ugyanakkor alapvetően különbözik a Vörös-tengerétől. Míg a Vörös-tengert a hajók a Jóreménység foka megkerülésével elkerülhetik, a Hormuzi-szorosnak nincs valódi tengeri alternatívája. Emellett a szoros globális energetikai súlya is jóval nagyobb. A háború előtt a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának mintegy 20 százaléka haladt át rajta. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek ugyan csővezetékeken keresztül több millió hordó olajat terel át a Vörös-tenger és az Ománi-öböl felé, de ez nem kompenzálja teljesen a kiesést. A cseppfolyósított földgáz (LNG) és a műtrágya például kizárólag hajón szállítható.

Az S&P Global Market Intelligence elemzője, Jack Kennedy szerint a jelenlegi tűzszünet rövid távon ugyan tartható, de a háború újraindulásának komoly kockázata áll fenn. Ez a veszély addig fennmarad, amíg Irán nukleáris és ballisztikusrakéta-programjára nem születik tartós megoldás. A hajózási társaságoknak mérlegelniük kell, hajlandók-e kockáztatni, hogy eszközeik hónapokra csapdába essenek a konfliktus esetleges újbóli fellángolásakor. Még egy feltétel nélküli iráni nyitás esetén is hosszú lenne a forgalom helyreállása. Ezt többek között a szorosba esetlegesen telepített tengeri aknák jelentette biztonsági kockázatok is hátráltatnák.

Az öböl menti államok aktívan keresik az alternatívákat. Az Egyesült Arab Emírségek például felgyorsította egy második, a szorost megkerülő csővezeték építését, amelynek üzembe helyezését 2027-re tervezik. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szerint a Hormuzi-szoros globális energiapiaci jelentősége a háborút követően csökkenni fog, ahogy a régió országai újabb exportútvonalakat építenek ki. "Ez egy olyan kártya, amit csak egyszer lehet kijátszani" – mondta az iráni blokádról.

