Barcelona, Spanyolország - 2014. december 11: Az easyJet G-EZWW lajstromjelű Airbus A320-as repülőgépe felszáll a barcelonai repülőtérről (BCN). Az easyJet egy brit fapados légitársaság, amelynek központja London közelében van, és mint
Amerikai cég kebelezné be a népszerű fapados légitársaságot: azonnal kilőtt az árfolyam a bejelentésre

2026. június 1. 09:56

Az amerikai Castlelake befektetési cég felvásárlási ajánlatot fontolgat az EasyJetre vonatkozóan, ami azonnal 11 százalékos ugrást eredményezett a részvényárfolyamban. A brit diszkont légitársaság igazgatótanácsa azonban rendkívül opportunistának minősítette a lépést. Emellett a tranzakció megvalósíthatóságával kapcsolatos komoly bizonytalanságokra is felhívta a figyelmet - tudósított a Portfolio.

A pénteken nyilvánosságra hozott felvásárlási szándék hírére az EasyJet papírjai 445 penny közelébe drágultak. Ez komoly fellélegzést jelent a vállalat számára. A részvények ugyanis a magas üzemanyagárak és a lanyhuló utazási kereslet miatt az év korábbi szakaszában több mint 20 százalékot estek. Mivel a Castlelake korábban már 2,14 százalékos részesedést szerzett a légitársaságban, a brit szabályozás szerint egy hivatalos vételi ajánlatnak el kell érnie az akkori bekerülési árat. Ez részvényenként legalább 403,23 pennyt jelent.

Az EasyJet vezetése a hét elején egyértelművé tette, hogy pénzügyi helyzetük és profitkilátásaik stabilak. A menedzsment töretlenül bízik a saját stratégiájában. Az igazgatótanács szerint egy esetleges felvásárlás komoly szabályozási, finanszírozási és kivitelezési akadályokba ütközne, emiatt a tranzakció megvalósíthatósága erősen kérdéses.

A két vállalat között egyelőre nem kezdődtek meg a tárgyalások. Maga az amerikai befektetési társaság sem döntötte még el véglegesen, hogy ringbe száll-e a cégért. A brit vállalatfelvásárlási szabályzat értelmében a Castlelake-nek június 26-ig kell dűlőre jutnia. Eddig az időpontig vagy hivatalos ajánlatot tesz, vagy eláll a szándékától.

A befektetési társaság egyébként rutinos szereplőnek számít a légiközlekedési ágazatban. Az elmúlt években részt vett a skandináv SAS felvásárlásában, de finanszírozóként feltűnt a Virgin Atlantic, a brazil Gol és a kolumbiai Avianca hátterében is. Ha végül hivatalos ajánlattételre kerül sor, a siker kulcsa a papírok 70 százalékát birtokló intézményi befektetők, valamint a 15,3 százalékos tulajdonrésszel rendelkező alapítói család kezében lesz.
