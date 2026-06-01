Fontos bejelentést tett a gazdaságról Magyar Péter: erről tárgyalt a jegybankelnökkel

Megválasztása óta először egyeztetett Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke. A találkozó fókuszában a forint stabilitása, a gazdaságpolitika összehangolása, az uniós források lehívása és az euró bevezetésének előkészítése állt. Kiemelt témaként szerepeltek továbbá a korábbi jegybanki vezetéshez köthető büntetőeljárások is.

Miniszterelnöki beiktatása óta először tárgyalt a gazdaság helyzetéről Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A kormányfő konstruktívnak és előremutatónak nevezte a megbeszélést: kiemelte, hogy a kormány stratégiai partnerként tekint a jegybankra, miközben maradéktalanul tiszteletben tartja annak függetlenségét. A miniszterelnök azt is írta: a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitása elengedhetetlen a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmának erősítéséhez.

A kormányfő tájékoztatta a jegybankelnököt az uniós források lehívását célzó lépésekről és a korrupcióellenes intézkedésekről. Hangsúlyozta, hogy a pénzeket átláthatóan, elsősorban a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének növelésére kívánják fordítani.

A találkozóról kiadott jegybanki közlemény és Varga Mihály nyilatkozata alapján az MNB is az eredményes, a hatásköröket tiszteletben tartó együttműködésben érdekelt. A jegybankelnök leszögezte, hogy az intézmény függetlenként elsődlegesen az árstabilitás fenntartására törekszik, de annak veszélyeztetése nélkül támogatja a kormány gazdaságpolitikáját. Hozzátette, hogy az MNB konstruktív partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtésében is.

Varga Mihály hangsúlyozta: az új vezetés racionalizálta az intézmény működését. Az alaptevékenységhez nem kapcsolódó funkciókat felszámolták, így az MNB immár kizárólag a törvényben rögzített feladataira koncentrál.

A megbeszélésen a jegybankelnök tájékoztatást adott az MNB korábbi vezetésének tevékenysége miatt indult polgári és büntetőeljárások aktuális állásáról is. Az üggyel kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda a múlt héten közölte a legújabb fejleményeket: eszerint a jegybankhoz és annak alapítványaihoz kötődő nyomozások során eddig több mint 91,8 milliárd forintnyi készpénzt és értékpapírt, valamint jelentős mennyiségű digitális adatot foglaltak le bizonyítékként.

