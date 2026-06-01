Székesfehérvár, 2026. június 1.A székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet munkatársai dolgoznak a székesfehérvári épületoml
Órákig küzdöttek a Székesfehérváron leomlott épület romjai alatt rekedt férfiért: friss hír érkezett az állapotáról

Kimentették a férfit az összeomlott, bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület romjai alól Székesfehérváron, az állapota instabil, súlyos-életveszélyes - közölte a hétfői mentést követően Jackovics Péter az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztály vezetője, a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka.

Jackovics Péter hangsúlyozta, hogy sikeres életmentésen vannak túl, a romok alatt rekedt személy kimentése több órán keresztül zajlott hivatásosok és önkéntesek bevonásával.

Összedőlt egy bontás alatt álló négyemeletes épület Székesfehérváron: egy ember a romok alatt rekedt
Súlyos baleset történt Székesfehérváron: egy bontás alatt álló, négyemeletes épület részben összeomlott, egy ember pedig a romok alatt rekedt.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
