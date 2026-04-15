Váratlan bejelentést tett az egyik leggazdagabb magyar: támogatja a Tisza vagyonadóját, ezt üzente Magyar Péternek

Pénzcentrum
2026. április 15. 14:50

Jellinek Dániel, az ország egyik leggazdagabb üzletembere elviekben támogatja a Tisza Párt vagyonadó-javaslatát. Arra azonban figyelmeztet, hogy a rosszul kidolgozott részletszabályok tőkemenekülést és súlyos gazdasági károkat okozhatnak.

Az Indotek Csoport vezetője egyetért azzal az elvvel, hogy a tehetősebbeknek nagyobb mértékben kell kivenniük a részüket a közterhekből. Meglátása szerint az egymilliárd forintos belépési küszöb és az 1 százalékos adókulcs elsőre arányosnak tűnik. A megvalósítás során azonban számos kulcskérdést tisztázni kell, nehogy az intézkedés a visszájára süljön el - mondta a HVG-nek.

Kardinális pont például az adóalap pontos meghatározása. A vállalatok esetében korántsem mindegy, hogy a könyv szerinti saját tőke vagy a piaci érték alapján számítják ki a terheket. Különbséget kell tenni továbbá a vagyonkezelő holdingok és az aktívan működő operatív cégek között. Ezzel elkerülhető az a helyzet, hogy egy vállalat likvid pénzeszközei ne legyenek elegendőek az adó befizetésére.

A nagyvállalkozó kiemelte: alapvető fontosságú, hogy az új szabályozás ne ösztönözze a vagyonosokat gazdasági központjuk vagy adóügyi illetőségük külföldre helyezésére. A nemzetközi példák intőek lehetnek. Norvégiában például egy rosszul megalkotott vagyonadó jelentős tőkekivonáshoz és elvándorláshoz vezetett. Franciaország pedig épp a negatív gazdasági hatások miatt kényszerült egy hasonló adónem kivezetésére. Bár a javaslat iránya érthető, a cél elérése és a káros mellékhatások elkerülése kizárólag a gondosan megalkotott részletszabályokon múlik.
NEKED AJÁNLJUK
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 15. 15:58
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. április 15. 15:58
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz k...
MEDIA1  |  2026. április 15. 14:57
Távozik Panyi Szabolcs a Direkt36-tól - itt az indoklás
Az Orbán-kormány orosz befolyásoltságáról cikkező és nemrég a NER revolvertüze alá került tényfeltár...
Holdblog  |  2026. április 15. 10:22
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 15. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 15.
Csendes, de annál pusztítóbb front nyílt a közel-keleti háborúban: váratlan fordulat fenyegeti a mindennapjainkat
2026. április 15.
Rengeteg magyar háztulaj sétál önként a csapdába: milliókat bukhatnak haláleset, válás után egyetlen mulasztás miatt
2026. április 15.
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
2
2 napja
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
3
3 hónapja
Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?
4
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
5
2 hónapja
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 16:04
Csendes, de annál pusztítóbb front nyílt a közel-keleti háborúban: váratlan fordulat fenyegeti a mindennapjainkat
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 14:31
Milyen változásokat hozhat a TISZA nyugdíjprogram? Ezekkel kihívásokkal szembesülhet az új kormány: itt vannak a részletek
Agrárszektor  |  2026. április 15. 15:31
Kijöttek a friss adatok: keményen visszaesett a búza, kukorica ára itthon