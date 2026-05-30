Közelkép egy gazdag, jól öltözött házaspárról, amint utazás közben poharakat tesznek össze egy ünnepi koccintásra.
Gazdaság

Megdőlt egy makacs pénzügyi tévhit: a magasabb fizetés sem garancia a nyugalomra

Pénzcentrum
2026. május 30. 21:04

Egy friss amerikai felmérés szerint a magasabb jövedelem önmagában nem csökkenti érdemben a pénzügyi szorongást. A nettó vagyon növekedése viszont már igen - írta a Cnbc.

Az Acorns befektetési alkalmazás 1875 felnőtt amerikai megkérdezésével készített kutatást. Az eredmények azt mutatják, hogy az évi 20 ezer dollárnál kevesebbet keresők 51 százaléka számolt be pénzügyi szorongásról,míg a 60 és 80 ezer dollár közötti jövedelmi sávban ez az arány 46 százalékra csökkent. A jövedelem emelkedése tehát önmagában alig enyhít a stresszen.

A nettó vagyon, vagyis az eszközök és kötelezettségek különbsége azonban jóval erősebb összefüggést mutat a pénzügyi nyugalommal. A negatív nettó vagyonnal rendelkezők 65 százaléka tapasztalt szorongást, míg a 75 és 250 ezer dollár közötti vagyonnal bírók körében ez az arány 47 százalékra mérséklődött. Aja Evans pénzügyi terapeuta szerint ennek egyszerű oka van. Aki alacsony nettó vagyonnal rendelkezik, annak szükség esetén nincsenek mozgósítható likvid tartalékai. Ez az anyagi kiszolgáltatottság pedig jelentősen fokozza a feszültséget.

A jelenség mögött az is meghúzódik, hogy az infláció üteme egyre inkább meghaladja a bérek növekedését. A Fidelity adatai szerint az amerikaiak növekvő mértékben támaszkodnak a hitelkártyákra és a különböző fogyasztási kölcsönökre. Ráadásul egyre többen kénytelenek hozzányúlni a nyugdíjmegtakarításaikhoz is. A magas jövedelem ugyan segíthet elkerülni ezeket a lépéseket, ám a jelentős adósságszolgálat vagy az elbocsátástól való félelem miatt a stresszt nem feltétlenül csökkenti.

A szorongás a tehetősebbeket sem kíméli. Az 500 és 800 ezer dollár közötti nettó vagyonnal rendelkezők 43 százaléka, míg a 800 ezer dollár felettiek negyede számolt be pénzügyi feszültségről. Ugyanez igaz az évi 150 ezer dollárnál többet keresők 26 százalékára is. Evans szerint ezt a helyzetet több, egyidejűleg ható tényező magyarázza. Ilyenek a geopolitikai feszültségek és háborúk, a mesterséges intelligencia terjedése miatti munkaerőpiaci bizonytalanság, a leépítések veszélye, valamint a tartós áremelkedések.

A szakértők egyöntetűen óva intenek attól, hogy bárki stresszes vagy válságos állapotban hozzon pénzügyi döntéseket. Erika Rasure, a Beyond Finance pénzügyi tanácsadója szerint az "anyagiakhoz fűződő érzelmi teher" negatívan hat az alvásra, a személyes kapcsolatokra, a munkateljesítményre és a fizikai egészségre is. Ráadásul felemészti a racionális döntéshozatalhoz szükséges szellemi kapacitást. Mindkét szakember azt javasolja, hogy a pénzügyi lépéseket mindig higgadtan, a félelem helyett a tisztánlátás állapotában érdemes megtervezni.

Csoportos beszedési megbízás
Olyan átutalásra adott megbízás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével. Korszerű fizetési mód szolgáltatói díjak rendszeres beszedésére szolgál. Legfőképp a rezsifizetést lehet könnyen a beszedési megbízással elintézni. A bankban megadhatjuk, hogy mely szolgáltatók vonhatnak le a számlánkról különböző összegeket, amihez célszerű egy limitet is párosítani, így elkerülhetjük, hogy túlszámlázás esetén nekünk keljen a pénzünk után futni. Beszedési megbízás a legolcsóbb formája a rendszeres kis összegű utalásoknak.

