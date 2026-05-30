Megérkezett a sorsdöntő ítélet a magyar gazdaságról: fájdalmas árat fizetünk, ha elmarad a fordulat
Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú és rövid futamú hazai és külső államadósság-kötelezettségeinek befektetési ajánlású "BBB mínusz/A-3" besorolását az S&P Global Ratings nemzetközi hitelminősítő.
A péntek este Londonban bejelentett döntés indoklásában az S&P kiemelte: az új magyar kormány deklarált célja, hogy Magyarország 2030-ig csatlakozzon az euróövezethez. A hitelminősítő szerint a kormánynak jelentős mozgástere van arra, hogy új törvényekkel szakpolitikai módosításokat hajtson végre a költségvetés, a beruházások, a gazdaság, az igazságszolgáltatás, a közbeszerzések és a szociális szféra területén. Hozzátették, hogy a kormány jelentős előrelépést érhet el az uniós források területén is (ahogy erről beszámoltunk, ez meg is történt, a minősítés időpontjában ez még nem volt ismert).
A pozitív tényezők ellenére azonban a költségvetéssel kapcsolatos bizonytalanság továbbra is jelentős, akár a GDP 6,5%-át is meghaladhatja a 2026-os hiány. A szuverén besorolás negatív kilátása ugyanakkor a következő két év költségvetési és gazdasági stabilitását terhelő kockázatokat tükrözi - fogalmaz a hitelminősítő elemzése. A magas deficit és államadósság, illetve a jelentős kamatkiadások továbbra is csökkentik a magyar kormány mozgásterét, hogy rugalmasan reagáljon a külső vagy belső kihívásokra – emeli ki az S&P.
A Portfolio elemzése szerint a jövőben akkor számíthatnánk negatív irányú lépésre, ha a költségvetés helyzete a most vártnál is rosszabb lenne, illetve a kormány nem tudná stabilizálni a következő két évben. Ilyen kockázatot jelenthet például a tartósan magas energiaárak okozta fizetési mérleg romlása. A jelenlegi szintről negatív irányú leminősítéssel az ország már a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába kerülne.
A jelenlegi negatív kilátás ugyanakkor javulhatna, ha a kormányzati reformok megerősítenék a hazai intézményrendszert és a költségvetést. Ennek érdekében gyakorlati lépéseket is kellene tenni az euró bevezetése felé. A hitelminősítő szerint egy kis, nyitott, az Európai Uniótól erősen függő gazdaság számára az uniós együttműködés mélyítése egyértelmű előnyökkel járna. Ez mind a gazdasági növekedés, mind az államháztartási egyensúly terén megmutatkozna.
A bizonytalan nemzetközi környezet azonban megnehezítheti a kilábalást. Különös kockázatot jelentenek a közel-keleti geopolitikai feszültségek és egy esetleges energiaár-sokk. Az S&P jövőre még 5,25 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánnyal számol, a költségvetési konszolidáció érdemi jeleit pedig csak 2027-re várja a hitelminősítő. A közeljövőben a gazdasági növekedés motorja a belső fogyasztás lehet, ami 1,6 százalékos bővülést biztosíthat. A beruházások fellendülésével ez az ütem később 2,4 százalékra gyorsulhat.
Kedvező fejlemény a magyar pénzügyi eszközök iránti élénk befektetői bizalom. Ezt az elmúlt időszak hozamcsökkenése és a forint erősödése is jelezte. Ez a tendencia jelentősen enyhítheti a költségvetés terheit. A várakozások szerint 2026 és 2029 között a GDP 0,5 százalékával csökkenhetnek az állam kamatkiadásai. Bár a GDP-arányos államadósság várhatóan 2027-ben, 74 százalékon tetőzik, mielőtt mérséklődni kezdene, a hitelminősítő nem lát finanszírozási kockázatot. Magyarország ugyanis az elmúlt években sikeresen, diverzifikált forrásokból biztosította az államháztartás finanszírozását.
