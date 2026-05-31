Kiderült, brutál pénzt keresett tavaly Azahriah: nem semmi osztalékot vágott zsebre a magyar sztár

2026. május 31. 15:32

Bár nem érte el a rekordév bevételeit, így jelentősen visszaesett Azahriah cégeinek bevétele 2025-ben, de Baukó Attila vállalkozása még így is elképesztő nyereséget termelt. Cége, a Geminia Kft. több mint 354 millió forintos árbevétel mellett közel 286 millió forintos profitot ért el, a tulajdonos pedig a teljes nyereség osztalékként történő kifizetéséről döntött.

A magyar könnyűzenei élet egyik legsikeresebb előadója, Azahriah az elmúlt években figyelemre méltó eredményeket ért el. Cége, a Geminia Kft. frissen közzétett beszámolója szerint a társaság 2025-ben ugyan jóval kisebb forgalmat bonyolított, mint egy évvel korábban, a nyereségessége továbbra is kiemelkedő maradt. Ez azért is lehet, mert a 2024-es tripla Aréna koncert után már jóval kevesebb fellépést vállalt.

A beszámoló szerint a vállalkozás nettó árbevétele 2025-ben 354,8 millió forint volt, ami jelentős visszaesést jelent a 2024-es 770,9 millió forinthoz képest. A bevétel így több mint 400 millió forinttal csökkent egyetlen év alatt. A forgalom csökkenése ellenére a cég továbbra is nyereséges maradt. Az adózás előtti eredmény 316 millió forintot, az adózott eredmény pedig 285,9 millió forintot tett ki. 

A társaság költségei alacsony szinten maradtak mindeközben: az anyagjellegű ráfordítások mindössze 4,1 millió forintot, a személyi jellegű ráfordítások kevesebb mint 4 millió forintot, az értékcsökkenési leírás pedig 4 millió forintot tett ki.

Az egyéb ráfordítások összege 26,8 millió forint volt. Összességében a vállalkozás ráfordításai nem érték el a 39 millió forintot. A kiegészítő melléklet szerint a cég átlagos statisztikai állományi létszáma 2025-ben mindössze egy fő volt. A saját tőke 2025 végén 288 millió forint, a pénzeszközök állománya pedig 255,2 millió forint volt. A kötelezettségek eközben mindössze 2,4 millió forintra rúgtak.

A vállalkozás eredménytartaléka a korábbi években felhalmozott profit kifizetése miatt gyakorlatilag lenullázódott, ugyanakkor a tulajdonos ismét a teljes 2025-ös eredmény kivételéről döntött. A 2026. május 22-én elfogadott határozat szerint a Geminia Kft. 285 881 176 forint osztalékot hagyott jóvá a 2025-ös üzleti év eredménye alapján. 

