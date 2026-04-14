Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után

A Moody's hitelminősítő szerint a választások után megalakuló Tisza-kormány pozitívan hathat Magyarország adósbesorolására. Bár a javuló uniós kapcsolatok révén jelentős befagyasztott források szabadulhatnak fel, az új vezetésnek komoly gazdasági kihívásokkal és az előző rendszer intézményi örökségével is meg kell küzdenie.

A hitelminősítő elemzői elsősorban azért értékelik kedvezően a kormányváltást, mert várakozásaik szerint rendeződhet Magyarország és az Európai Unió viszonya. Ennek köszönhetően a befagyasztott, mintegy 17 milliárd eurónyi uniós forrás jelentős része megnyílhat.

A folyamat azonban nem lesz akadálymentes. A helyreállítási alap (RRF) és a REPowerEU program lehívásához ugyanis augusztusig 27 úgynevezett szupermérföldkövet kell teljesíteni. Ezek a források együttesen a GDP 4 százalékát teszik ki, a feltételek teljesítése pedig rendkívül szoros határidőt jelent. A jogállamisági aggályok miatt visszatartott kohéziós pénzek a hazai össztermék 3 százalékára rúgnak. Ezek felszabadítása a Moody's szerint érdemben élénkítené a gazdaságot. Emellett enyhítene a költségvetési nyomáson, és javítaná az ország adósságpályáját is - számolt be a Portfolio.

A kedvező kilátások ellenére az új vezetés komoly makrogazdasági problémákat örököl. A gazdasági növekedés az elmúlt években lelassult. Az államháztartási hiány tartósan a GDP 5 százaléka körül ragadt, az államadósság pedig 2019 óta 65-ről 75 százalék közelébe emelkedett. A Tisza Párt programja 2030-ra 3 százalék alá szorítaná a hiányt. A Moody's azonban megjegyzi, hogy ezek egyelőre csak nagy vonalakban felvázolt elképzelések. Konkrét hitelminősítői lépésekhez részletesen kidolgozott tervekre lesz szükség az új kabinet részéről.

A reformok végrehajtását jelentősen lassíthatja számos kulcsfontosságú közintézmény jelenlegi helyzete. Az Alkotmánybíróság, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, a Költségvetési Tanács és a közmédia élén ugyanis még évekig az előző kormány által kinevezett vezetők állnak.

A politikai változás ugyanakkor szélesebb körben is éreztetheti hatását. A Tisza-kormány együttműködőbb uniós politikája enyhítheti a politikai ellentéteket, és felgyorsíthatja az európai döntéshozatalt. Ez akár az EU saját adósbesorolására is kedvezően hathat. Emellett Budapest hitelminősítése is javulhat, amennyiben normalizálódik a főváros és a kormány kapcsolata.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Moody's legközelebb május 22-én vizsgálja felül a magyar besorolást. Mivel az új kormánynak addig kevés ideje marad érdemi intézkedéseket hozni, a hitelminősítő egyelőre megelőlegezi a bizalmat. Várhatóan azonban fenntartja a jelenlegi "Baa2" osztályzatot, negatív kilátás mellett.

Ha a kabinet beváltja a hozzá fűzött reményeket, novemberben nyílhat tér az első kedvező lépésre. Ez a lépés várhatóan a kilátás felminősítése lesz. Magyarország jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél éppen csak a befektetésre ajánlott kategóriában van. A választási eredmények kapcsán már a Fitch is optimista hangot ütött meg, míg a hazánkat leggyengébbre értékelő S&P Global egyelőre nem reagált.