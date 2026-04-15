Váratlan bejelentést tett az egyik leggazdagabb magyar: támogatja a Tisza vagyonadóját, ezt üzente Magyar Péternek
Jellinek Dániel, az ország egyik leggazdagabb üzletembere elviekben támogatja a Tisza Párt vagyonadó-javaslatát. Arra azonban figyelmeztet, hogy a rosszul kidolgozott részletszabályok tőkemenekülést és súlyos gazdasági károkat okozhatnak.
Az Indotek Csoport vezetője egyetért azzal az elvvel, hogy a tehetősebbeknek nagyobb mértékben kell kivenniük a részüket a közterhekből. Meglátása szerint az egymilliárd forintos belépési küszöb és az 1 százalékos adókulcs elsőre arányosnak tűnik. A megvalósítás során azonban számos kulcskérdést tisztázni kell, nehogy az intézkedés a visszájára süljön el - mondta a HVG-nek.
Kardinális pont például az adóalap pontos meghatározása. A vállalatok esetében korántsem mindegy, hogy a könyv szerinti saját tőke vagy a piaci érték alapján számítják ki a terheket. Különbséget kell tenni továbbá a vagyonkezelő holdingok és az aktívan működő operatív cégek között. Ezzel elkerülhető az a helyzet, hogy egy vállalat likvid pénzeszközei ne legyenek elegendőek az adó befizetésére.
A nagyvállalkozó kiemelte: alapvető fontosságú, hogy az új szabályozás ne ösztönözze a vagyonosokat gazdasági központjuk vagy adóügyi illetőségük külföldre helyezésére. A nemzetközi példák intőek lehetnek. Norvégiában például egy rosszul megalkotott vagyonadó jelentős tőkekivonáshoz és elvándorláshoz vezetett. Franciaország pedig épp a negatív gazdasági hatások miatt kényszerült egy hasonló adónem kivezetésére. Bár a javaslat iránya érthető, a cél elérése és a káros mellékhatások elkerülése kizárólag a gondosan megalkotott részletszabályokon múlik.
