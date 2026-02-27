A feszültséget tovább fokozta a február 6-i iszlámábádi öngyilkos merénylet, amelyet egy síita mecsetben követtek el, és 31 ember életét követelte.
Fordulat készül az EU-ban: plusz forrásokhoz juthat hozzá Magyarország?
Brüsszelben hetek óta formálódik egy kompromisszumos javaslat, amely uniós forrásokkal ösztönözné az orosz energiahordozóktól függő tagállamokat a 2027-es teljes leválás határidejének betartására. A tervezet egy technikai megoldással meghosszabbítaná a RePowerEU-források felhasználhatóságát, így Magyarország jelentős összegekhez juthatna. A folyamatot azonban megakaszthatja a Barátság kőolajvezeték körüli diplomáciai feszültség, illetve a magyar kormány vétója az ukrán támogatások ügyében - írta meg a Portfolio elemzésében.
Az Európai Bizottság tisztviselői által kidolgozott koncepció célja, hogy a még mindig orosz fosszilis energiahordozókat importáló országok – köztük Magyarország és Szlovákia – ne maradjanak pénzügyi segítség nélkül az átállás során. A megoldás kulcsa a RePowerEU-hitelek felhasználási határidejének technikai módosítása lenne. Bár a program hivatalos zárása 2026. augusztus 31., egy már Lengyelország esetében is alkalmazott jogi megoldás révén a források felhasználása egészen 2027 végéig elhúzódhatna.
A "lengyel modell" lényege nem a végső határidő formális módosítása, hanem a végrehajtás átütemezése. A tervezet szerint a tagállamok nem közvetlen projektekre, hanem egy állami közvetítőn keresztül létrehozott pénzügyi alapba kapnák meg a támogatást. Az uniós mérföldkő teljesítéséhez elegendő lenne ezen alap felállítása és a források lekötése 2026-ig, a tényleges kifizetések és a beruházások megvalósítása pedig átnyúlhatna a következő évekre is. Ez a magyar költségvetés számára – a teljes, 4,6 milliárd eurós keretből – mintegy 2–2,2 milliárd eurónyi, az orosz leválást segítő forrás lehívását tehetné biztonságosabbá.
A pénzügyi engedményre égető szükség van, mivel az Európai Unió Tanácsa január végén elfogadta a REPowerEU-rendelet szigorítását. Ez a döntés nem szankciós, hanem belső piaci alapokon teszi kötelezővé az orosz energiahordozók teljes kivezetését 2027 végéig. A szabályozás lépcsőzetes: az új gázszerződésekre vonatkozó tilalom szinte azonnal, az LNG-import tilalma 2027 elején, míg a vezetékes gázé és a kőolajé 2027 őszén lépne életbe. A tagállamoknak legkésőbb 2026 tavaszáig diverzifikációs terveket kell bemutatniuk, tartós mentességre pedig nincs lehetőség.
A brüsszeli terveket azonban keresztbehúzhatja az aktuális geopolitikai helyzet, ugyanis a Barátság kőolajvezeték január végi, orosz dróntámadás okozta sérülése miatt diplomáciai konfliktus alakult ki. Míg az ukrán fél a helyreállítás elhúzódására hivatkozik, addig a magyar és a szlovák kormány politikai szándékosságot sejt a szállítások szüneteltetése mögött. Válaszlépésként a magyar kabinet megvétózta az Ukrajnának szánt, 2026–2027-re vonatkozó 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Uniós források szerint a magyar kormány lépése komoly felháborodást váltott ki a tagállamok között. Brüsszelben most arra várnak, hogy az ukrán hatóságok ígéretének megfelelően március elejére helyreálljon a vezeték működése, ami után a magyar vétó visszavonását remélik.
A bizottsági tisztviselők óvatosak, ugyanis nem szeretnék, ha a RePowerEU-hosszabbítási javaslatot a magyar nyomásgyakorlásnak tett engedményként értelmeznék. Ez különösen kényes kérdés a közelgő magyarországi parlamenti választásokra való tekintettel, ahol a vezeték ügye már kampánytémává vált. A szoros határidők miatt azonban sürgeti az idő a feleket, hiszen a politikai patthelyzet miatt hamarosan veszélybe kerülhet az orosz leváláshoz szükséges beruházások finanszírozása.
Előkerült egy levél, amiben Orbán Viktor a vétók visszavonásáról beszél: ezt várja el cserébe az EU-tól a miniszterelnök
A kőolajszállítás a január 27-i orosz támadás óta szünetel a Barátság vezetéken.
Az ukrán elnök videóüzenetében arról beszélt, hogy a cél a biztonsági garanciákról szóló egyeztetések lezárása és egy esetleges államfői találkozó előkészítése.
A diplomáciai tárgyalásokon jelenleg nem látszik érdemi előrelépés, a harcok pedig lassan ötödik évükbe lépnek.
A két ország már Genfben ült tárgyalóasztalhoz, miközben az amerikai csapatok a Közel-Keleten a legnagyobb telepítésnél tartanak 2003 óta.
Rendkívüli beruházások és példátlan tervek rajzolódnak ki a Fehér Ház körül.
A magyar adat nem azt jelenti, hogy kimagaslóan népszerű lenne Trump, hanem azt, hogy az EU-n belül itt a legkisebb az elutasítás mértéke.
A phenjani pártkongresszust is kiemelten figyelik, mert a lány állítólag már tábornokoktól kap jelentéseket.
A több mint 100 ezer tonnás vízkiszorítású hadihajó négy napot töltött a görög szigeten, ahol a NATO-támaszpont készleteiből töltötték fel.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett a háború lezárásának lehetőségeiről.
Ursula von der Leyen arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték helyreállítási munkálatait.
Sem Magyarország, sem Szlovákia ellátása nincs közvetlen veszélyben.
Bár a népszavazás pontos időpontjáról még nem született végleges döntés, a tervek szerint a választók a közeljövőben az urnák elé járulhatna.
Vladiszlav Vlaszjuk szerint Magyarország és Szlovákia lépése megzavarhatná az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalásokat is.
Zelenszkij elmondása szerint a támadások az energetikai infrastruktúrát, valamint a vasúti és vízhálózatot célozták.
A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.
Most érkezett: rengeteg irat hiányzik az Epstein-aktákból, a Trump-ra nézve terhelőket is eltüntették
Több Epstein-áldozat is panaszt tett, mivel hiába keresték saját vallomásaikat a minisztérium honlapján.
Az Egyesült Államok jelenleg a második öbölháború óta a legnagyobb tengeri és légi haderő-összpontosítást hajtja végre a Közel-Keleten.
Keményen üzent Zelenszkij a Barátság-vezetékről: Orbán Viktornak Putyinnal kell tárgyalnia a megoldásról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket.
Andrást múlt csütörtökön őrizetbe is vették közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-