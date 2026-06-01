Túlsúllyal bukott le egy lett kamion Arnótnál, azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy ennél sokkal súlyosabb szabálytalanságra is rábukkantak.
Kíméletlen pofont kapott a hazai tőzsde: az Egyesült Államok háborús konfliktusa miatt menekültek a befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 819,4 pontos, 0,61 százalékos csökkenéssel, 133 797,41 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta: a forgalom átlagosnak mondható, a BUX csökkenése a nemzetközi trendekkel összhangban van.
A befektetők az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus fejleményeinek a hatására bizonytalanodtak el, a felek múlt hét végén kölcsönösen katonai csapásokat hajtottak végre egymás ellen. Eközben a háború lezárását célzó diplomáciai folyamat elhúzódik - jegyezte meg. A feszültség hatására emelkedő olajár a Mol-nak kedvezett, a Magyar Telekom ára a sajátrészvény-váráslás miatt emelkedett - tette hozzá.
Más vállalatspecifikus hír nem érkezett a vezető részvényekkel kapcsolatban. A Mol 64 forinttal, 1,66 százalékkal 3918 forintra erősödött, 1,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 650 forinttal, 1,56 százalékkal 40 920 forintra csökkent, forgalmuk 17,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 36 forinttal, 1,37 százalékkal 2666 forintra nőtt, forgalma 2,5 milliárd forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 280 forinttal, 2,18 százalékkal 12 560 forintra esett, a részvények forgalma 3,7 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9254,89 ponton zárt hétfőn, ez 45,65 pontos, 0,5 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
