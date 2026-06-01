A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 819,4 pontos, 0,61 százalékos csökkenéssel, 133 797,41 ponton zárt hétfőn.
Hatalmas fordulat jöhet a magyar bankokban: az euró bevezetése hozhatja el a nevetségesen olcsó hiteleket?
A várható gazdaságpolitikai lépések és az euró esetleges bevezetése miatt jelentős kamatcsökkenés körvonalazódik a magyar hitelpiacon. A kedvezőbb feltételek nemcsak az új kölcsönt igénylők számára tehetik olcsóbbá a finanszírozást, hanem a meglévő adósoknak is remek lehetőséget kínálnak a korábbi, drágább hiteleik kedvezőbb konstrukciókra történő kiváltására.
A kormányzat eddigi kommunikációja alapján komoly esély mutatkozik az euróövezethez való közeledésre: ez a folyamat hosszú távon érdemben lefelé szoríthatja a hazai hozamokat és az irányadó kamatokat. Jelenleg a magyarországi lakossági hitelek kifejezetten drágának számítanak, hiszen még a legkedvezőbb lakáshitelek kamata is 6 százalék felett jár - írja elemzésében a Netrisk.
Az eurózónához való csatlakozással azonban reálissá válhatnak a 2-3 százalék körüli kamatszintek is. Ez a piaci fordulat sokkal több háztartás számára tenné elérhetővé a finanszírozást, jelentősen fellendítve ezzel a hitelfelvételi kedvet.
A kamatok mérséklődése a gyakorlatban komoly megtakarítást jelent az ügyfeleknek. Egy 20 millió forintos, 20 éves futamidejű lakáshitel havi törlesztőrészlete 6 százalékos kamat mellett jelenleg meghaladja a 143 ezer forintot. Ha a kamatszint 3 százalékra csökkenne, ez a havi teher 111 ezer forint körüli összegre esne vissza. A folyamatosan javuló hitelkörnyezet idővel azt is eredményezheti, hogy a jövőben állami támogatások – például az Otthon Start Program – nélkül is elérhetővé válnak a piacon a kifejezetten kedvező, piaci alapú konstrukciók.
A változó piaci viszonyokat a meglévő adósoknak is érdemes kihasználniuk. Akik az elmúlt években, egy magasabb kamatkörnyezetben vettek fel lakáshitelt vagy szabad felhasználású személyi kölcsönt, egyre kedvezőbb feltételekkel válthatják ki a meglévő tartozásukat. Egy új, olcsóbb konstrukcióra történő hitelkiváltással már néhány százalékpontos kamatkülönbség esetén is jelentősen csökkenthető a havi törlesztőrészlet, illetve a futamidő végéig visszafizetendő teljes összeg.
A hitelkiváltás során azonban nem szabad kizárólag az új kamatlábat figyelni. A megalapozott döntéshez elengedhetetlen a teljes hiteldíjmutató (THM), az esetleges előtörlesztési vagy végtörlesztési díjak, és az új hitelhez kapcsolódó induló költségek alapos vizsgálata.
Emellett érdemes figyelembe venni a számlavezetési és a hitelfedezeti biztosítási feltételeket is. Akinek már van meglévő tartozása, annak célszerű rendszeresen online hitelkalkulátorokat használnia. Így folyamatosan mérlegelheti az aktuális banki ajánlatokat, és időben élhet a kamatcsökkenés adta pénzügyi előnyökkel.
