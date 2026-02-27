2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Európai Unió zászlaját lengető zászló az Európai Bizottság Berlaymont épülete előtt, Brüsszel, Belgium
Világ

Fordulat készül az EU-ban: plusz forrásokhoz juthat hozzá Magyarország?

Pénzcentrum
2026. február 27. 12:32

Brüsszelben hetek óta formálódik egy kompromisszumos javaslat, amely uniós forrásokkal ösztönözné az orosz energiahordozóktól függő tagállamokat a 2027-es teljes leválás határidejének betartására. A tervezet egy technikai megoldással meghosszabbítaná a RePowerEU-források felhasználhatóságát, így Magyarország jelentős összegekhez juthatna. A folyamatot azonban megakaszthatja a Barátság kőolajvezeték körüli diplomáciai feszültség, illetve a magyar kormány vétója az ukrán támogatások ügyében - írta meg a Portfolio elemzésében.

Az Európai Bizottság tisztviselői által kidolgozott koncepció célja, hogy a még mindig orosz fosszilis energiahordozókat importáló országok – köztük Magyarország és Szlovákia – ne maradjanak pénzügyi segítség nélkül az átállás során. A megoldás kulcsa a RePowerEU-hitelek felhasználási határidejének technikai módosítása lenne. Bár a program hivatalos zárása 2026. augusztus 31., egy már Lengyelország esetében is alkalmazott jogi megoldás révén a források felhasználása egészen 2027 végéig elhúzódhatna.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A "lengyel modell" lényege nem a végső határidő formális módosítása, hanem a végrehajtás átütemezése. A tervezet szerint a tagállamok nem közvetlen projektekre, hanem egy állami közvetítőn keresztül létrehozott pénzügyi alapba kapnák meg a támogatást. Az uniós mérföldkő teljesítéséhez elegendő lenne ezen alap felállítása és a források lekötése 2026-ig, a tényleges kifizetések és a beruházások megvalósítása pedig átnyúlhatna a következő évekre is. Ez a magyar költségvetés számára – a teljes, 4,6 milliárd eurós keretből – mintegy 2–2,2 milliárd eurónyi, az orosz leválást segítő forrás lehívását tehetné biztonságosabbá.

Ezer forintos benzin? Megszólaltak a szakértők a Barátság-vezeték ügyében
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezer forintos benzin? Megszólaltak a szakértők a Barátság-vezeték ügyében
Úgy vélik, a fejlesztések elmaradása inkább a politikai akarat hiányára, mintsem pénzügyi akadályokra vezethető vissza.

A pénzügyi engedményre égető szükség van, mivel az Európai Unió Tanácsa január végén elfogadta a REPowerEU-rendelet szigorítását. Ez a döntés nem szankciós, hanem belső piaci alapokon teszi kötelezővé az orosz energiahordozók teljes kivezetését 2027 végéig. A szabályozás lépcsőzetes: az új gázszerződésekre vonatkozó tilalom szinte azonnal, az LNG-import tilalma 2027 elején, míg a vezetékes gázé és a kőolajé 2027 őszén lépne életbe. A tagállamoknak legkésőbb 2026 tavaszáig diverzifikációs terveket kell bemutatniuk, tartós mentességre pedig nincs lehetőség.

A brüsszeli terveket azonban keresztbehúzhatja az aktuális geopolitikai helyzet, ugyanis a Barátság kőolajvezeték január végi, orosz dróntámadás okozta sérülése miatt diplomáciai konfliktus alakult ki. Míg az ukrán fél a helyreállítás elhúzódására hivatkozik, addig a magyar és a szlovák kormány politikai szándékosságot sejt a szállítások szüneteltetése mögött. Válaszlépésként a magyar kabinet megvétózta az Ukrajnának szánt, 2026–2027-re vonatkozó 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Uniós források szerint a magyar kormány lépése komoly felháborodást váltott ki a tagállamok között. Brüsszelben most arra várnak, hogy az ukrán hatóságok ígéretének megfelelően március elejére helyreálljon a vezeték működése, ami után a magyar vétó visszavonását remélik.

A bizottsági tisztviselők óvatosak, ugyanis nem szeretnék, ha a RePowerEU-hosszabbítási javaslatot a magyar nyomásgyakorlásnak tett engedményként értelmeznék. Ez különösen kényes kérdés a közelgő magyarországi parlamenti választásokra való tekintettel, ahol a vezeték ügye már kampánytémává vált. A szoros határidők miatt azonban sürgeti az idő a feleket, hiszen a politikai patthelyzet miatt hamarosan veszélybe kerülhet az orosz leváláshoz szükséges beruházások finanszírozása.
Címlapkép: Getty Images
#energia #magyarország #európai bizottság #ukrajna #eu #világ #orbán viktor #barátság kőolajvezeték #geopolitika #orosz-ukrán háború #kőolaj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:25
13:07
12:53
12:43
12:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 27.
Érik az összeomlás? Több mint 200 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik napról a másikra
2026. február 27.
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
2026. február 26.
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
4 napja
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
3
1 hete
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
4
6 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
5
1 hete
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változó kamatozás
A hitelkamat az ügyfélszerződésben meghatározott időpontokban a referencia kamatlábbal párhuzamosan megváltozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 13:25
Megdöbbentő adat a nyugdíjpénztáraknál: brutális mennyiségű pénz lett oda
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 13:07
Érik az összeomlás? Több mint 200 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik napról a másikra
Agrárszektor  |  2026. február 27. 12:21
Brüsszel nem vár a bíróságra: életbe lép a Mercosur szerződés
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel