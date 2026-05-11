Újabb sztárigazolások: Magyar Péter bejelentette három szóvívőjét

A TISZA‑kormány három új szóvivőt mutatott be: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát, akik mind újságírói háttérrel érkeznek. A kabinet szerint a sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia alapja, ezért a kormány a jövőben nyílt, egyenes kommunikációt, rendszeres válaszadást és partneri viszonyt ígér a médiának.

Az új magyar kormány három kormányszóvivővel kezdi meg a munkát: Szondi Vandával, Magyar Évával és Köböl Anitával. A kabinet szerint a cél egy olyan kommunikációs rendszer kialakítása, amelyben a sajtóval való együttműködés nem kivétel, hanem alapelv - áll Magyar Péter friss posztjában.

A jövőben nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a három kijelölt szóvivő tájékoztatja majd a nyilvánosságot a döntésekről, miközben a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolnak majd a sajtó kérdéseire. A kabinet azt ígéri, hogy a kérdésekre adott válasz nem kegy, hanem kötelesség, mert a nyilvánosságnak joga van tudni, „mit, miért és hogyan tesz a kormány”.