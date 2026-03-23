Egy Montrealból érkező Air Canada Express utasszállító repülőgép földi járművel ütközött leszállás közben vasárnap éjjel a New York-i LaGuardia repülőtéren
Óriási könnyítést kaptak a bankok: jelentős könnyítéseket készítenek elő a hatóságok
A pénzügyi versenyképesség megőrzése érdekében az Európai Unió és az Egyesült Államok is a banki tőkekövetelmények enyhítésére készül. Brüsszel egy ideiglenes megoldással semlegesítené az új szabályok szigorát. Ezzel szemben Washington a Bázel III szabályozás felpuhításával közel 5 százalékkal csökkentené a legnagyobb amerikai pénzintézetek terheit. Ennek köszönhetően dollártízmilliárdok szabadulhatnak fel a piacon.
Az Európai Unió jövő januártól tervezi bevezetni a bankok kereskedési tevékenységét szabályozó új előírásokat. Ezek a tőkekövetelményeket a tényleges kockázatokhoz igazítanák. A tengerentúlon és az Egyesült Királyságban azonban még nem léptek életbe a hasonló intézkedések.
A britek ráadásul 2028-ra tolták a bevezetési határidőt, így az európai bankok joggal tartottak a versenyhátránytól. Brüsszel végül engedett a nyomásnak. Egy ideiglenes szorzó alkalmazásával tervezi semlegesíteni az új szabályozás esetleges negatív hatásait. Ezzel elkerülhető, hogy az uniós pénzintézeteket a versenytársaiknál szigorúbb kötelezettségek terheljék - tudósított a Portfolio.
Az Egyesült Államokban ennél is radikálisabb lépések várhatók. A felügyeleti hatóságok jóváhagytak egy átfogó javaslatcsomagot, amely a nyolc legnagyobb amerikai nagybank tőkekövetelményét összességében 4,8 százalékkal csökkentené. Ez a lépés éles fordulatot jelent a 2023-as tervekhez képest, amelyek még akár 20 százalékos tőkeemelést is szorgalmaztak. Az új, jelentősen lazább szabályozás eltörli a legszigorúbb számítási eljárásokat. Emellett ismét engedélyezi a bankoknak a saját belső kockázatértékelési modelljeik használatát. A tehermentesítés több tízmilliárd dollárt tehet szabaddá a hitelezésre, az osztalékfizetésre és a sajátrészvény-visszavásárlásra.
A lazítás ugyanakkor komoly aggályokat is felvet. A kritikusok szerint felelőtlenség épp akkor gyengíteni a pénzügyi rendszer védőhálóját, amikor a geopolitikai és a magánhitelpiaci kockázatok meredeken nőnek. A Moody's hitelminősítő elemzői negatív fejleménynek értékelték a tőkeszintek csökkenését. A tervezet ellen szavazó Michael Barr, a Fed korábbi felügyeleti alelnöke pedig egyenesen meggondolatlannak nevezte a javaslatot. Az érintett bankoknak most kilencven napjuk van arra, hogy áttanulmányozzák a terjedelmes dokumentációt, és benyújtsák az észrevételeiket.
