Légi felvétel a kamionforgalomról egy novemberi estén. Összetett kép.
Rejtett kapcsolóval verte át a hatóságot a külföldi kamionos: elképesztő trükkre derült fény az ellenőrzésen

2026. június 1. 16:34

Túlsúllyal bukott le egy lett kamion Arnótnál, azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy ennél sokkal súlyosabb szabálytalanságra is rábukkantak. A sofőr ugyanis egy rejtett kapcsolóval menet közben is pihenőidőre tudta állítani a menetíró készüléket. A külföldi fuvarozócég végül jelentős összegű bírságot fizetett a manipuláció miatt.

A pénzügyőrök az arnóti mérlegállomáson ellenőrizték azt a kamiont, amely raklapmagasítókat szállított Lettország és Magyarország között. Mivel a kamion túllépte a megengedett legnagyobb össztömeget, a járőrök a szerelvény alaposabb átvizsgálása mellett döntöttek.

A vezetőfülke átkutatásakor a műszerfal egyik tárolórekeszéből egy utólag beszerelt kábelköteg és egy billenőkapcsoló került elő. A szerkezet csatlakoztatásakor a digitális tachográf háttérvilágítása azonnal kikapcsolt: a pénzügyőrök ekkor gyanítani kezdték, hogy az eszközzel a tachográf adatrögzítését manipulálják, ezért a parkolóban egy próbakört tettek a sofőrrel.

A teszt egyértelműen igazolta a feltevést. Bár a jármű mozgásban volt, és a kilométeróra a valós sebességet mutatta, a menetíró készülék eközben végig pihenőidőt rögzített a sofőr kártyáján. A rejtett kapcsoló eltávolítása után a rendszer azonnal visszaállt a normál működésre.

A pénzügyőrök a tiltott manipulációs eszközt lefoglalták, a külföldi fuvarozócéggel szemben pedig 740 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki. Az összeget a cég még az ellenőrzés napján rendezte.
Felhalmozott Kamat
Az adott állampapír tekintetében a kibocsátás napja, vagy az utolsó kamatfizetés napja óta felgyülemlett, de esedékessé még nem vált kamat. Az állampapír eladásakor ezt a felhalmozott kamatot a vevő kifizeti a eladónak az értékpapír nettó értékén felül.

